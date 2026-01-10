Zee Media Beyond AI CVs And JDs: పెరుగుతున్న ఏఐ వినియోగం.. సంస్థలకు ఏ విధంగా సహాయ పడుతుంది?

Zee Media Beyond AI CVs And JDs: ప్రస్తుత కాలంలో ఏఐ పాత్ర కీలకంగా మారుతోంది. స్టార్టప్ల నుంచి బడా కంపెనీల వరకు ఏఐ పాత్ర ఎంతో ముఖ్యమైంది. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ప్రతిభావంతులైన ఉద్యోగులను ఎంపిక చేసుకోవడంలో కూడా ఏఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మన దేశంలో 52 శాతం మందికి పైగా సంస్థలు ఏఐ ఉపయోగిస్తున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాదు హెచ్ఆర్ కూడా ప్రతిభావంతులైన ఉద్యోగులను ఎంపిక చేయడంలో కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. స్కిల్స్, టాస్క్స్, జాబ్ రోల్స్ అనుగుణంగా ఏఐ ద్వారా నియామకాలు చేపడుతున్నారు. ఇకపై నియామకాలు నిర్వాహకులు చేయక పోవచ్చు. ఆ పని మొత్తం ఏఐపై ఆధారపడే అవకాశం ఉంది. ఇక ఉద్యోగులు కూడా సమస్యల పరిష్కారం, కెరీర్ ప్లానింగ్, డెవల్మెంట్ కోసం ఏఐ ఉపయోగిస్తున్నారు. జీ మీడియా స్పెషల్ సిరీస్ మొదటి ఎపిసోడ్ Beyond AI, CV s & JDs’ లింక్డ్ ఇన్ బియాండ్ జేడీఎస్ రుచి ఆనంద్ లింక్డ్ ఇన్ టాలెంట్ లెర్నింగ్ సొల్యూషన్ హెడ్ చర్చలో చెప్పారు. విప్రో చీఫ్ సంజీవ్ జైన్ ఏఐ సంస్థాగత పనుల్లో కొత్త యుగానికి ఎలా నాంది పలికిందో చెప్పుకొచ్చారు. ఏఐ కేవలం సంస్థ అంతర్గత ప్రక్రియలో మాత్రమే కాదు ఉద్యోగాల్లో నిర్మాణాత్మక మార్పులను తీసుకువస్తుందన్నారు.
ఏఐ నిర్మాణాత్మకమైనది..
ఏఐ ద్వారా ఉద్యోగి సమస్యలను పరిష్కారం, కెరీర్ ప్లానింగ్ కోసం కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇది ఒక నిర్మాణాత్మక ప్రణాళిక. ఒక లింక్డ్ ఇన్ డేటా ప్రకారం 52 శాతం నియామకాలు ఇప్పటికే ఏఐ ద్వారా చేయడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి. అంటే మనదేశంలో దాదాపు సగం కంపెనీలకు పైగా సాంకేతికత పై మాత్రమే ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఏఐ ప్రభావం ఏదో ఒక విధంగా ఆధారపడి ఉంటుంది. హైప్ నుంచి హ్యాండ్ బుక్ వరకు ఏఐ టూల్ అనేది ప్రతి ఒక్క పనికి, వ్యాపారంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని లింక్డ్ఇన్ ఆనంద్ అన్నారు. ఇది ఒక నమ్మకమైన టూల్గా కూడా మారింది.
ఏఐ అనుసరిస్తున్న వ్యక్తి ఉద్యోగ నైపుణ్యతను పెంచుకుని కొత్త జాబ్కు కూడా మారుతున్నారట. ఏఐ ప్రస్తుతం ఒక ఆర్గనైజేషన్ ప్రక్రియలో కూడా భాగం అయిపోయింది. కంపెనీలు నిర్వహణ, ఉద్యోగి ఒక క్లైంట్కు ఎలా తన సర్వీసు అందిస్తున్నాడు?. కంపెనీ విలువలను పెంచడానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుంది. అంతేకాదు ఏఐ టీమ్ సక్సెస్, సమన్వయంతో పని చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నైపుణ్యాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ నిరంతరం టీం వర్క్ లో అందరూ కలిసి పనిచేయటంలో ఇది బలోపేతం చేస్తుంది.
ఏఐ ఒక సంస్థ ప్లానింగ్, నిర్ణయాలతోపాటు సామర్థ్య నిర్మాణానికి కూడా ప్రభావం చూపుతోంది.
ఏఐ భవిష్యత్తు ప్రణాళికకు ఎంతో ముఖ్యమని లింక్డ్ఇన్ ఆనంద్ చెప్పారు. ప్రధానంగా ఒక వర్క్ ప్లేస్ లో స్కిల్ ,లెర్నింగ్, మొబిలిటీ ద్వారా కలిసి పనిచేస్తే ఆ కంపెనీ అభివృద్ధి బాటలోకి వెళ్తుంది. టాలెంట్ పెంచుకోవడం అనేది ఉద్యోగికి ఎంతో ముఖ్యం. దీనికి ఏఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఆర్గనైజేషన్ ఏఐ నైపుణ్యత ద్వారానే విలువలను సృష్టిస్తుంది. ఇప్పటికే సగానికి పైగా భారతీయ కంపెనీలు ఏఐపై ఎక్కువ పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. కోర్ బిజినెస్లో ఇది ప్రతి పనికి ముఖ్యమైపోయింది.
విప్రో చీఫ్ జైన్ ప్రకారం తమ సంస్థ 60 దేశాల్లో 2.3 లక్షల మంది ఉద్యోగుల్లో ఇప్పటికే లక్షకు పైగా ఉద్యోగులు ప్రతి వారం ఏఐ అసిస్టెంట్ అయిన 'వీనౌ' ద్వారా సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నారు. కేవలం ఆపరేటింగ్ మాత్రమే కాదు ప్రస్తుతం ఏఐ అనేది ఒక మౌలిక సదుపాయంగా మారిపోయింది. ఉద్యోగికి ఒక కనెక్టింగ్ టిష్యూలా సహాయం చేస్తుంది. ఇక లింక్టిన్ ప్రకారం 10 చిన్న మధ్యతరహా వ్యాపారాలో 9 ఏఐ వినియోగిస్తున్నారు. సంస్థల బలోపేతానికి ఇది ఉపయోగకరం. ఒక సంస్థకు ఆన్ బోర్డ్ ద్వారా ప్రతిభ, నైపుణ్యాలు, డిజిటల్ పటిమతో విశ్వసనీయతకు ఇది సంక్లిష్టంగా అంచనా వేస్తుంది.
భారత్లో ఇలా..
మన భారతదేశంలో కూడా వృత్తి నైపుణ్యాలు పెంచడానికి ఏఐ దోహదం చేస్తుంది. ఒక నివేదిక ప్రకారం ఏఐ వల్ల స్కిల్స్ మరింత పెంచుకోవచ్చు. ఇప్పటికే మన దేశంలో ఏఐ అనేది వృత్తిపరంగాను.. టైమ్ లెర్నింగ్తోపాటు ప్రపంచీకరణకు మద్ధతు అందిస్తుందని ఆనంద్ పేర్కొన్నారు. ఇది భారత్ను ఒక ప్రపంచ శక్తిగా మారడానికి దోహదపడుతోంది. నైపుణ్యాలు నవీకరిస్తూ, భవిష్యత్తుకు ఇది నిరంతర అభ్యాసం.
Beyond AI, CVs & JDs తొలి ఎపిసోడ్ను ఇక్కడ చూడండి...
(Disclaimer: ఈ వ్యాసం బ్రాండ్స్ విభాగం నుండి తీసుకోబడింది. ఈ విషయంపై పాఠకులు వారి స్వంత నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.)