Future of Jobs: అనుభవం నుంచి అనుకూలత దిశగా: ఏఐ యుగంలో ఎలా కొనసాగాలి?

Future of Jobs: ఏఐ వేగంగా పనుల స్వరూపాన్ని మార్చేస్తోంది. ఈ మార్పును స్వీకరించని ప్రొఫెషనల్స్‌కు కెరీర్ కాలం తగ్గిపోతుందనే వాస్తవం ఇప్పుడు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఏఐ రాకముందు పని విధానాల్లో ఎదిగిన మిడ్-లెవెల్, సీనియర్ ప్రొఫెషనల్స్‌కు ఇది మరింత వర్తిస్తుంది. సంస్థలు వేగంగా ఏఐని అమలు చేస్తున్న ఈ రోజుల్లో, ఏఐకి వ్యతిరేకంగా నిలబడటం ఇకపై సరైన వ్యూహం కాదు.

Written by - ZH Telugu Desk | Last Updated : Feb 6, 2026, 10:17 AM IST

Future of Jobs: అనుభవం నుంచి అనుకూలత దిశగా: ఏఐ యుగంలో ఎలా కొనసాగాలి?

AI Era Careers: Zee Media తో కలిసి రూపొందించిన ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ చివరి ఎపిసోడ్‌లో, ఏఐ ఆధారిత వర్క్‌ప్లేస్‌లు అనుభవజ్ఞులైన ప్రొఫెషనల్స్ నుంచి ఎలా కొత్త అంచనాలను పెంచుతున్నాయో చర్చించారు. LinkedIn ఏపీఏసీ టాలెంట్ & లెర్నింగ్ సొల్యూషన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రుచీ ఆనంద్, విప్రో చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ సంజీవ్ జైన్ కలిసి, ఏఐ ఆధారిత వాతావరణంలో ప్రాసంగికంగా నిలవాలంటే నేర్చుకునే విధానం, మైండ్‌సెట్, నాయకత్వంపై ప్రొఫెషనల్స్ ఎలా పునరాలోచించుకోవాలో వివరించారు.

ఇక కేవలం అనుభవం సరిపోదు

ఏఐకి ముందు కాలంలో విజయాన్ని అందించిన అంశాలు, భవిష్యత్తులో కూడా అదే ఫలితాన్ని ఇస్తాయనే గ్యారెంటీ లేదు. అనుభవం ఇప్పటికీ కీలకమే అయినా, అది ఒక్కటే సరిపోదు. ఎందుకంటే ఉద్యోగ పాత్రలు, అవసరమైన నైపుణ్యాలు నిరంతరం మారుతున్నాయి. అందుకే, ఈ ఎపిసోడ్‌లో రుచీ ఆనంద్ చెప్పినట్టుగా, లెర్నబిలిటీ (నేర్చుకునే సామర్థ్యం) ఇప్పుడు ఒక కీలక నైపుణ్యంగా మారుతోంది. 

పనిలోనే నేర్చుకునేందుకు స్థలం కల్పించుకోవడం, కొత్త టూల్స్‌ను ఉపయోగించడం, ఆసక్తితో ముందుకు సాగడం — ఇదే లెర్నబిలిటీ అని ఆమె వివరిస్తారు. మిడ్-లెవెల్, సీనియర్ ప్రొఫెషనల్స్‌కు ప్రాసంగికత అనేది గత అనుభవాల లోతుపైనే కాకుండా, ఎంత వేగంగా నైపుణ్యాలను అప్‌డేట్ చేసుకుంటున్నారు, కొత్త పరిస్థితుల్లో నేర్చుకున్నదాన్ని ఎలా ప్రయోగిస్తున్నారు, మార్పుకు ఎంతగా అనుకూలంగా మారుతున్నారు అనే అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

అన్‌లెర్న్, రీలెర్న్, రిపీట్

పునర్నిర్మాణం ఇక అప్పుడప్పుడు జరిగే ప్రక్రియ కాదు — అది నిరంతరంగా కొనసాగాల్సిందే. “మనం అన్‌లెర్న్ చేయాలి, మళ్లీ నేర్చుకోవాలి, తిరిగి మళ్లీ నేర్చుకోవాలి. నిన్న నేర్చుకున్న దానిపైనే జీవితాంతం ఆధారపడలేం, అది ఇక పని చేయదు” అని సంజీవ్ జైన్ స్పష్టంగా చెబుతారు. నైపుణ్యాలు, పని చేసే విధానాలు వేగంగా మారుతున్న ఈ సమయంలో, అనుభవజ్ఞులైన ప్రొఫెషనల్స్‌కు పునర్నిర్మాణం తప్పనిసరి అయింది.

“ఏఐ అంటే ఉద్యోగాలు తగ్గడం కాదు, కొత్త ఉద్యోగాలు రావడం” అని రుచీ ఆనంద్ చెబుతూ, మార్పును స్వీకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉండటం ఎందుకు అత్యంత కీలకమో వివరించారు. అంతేకాదు, ఈ పునర్నిర్మాణం నాయకత్వ బాధ్యత కూడా. సీనియర్ ప్రొఫెషనల్స్ టీమ్ సంస్కృతిని తీర్చిదిద్దుతారు, నేర్చుకునే వాతావరణంపై ప్రభావం చూపుతారు, మార్పు మరియు అభివృద్ధికి సంస్థలో ప్రోత్సాహం ఉందా లేదా అనే సంకేతాలను ఇస్తారు.

ఏఐ-ఫస్ట్ మైండ్‌సెట్‌తో విలువైన నాయకత్వం

ఏఐ-ఫస్ట్‌గా ఉండటం అంటే కేవలం టెక్నికల్ నైపుణ్యాలు పెంచుకోవడం మాత్రమే కాదు. ఏఐని ఒక ‘బడ్డి’లా భావించి, మానసిక భారాన్ని తగ్గించుకోవడం ద్వారా సృజనాత్మకత, కమ్యూనికేషన్, నాయకత్వంపై మరింత దృష్టి పెట్టడం అని జైన్ వివరించారు. ఇది ముఖ్యంగా సీనియర్ ప్రొఫెషనల్స్‌కు మరింత అవసరం. ఎందుకంటే వారి విలువ ఇప్పుడు నిర్ణయ సామర్థ్యం, మార్గదర్శకత్వం, సమస్యల పరిష్కారం, వ్యూహాత్మక ఆలోచనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

అయితే, ఏఐ-ఫస్ట్ లీడర్‌షిప్ అంటే టెక్నాలజీ మీద పట్టు సాధించడమే కాదు. మానవ బలాలను మరింత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లేందుకు ఏఐని ఉపయోగించడమే అసలు ఉద్దేశ్యం. స్పష్టతతో, ఉద్దేశంతో, ప్రభావవంతంగా నాయకత్వం వహించేందుకు ఇది అనుభవజ్ఞులకు తోడ్పడుతుంది. ఏఐ ఆధారిత వర్క్‌ప్లేస్‌లో ఎదగాలంటే, ఎప్పటికీ నేర్చుకుంటూనే ఉండటం, మార్పుకు తెరచి ఉండటం, టెక్నాలజీని తన బలాలకు తోడుగా మార్చుకోవడమే విజయ మార్గం.

Beyond AI, CV & JDs with LinkedIn చివరి ఎపిసోడ్‌ను ఇక్కడ వీక్షించండి. 

 

(Disclaimer: ఈ వ్యాసం బ్రాండ్స్ విభాగం నుండి తీసుకోబడింది. ఈ విషయంపై పాఠకులు వారి స్వంత నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.)

AI workplaceAI era careersfuture of jobsupskilling in AI agereskilling professionals

