  AI in Hiring: హైరింగ్‌లో AI ఇక ప్రయోగ దశలో లేదు.. ఇది ఇప్పుడు అత్యవసరంగా మారింది

AI in Hiring: హైరింగ్‌లో AI ఇక ప్రయోగ దశలో లేదు.. ఇది ఇప్పుడు అత్యవసరంగా మారింది

AI in Hiring: హైరింగ్‌లో AI ఇక ప్రయోగం కాదు, అవసరం. భారతదేశంలో ఇప్పటికే 63% రిక్రూటర్లు AI ఆధారిత టూల్స్‌ను ఉపయోగిస్తూ వేగం, ఖచ్చితత్వం, నాణ్యతను పెంచుతున్నారు. LinkedIn Hiring Assistant వంటి టెక్నాలజీలు మానవ నిర్ణయశక్తిని భర్తీ చేయకుండా, మరింత తెలివైన హైరింగ్ నిర్ణయాలకు దారితీస్తున్నాయి.

Written by - ZH Telugu Desk | Last Updated : Jan 23, 2026, 01:42 PM IST

AI in Hiring: భారతదేశం అంతటా రిక్రూటర్లు మరింత తెలివిగా, వేగంగా నియామకాలు చేయడానికి ఇంటెలిజెంట్ టెక్నాలజీని స్వీకరిస్తున్నారు. LinkedIn చేసిన పరిశోధన ప్రకారం, భారతదేశంలో 63% మంది రిక్రూటర్లు హైరింగ్‌లో వేగం, ఖచ్చితత్వం పెంచేందుకు AI ఆధారిత టూల్స్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే హైరింగ్‌లో AI ప్రభావం కేవలం ఆటోమేషన్ వరకే కాకుండా, వర్క్‌ఫ్లోలను కొత్తగా తీర్చిదిద్దడం, నిర్ణయాలను మెరుగుపరచడం, వ్యాపారానికి విలువ జోడించే ఫలితాలను అందించడం వరకు విస్తరించింది.
ఈ మార్పు Zee Media ప్రత్యేక సిరీస్ ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ రెండో ఎపిసోడ్‌లో ప్రధాన అంశంగా నిలిచింది. ఈ ఎపిసోడ్‌లో LinkedIn APAC VP (Talent & Learning Solutions) అయిన రుచీ ఆనంద్ మరియు Wipro Chief Operating Officer సంజీవ్ జైన్ పాల్గొన్నారు. LinkedIn Hiring Assistant వంటి టూల్స్ ద్వారా AI ఎలా పెద్ద స్థాయిలో సమర్థతను తీసుకొస్తుందో, మానవ నిర్ణయశక్తిని భర్తీ చేయకుండా మెరుగైన హైరింగ్ ఫలితాలను ఎలా అందిస్తుందో ఈ ఎపిసోడ్ వివరించింది.

 AI ఆధారిత, స్కిల్స్‌పై ఆధారపడ్డ జాబ్ డిజైన్ ద్వారా పాత్రల పునర్నిర్వచనం

రిక్రూటర్ల పనితీరులో AI తెస్తున్న ముఖ్యమైన మార్పుల్లో ఒకటి – పాత్రలను ఎలా నిర్వచిస్తున్నామన్నదే. ఈ ఎపిసోడ్‌లో జైన్ చెప్పినట్లుగా, “స్కిల్స్ మరియు సామర్థ్యాల ఆధారంగా పాత్రలను నిర్వచించడానికి AI ఉపయోగిస్తున్నారు.” అనుభవం మాత్రమే ఆధారంగా ఉండే పాత జాబ్ డిస్క్రిప్షన్‌లకు బదులుగా, ఆ పాత్రలో విజయానికి నిజంగా ఏ స్కిల్స్ అవసరమో రిక్రూటర్లు స్పష్టంగా గుర్తించగలుగుతున్నారు.

AI, పాత్ర అవసరాలను విశ్లేషించి వాటిని అవసరమైన స్కిల్స్‌తో మ్యాప్ చేయడం ద్వారా, మెరుగైన జాబ్ డిస్క్రిప్షన్‌లను తయారు చేయడంలో సహాయపడుతుంది. దీని వల్ల హైరింగ్ ప్రారంభ దశ నుంచే సరైన సరిపోలిక సాధ్యమవుతుంది. అలాగే, సంస్థలోపలే ఉన్న టాలెంట్‌ను గుర్తించడం, పాత్రలకు దగ్గరగా ఉన్న ఇతర అవకాశాలను చూపించడం ద్వారా అంతర్గత జాబ్ మ్యాచింగ్‌కూ ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఫలితంగా, రిక్రూటర్లపై అదనపు భారాన్ని మోపకుండా, మరింత సమాచారం ఆధారితమైన, సమర్థవంతమైన హైరింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.

హైరింగ్ మొత్తం ప్రక్రియలో నాణ్యతను పెంచుతున్న AI

హైరింగ్ ఫన్నెల్‌లోని ప్రతి దశలో AI ప్రభావం కనిపిస్తోంది. Wipro అనుభవాన్ని ఉదాహరణగా చెబుతూ, జైన్ ఇలా వివరించారు..AI జాబ్ డిస్క్రిప్షన్‌లను మరింత స్పష్టంగా, సంబంధితంగా మార్చడంలో సహాయపడుతుంది; అభ్యర్థుల ప్రొఫైల్స్‌ను నిర్వచించిన స్కిల్స్‌తో పోల్చి స్క్రీన్ చేస్తుంది; డేటా ఆధారిత, పక్షపాతం లేని మూల్యాంకనం ద్వారా షార్ట్‌లిస్ట్ నాణ్యతను పెంచుతుంది. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో 63% రిక్రూటర్లు AI ఆధారిత స్క్రీనింగ్ టూల్స్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు. అలాగే 54% మంది రిక్రూటర్లు స్కిల్స్‌కు పాత్రలకు మధ్య సరైన సరిపోలిక మెరుగుపడిందని చెబుతున్నారు. దీని వల్ల హై-క్వాలిటీ షార్ట్‌లిస్ట్‌లు సిద్ధమవుతున్నాయి.

 LinkedIn Hiring Assistant ద్వారా ముందెప్పుడూ తెలియని టాలెంట్‌ను గుర్తించడం

AI రొటీన్ పనులను చూసుకుంటుండటంతో, రిక్రూటర్లు తమ సమయాన్ని అత్యంత ముఖ్యమైన అంశమైన అభ్యర్థి అనుభవంపై కేంద్రీకరించగలుగుతున్నారు. “LinkedIn Hiring Assistant వంటి టూల్స్ ప్రారంభ దశలో ఉండే మాన్యువల్ పనులను తగ్గించి, రిక్రూటర్లను వేగంగా ముందుకు నడిపిస్తాయి” అని జైన్ చెప్పారు. దీని వల్ల ఆదా అయిన సమయాన్ని AI చేయలేని పనులపై వినియోగించవచ్చు.

ఆ సమయాన్ని హైరింగ్ మేనేజర్లకు సలహాలు ఇవ్వడం, అభ్యర్థులతో బలమైన సంబంధాలు నిర్మించడం, వర్క్‌ఫోర్స్ ప్లానింగ్‌లో భాగస్వామ్యం కావడం వంటి విలువైన పనులకు ఉపయోగించవచ్చు. ఇవన్నీ మానవ నిర్ణయశక్తి అవసరమైన రంగాలు. ఈ విషయాన్ని రుచీ ఆనంద్ కూడా బలపరుస్తూ, “LinkedIn Hiring Assistant వంటి AI టూల్స్ ఎక్కువ ప్రొఫైల్స్ ప్రాసెస్ చేయడానికే కాకుండా, మరింత ఉద్దేశ్యపూర్వకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో రిక్రూటర్లకు సహాయపడుతున్నాయి” అని అన్నారు.

LinkedIn Hiring Assistant కేవలం ఆటోమేషన్ కోసం ఆటోమేషన్ కాదు. ఇది మెరుగైన నిర్ణయాలు, బలమైన హైరింగ్ ఫలితాలు, మరియు పెద్ద స్థాయిలో కూడా వేగంగా, తెలివిగా నియామకాలు చేయగల రిక్రూట్‌మెంట్ ఫంక్షన్‌ను సాధ్యం చేసే సాధనం.

Beyond AI, CVs & JDs రెండో ఎపిసోడ్‌ను ఇక్కడ చూడండి:  

(Disclaimer: ఈ వ్యాసం బ్రాండ్స్ విభాగం నుండి తీసుకోబడింది. ఈ విషయంపై పాఠకులు వారి స్వంత నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.)

Ai In HiringAI recruitment toolsLinkedIn Hiring AssistantAI based recruitment Indiaintelligent hiring technology

