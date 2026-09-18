ఒక పెళ్లి.. అనేక కథలు.. రివాహ్ బై తనిష్క్ సరికొత్త 'వెడ్డింగ్ సిగ్నేచర్స్' ఆవిష్కరణ (ప్రకటన)

Wedding Signatures Collection: టాటా గ్రూప్కు చెందిన తనిష్క్ వారి ప్రత్యేక వివాహ ఆభరణాల బ్రాండ్ రివాహ్ బై తనిష్క్ (Rivaah by Tanishq) కొత్త 'వెడ్డింగ్ సిగ్నేచర్స్' (Wedding Signatures) కలెక్షన్ను ప్రారంభించింది. నేటి ఆధునిక వధువు తన వివాహాన్ని ప్లాన్ చేసుకునే ప్రత్యేక శైలికి అనుగుణంగా, ప్రతీ సందర్భానికి, సంబరానికి తగినట్లుగా రూపొందించిన ఆభరణాలు ఇందులో ఉన్నాయి. తమిళ, తెలుగు, రాజస్థానీ/మార్వాడీ, గుజరాతీ, మరాఠీ, పాన్ ఇండియా/మెట్రో వంటి ఆరు వధువు సముదాయాల సంప్రదాయాలు, ఆభరణాల శైలులను ఈ కలెక్షన్లో ప్రతిబింబించారు. పెళ్లి కోసం సాధారణంగా 8 నుంచి 12 నెలల ముందుగానే వధువులు ఏర్పాట్లు ప్రారంభిస్తున్న నేపథ్యంలో వివాహ వేదిక, వేడుకలు, దుస్తులు, ఫొటోగ్రఫీ, అలంకరణతో పాటు ఆభరణాల ఎంపికకు కూడా ప్రాధాన్యం పెరుగుతోందని సంస్థ పేర్కొంది.
గతంలో పెళ్లి మొత్తం వేడుకలకు ఒకే ఆభరణాల సెట్ను ఉపయోగించే విధానం ఉండగా.. ప్రస్తుతం ఒక్కో కార్యక్రమానికి ప్రత్యేకంగా సరిపోయే ఆభరణాలను ఎంచుకునే ట్రెండ్ పెరుగుతోంది. ఈ ట్రెండ్కు తగినట్లు 'వెడ్డింగ్ సిగ్నేచర్స్' పెళ్లిలోని ప్రతి దశలో జరిగే ఆచారాలు, వేడుకలకు అనుగుణంగా రూపొందించిన ఒక సమగ్రమైన ఆభరణాల కలెక్షన్స్ను పరిచయం చేసింది. ప్రతి వధువు అలంకరణ, ఆమె ప్రాంతానికి ప్రత్యేకమైన సాంప్రదాయ ఆభరణాల శైలులను ప్రతిబింబించేలా రూపొందించింది.
ఉదాహరణకు సాంప్రదాయ మరాఠీ వధువుల కోసం వాటి మంగళసూత్రం, తుషీ హారం, వజ్రటిక్ చోకర్ వంటి సంప్రదాయ డిజైన్లను కలెక్షన్లో చేర్చారు. రాజస్థానీ/మార్వాడీ శైలిలో బోర్లా, తేవా, ఆడ్, పంచలడా హారాలు ఉన్నాయి. గుజరాతీ సంప్రదాయంలో చందన్ హార్, దోడ్, నెమలి, మామిడికాయ ఆకృతుల డిజైన్లకు చోటు కల్పించారు. తమిళ, తెలుగు కలెక్షన్లు దక్షిణ భారతదేశంలోని అద్భుతమైన ఆలయ వాస్తుశిల్పం నుంచి ప్రేరణ తీసుకుని ఆభరణాలను రూపొందించిన కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి. పాన్-ఇండియా/మెట్రో కలెక్షన్ విభిన్న సంస్కృతుల నుంచి స్పూర్తితో ఆధునిక పట్టణ మహిళకు సరిపోయే సమకాలీన డిజైన్లను అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా 'రివా' సంస్థ కలిర, మాతా పట్టి, వంకీ, సూర్య-చంద్ర, నేతి చుట్టి, మాతల్ వంటి సాంప్రదాయ ప్రాంతీయ ఆభరణాలకు ఆధునిక మెరుగులు దిద్ది సరికొత్త డిజైన్లను తయారు చేశారు.
తనిష్క్ వారి డిజైన్ ఎక్సలెన్స్ సెంటర్ (DEC), ఆరు విభిన్న ఆభరణాల థీమ్లలో ప్రాంతీయ విశిష్టతలు, ఆధునిక డిజైన్ నైపుణ్యం, అనుభవజ్ఞులైన కళాకారుల అత్యుత్తమ హస్తకళలను అత్యంత సహజంగా మేళవిస్తూ ఈ 'వెడ్డింగ్ సిగ్నేచర్స్' కలెక్షన్ను రూపొందించింది. వివాహ సంబరపు భావనను ఫోటోగ్రఫీ, సినిమా మాధ్యమాల ద్వారా మరింత విస్తృతంగా చాటిచెబుతూ.. "ఒక పెళ్లి. అనేక కథలు" అనే వినూత్న ప్రచార కార్యక్రమం ద్వారా ఈ ఆభరణాల కలెక్షన్ను లాంచ్ చేశారు. జైపూర్లోని ఐకానిక్ తాజ్ జై మహల్ ప్యాలెస్ వేదికగా, ప్రముఖ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రాఫర్ జోసెఫ్ రాధిక్ పెళ్లి దృశ్యాలను కెమెరాలో అద్భుతంగా బంధించారు. ప్రముఖ చిత్ర దర్శకుడు షూజిత్ సిర్కార్, విభిన్న ప్రాంతీయ లఘు చిత్రాల (షార్ట్ ఫిల్మ్స్) శ్రేణి ద్వారా ఈ వివాహ కథలకు కళాత్మక జీవం పోశారు. నటి అనుపమ పరమేశ్వరన్ దక్షిణ భారత మార్కెట్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరిస్తూ.. ఈ ప్రచారాన్ని ఈ ప్రాంతపు యువ వధువులకు చేరువ చేసే బాధ్యతను తీసుకున్నారు.
ఆభరణాలను సహజసిద్ధమైన వివాహ వాతావరణంలో వివాహ కథనంలో ఒక అంతర్భాగంగా చూపించడం ద్వారా ఈ ప్రచారం మొత్తం వేడుకతో ఒక సన్నిహితమైన, భావోద్వేగపూరిత బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ సరికొత్త కలెక్షన్ ఆవిష్కరణ సందర్భంగా తనిష్క్ చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ (CMO) పల్లవి సింగ్ మాట్లాడుతూ.. "ప్రతి వధువూ తన కలలకు తగినట్లుగా, తన పెళ్లిని అత్యంత ప్రత్యేకమైన శైలిలో ప్లాన్ చేసుకుంటుందని 'రివాహ్' బలంగా నమ్ముతుంది. నేటి ఆధునిక వధువులు తమ వివాహాలను ఎంతో శ్రద్ధగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. పెళ్లి వేదిక, ఆచారాల నుంచి దుస్తులు, ఫోటోగ్రఫీ, ఆభరణాల వరకు ప్రతి ఒక్క ఎంపిక వారు కోరుకున్న అనుభూతిని నిజం చేయడానికి దోహదపడుతుంది. వివాహ ఆభరణాల విషయంలోనూ ఇదే ఆధునిక దృక్పథాన్ని తీసుకురావడమే మా లక్ష్యం. 'వెడ్డింగ్ సిగ్నేచర్స్' భారతదేశంలోని ఆరు విభిన్న వధువుల వర్గాల కోసం ఒక సంపూర్ణమైన 'ఆభరణాల వార్డ్రోబ్'ను సృష్టించింది. వివాహ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలోని ప్రతి ఒక్క ప్రత్యేక క్షణానికి సరిపోయేలా ఈ ఆభరణాలను డిజైన్ చేశాము. 'ఒక పెళ్లి. అనేక కథలు' అనే ప్రచారం ద్వారా మేము ఈ ఆభరణాలను డెస్టినేషన్ సెట్టింగ్లు, ఫోటోగ్రఫీ, సినిమా వంటి విస్తృత రంగాలకు విస్తరింపజేస్తున్నాము. తద్వారా వధువు వివాహానికి ఒక సంపూర్ణ సాంస్కృతిక కోణాన్ని జోడిస్తున్నాము.." అని తెలిపారు. కొత్త 'రివాహ్ బై తనిష్క్' వెడ్డింగ్ సిగ్నేచర్ కలెక్షన్ను దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని తనిష్క్ స్టోర్లలో, అధికారిక వెబ్సైట్లో వినియోగదారులు చూసి, కొనుగోలు చేయవచ్చు.
(గమనిక: ఇది వాణిజ్య ప్రకటన. ఇందులో పేర్కొన్న వివరాలు, అభిప్రాయాలు, సమాచారం పూర్తిగా ఆ సంస్థకు సంబంధించినవి మాత్రమే. ఆభరణాల కొనుగోలు లేదా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు వినియోగదారులు వ్యక్తిగతంగా వివరాలను పరిశీలించి నిర్ధారించుకోవాల్సిందిగా సూచించడమైనది.)