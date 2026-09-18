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ఒక పెళ్లి.. అనేక కథలు.. రివాహ్ బై తనిష్క్ సరికొత్త 'వెడ్డింగ్ సిగ్నేచర్స్' ఆవిష్కరణ (ప్రకటన)

Wedding Signatures Collection: ప్రముఖ వివాహ ఆభరణాల బ్రాండ్ 'రివాహ్ బై తనిష్క్', ఆధునిక వధువుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా ప్రత్యేకమైన 'వెడ్డింగ్ సిగ్నేచర్స్' కలెక్షన్‌ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. వివాహంలోని ప్రతి ఘట్టానికి, ఆచారానికి తగినట్లుగా దేశంలోని ఆరు ప్రధాన సంస్కృతుల సాంప్రదాయ నైపుణ్యాన్ని మేళవిస్తూ ఒక సమగ్రమైన ఆభరణాల శ్రేణిని అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

Written ByZH Telugu Desk
Published: Sep 18, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:43 PM IST
ఒక పెళ్లి.. అనేక కథలు.. రివాహ్ బై తనిష్క్ సరికొత్త 'వెడ్డింగ్ సిగ్నేచర్స్' ఆవిష్కరణ (ప్రకటన)
Image Credit: Wedding Signatures Collection

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ఒక పెళ్లి.. అనేక కథలు.. రివాహ్ బై తనిష్క్ సరికొత్త 'వెడ్డింగ్ సిగ్నేచర్స్' ఆవిష్కరణ (ప్రకటన)
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