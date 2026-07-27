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వేదాంతు విద్యార్థుల సంచలనం.. 323 మందికి ప్రభుత్వ MBBS సీట్లు, టాప్ AIR 10 ర్యాంక్!

నీట్ 2026 ఫలితాల్లో వేదాంతు నీట్‌ ఫలితాల్లో తన సత్తాను మరోసారి చాటుకుంది. తద్వారా దేశంలోనే అత్యుత్తమ నీట్ కోచింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌గా మరోసారి నిరూపించుకుంది. మొత్తంగా 323 మంది విద్యార్థులు వివిధ ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. అందులో జనరల్ కేటగిరీలో ఆల్ ఇండియా 10 ర్యాంకు సాధించడంతో వేదాంతం తన స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకుంది. విద్యార్థుల విజయానికి తన విద్యాపరమైన నిబద్ధతను ఇది చాటిచెప్పింది.

Written ByZH Telugu Desk
Published: Jul 27, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:03 PM IST
వేదాంతు విద్యార్థుల సంచలనం.. 323 మందికి ప్రభుత్వ MBBS సీట్లు, టాప్ AIR 10 ర్యాంక్!
Image Credit: Vedantu NEET UG 2026 Results

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