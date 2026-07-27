/వేదాంతు విద్యార్థుల సంచలనం.. 323 మందికి ప్రభుత్వ MBBS సీట్లు, టాప్ AIR 10 ర్యాంక్!

Vedantu NEET UG 2026 Results: ఇటీవల విడుదలైన రీ-నీట్ పరీక్షా ఫలితాల్లో వేదాంతు రికార్డు స్థాయిలో రాణించి, దేశంలో తన కోచింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రాధాన్యతను చాటుకుంది. తమ విద్యార్థులు 323 మంది వివిధ ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో సీట్లు కైవసం చేసుకున్నారు. జనరల్ కేటగిరీలో ఆల్ ఇండియా టాప్-10 ర్యాంకును కూడా సాధించడం ద్వారా, నీట్ సీటు సాధించాలనే విద్యార్థుల కలని వేదాంత నిజం చేసింది.
దేశవ్యాప్తంగా 1000 పైగా విద్యార్థులు ఆన్లైన్, ఆఫ్ లైన్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ల ద్వారా విజయవంతంగా ఎంపికయ్యారు. వేదాంతు తన విద్యార్థుల ఆకాంక్షలను నెరవేరుస్తూ, నిపుణులైన అధ్యాపకుల ద్వారా సాంకేతిక ఆధారిత అభ్యాస వ్యవస్థను అందిస్తోంది. నీట్ టాపర్లలో ఒకరైన సార్ధక్, ఆల్ ఇండియా 10వ ర్యాంకును సాధించారు. వేదాంతు అందించిన కఠినమైన విద్యా శిక్షణ, వ్యూహాత్మక సన్నద్ధతతోనే ఆయన ఈ ఘనత సాధించారు. 2026 నీట్ పరీక్షల్లో కూడా వేదాంత విద్యార్థులు అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచారు. లక్షలాది మంది పోటీపడే ఈ పరీక్షలో 323 మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో సీట్లు సాధించడం వేదాంత సాధించిన ఒక మైలురాయి.
ఈ 323 మంది విద్యార్థులు మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, కర్ణాటక వంటి వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందినవారు. పెరుగుతున్న ఆదరణ దృష్ట్యా వేదాంత ఇప్పటికే ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లతో పాటు ఆఫ్ లైన్ కేంద్రాలను కూడా వేగంగా విస్తరిస్తోంది. విద్యార్థులకు నాణ్యమైన వైద్య ప్రవేశ పరీక్షల సన్నద్ధత కోసం ఈ సంస్థ నిరంతరం కృషి చేస్తోంది. ఈ విజయానికి ప్రధాన కారణం వేదాంత అందించే లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ లెర్నింగ్, AI ఆధారిత అనలిటిక్స్, అడాప్టివ్ టెస్టింగ్, నిపుణులైన అధ్యాపకుల మార్గదర్శకత్వం. విద్యార్థులకు నిరంతర రివిజన్, వ్యక్తిగత బోధన అందించడం వల్లనే ఈ స్థాయి ఫలితాలు సాధ్యమయ్యాయి.
ఈ సందర్భంగా వేదాంతు సహవ్యవస్థాపకుడు, అకాడమిక్ హెడ్ అనంత ప్రకాష్ మాట్లాడుతూ.. ఈ ఫలితాలు విద్యార్థుల పట్టుదల, తల్లిదండ్రుల అచంచలమైన మద్దతు వల్ల సాధ్యమైందని అన్నారు. ప్రతి ఒక్కరికీ నాణ్యమైన విద్యను అందించడమే తమ లక్ష్యమని, ఉపాధ్యాయుల అంకితభావమే ఈ విజయానికి కారణమని పేర్కొన్నారు. నీట్ యూజీ 2026లో పెరుగుతున్న పోటీ నేపథ్యంలో, ఆఫ్ లైన్ కేంద్రాలకు డిమాండ్ పెరుగుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. సాంకేతికతను, వ్యక్తిగత బోధనను మేళవించి అందించే తరగతి గది, ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్లు విద్యార్థులు పరీక్షకు సిద్ధమవడానికి ఎంతో సహాయపడతాయని తెలిపారు.