Money Saving Tips: తక్కువ జీతం వచ్చినా తెలివిగా ఖర్చు చేసి, అనవసర ఖర్చులను తగ్గించి, ప్రతి నెల చిన్న మొత్తాన్ని సేవ్ చేస్తే ఏడాదికి లక్ష రూపాయల వరకు పొదుపు చేయడం సాధ్యమవుతుంది. కుటుంబ సహకారం, బడ్జెట్ ప్లాన్, నియంత్రణతో ఖర్చు చేయడం ద్వారా ఆర్థిక భద్రతను సులభంగా పొందవచ్చు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 9, 2025, 06:03 PM IST

Money Saving Tips: తక్కువ జీతం అని బాధపడొద్దు .. ఈ పొదుపు టిప్స్‌తో లక్షలు సాధ్యం.. మీ బ్యాంక్ బాలెన్స్ చూసి షాక్ అవుతారు.!!

Money Saving Tips: మనలో చాలామంది తక్కువ జీతం వస్తుందని బాధపడుతుంటారు. కేవలం 20 వేల జీతంతో ఎలా బతుకుతాం?అనే ఆలోచన మనసులో నిత్యం తిరుగుతుంది. కానీ నిజానికి జీతం తక్కువగా ఉండటం సమస్య కాదు.. దాన్ని ఎలా వినియోగిస్తున్నామనేది ముఖ్యం. తెలివిగా ఆలోచించి, అనవసర ఖర్చులను తగ్గించి, ఒక క్రమబద్ధమైన పొదుపు అలవాటు పెంచుకుంటే, తక్కువ జీతంతో కూడా లక్ష రూపాయలు పొదుపు చేయడం పూర్తిగా సాధ్యమే అని చెప్పాలి.

మొదటగా మనం చేయాల్సింది అవసరమైన ఖర్చులు, అనవసరమైన ఖర్చులు అనే తేడా తెలుసుకోవడం. ఉదాహరణకు ఇంటి అద్దె, పిల్లల ఫీజులు, కరెంట్ బిల్, కూరగాయలు ఇవన్నీ తప్పనిసరి ఖర్చులు. కానీ ప్రతివారం బయట తినడం, అవసరం లేని వస్తువులు కొనడం, కొత్త గాడ్జెట్ల మీద డబ్బు ఖర్చు చేయడం వంటి వాటిని కొంత నియంత్రిస్తే ఎంతో డబ్బు సేవ్ చేయవచ్చు. నెలకు రూ. 1,000 నుండి రూ. 2,000 అయినా పొదుపు చేయడం ప్రారంభిస్తే, ఏడాదికి కనీసం రూ. 12,000 నుండి రూ. 24,000 వరకు ఆదా అవుతుంది. కొంచెం క్రమశిక్షణతో ఈ మొత్తాన్ని రూ. 8,000 లేదా రూ. 10,000 వరకు పెంచితే ఏడాదికి సులభంగా లక్ష రూపాయలు పొదుపు చేయగలరు.

ఇక్కడ కుటుంబ సహకారం చాలా ముఖ్యం. మీరు జీతం వచ్చిన వెంటనే ఇంటి అవసరాల కోసం మీ భార్యకు డబ్బు ఇవ్వండి. ఎక్కువగా మహిళలు ఖర్చును జాగ్రత్తగా నిర్వహిస్తారు. వారు అవసరమైన వస్తువులకే డబ్బు ఖర్చు చేసి, మిగతా మొత్తాన్ని సేవ్ చేస్తారు. ఇలా చేసేటప్పుడు కుటుంబం మొత్తానికి ఒక స్థిరమైన పొదుపు అలవాటు ఏర్పడుతుంది. చాలా కుటుంబాలు ఈ విధానం పాటించి, తక్కువ ఆదాయంతోనూ మంచి ఆర్థిక భద్రత సాధించాయి.

Also Read: Money Saving Tips: పొదుపు చేసే భార్య ఉంటే.. ప్రతి భర్తా లక్కీభాస్కరుడే.. మీ భార్యలో ఈ పొదుపు లక్షణాలు ఉంటే.. మీరు కోటీశ్వరుడు అవ్వడం పక్కా..!!

పొదుపు అనేది పెద్ద త్యాగం కాదు, చిన్న మార్పుల సమాహారం మాత్రమే. ఉదాహరణకు బయట భోజనం తగ్గించడం, డిస్కౌంట్ ఆఫర్లను తెలివిగా వినియోగించడం, లైట్లు అవసరంలేకపోతే ఆఫ్ చేయడం, ఆన్‌లైన్‌లో ఇంపల్స్ బాయింగ్ తగ్గించడం వంటి చిన్న చర్యలు కూడా పెద్ద మార్పు తీసుకువస్తాయి. ప్రతి నెల బడ్జెట్‌ ప్లాన్‌ తయారు చేసుకుని, సేవింగ్‌ను ఖర్చు తర్వాత మిగిలినదిగా కాకుండా, ముందుగానే ప్రాధాన్యంగా ఉంచండి. చిన్న మొత్తంలో అయినా ప్రతినెలా సేవ్‌ చేయడం ద్వారా మీరు భవిష్యత్తులో ఆర్థికంగా స్వతంత్రంగా మారవచ్చు.

Also Read: Senior citizens Scheme: వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక భద్రత కావాలా? ఈ ప్రభుత్వ స్కీమ్‌తో నెలకు రూ. 20,000 వరకు ఆదాయం..!!

తక్కువ జీతం అని మనసులో బాధపడకుండా, దానిని సరిగ్గా ప్లాన్ చేయడం నేర్చుకోండి. డబ్బు విలువ అర్థం చేసుకున్న వారు ఎప్పుడూ కష్టాల్లో పడరు. తెలివిగా జీవించి, నియంత్రణతో ఖర్చు చేస్తే, తక్కువ జీతంతో కూడా సంతోషంగా జీవించవచ్చు. జీతం ఎంత అన్నది ముఖ్యం కాదు.. దాన్ని ఎలా వినియోగిస్తామనేది మన భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది. మీరు కూడా ఈ రోజు నుంచే ఈ చిన్న పొదుపు అలవాట్లను ప్రారంభిస్తే, వచ్చే ఏడాదిలోనే మీ ఖాతాలో లక్ష రూపాయల పొదుపు సులభంగా కనిపిస్తుంది.

 

