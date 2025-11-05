Monthly SIP: నెలకు రూ.2,000 పెట్టుబడి పెడితే.. రూ.1,59,00,000 కోట్ల రూపాయలు కొల్లగొడతారు!

1 Crore Corpus SIP Monthly Investment: మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు క్రమశిక్షణ చాలా ముఖ్యం. మీ పెట్టుబడులను క్రమం తప్పకుండా ఉండాలి. మ్యూచువల్ ఫండ్ SIPలలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను గణనీయంగా తగ్గిస్తాయి. ఇది దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలకు దారితీస్తుంది.
ప్రతి ఒక్కరూ పని చేయకుండా ఉండటానికి తగినంత డబ్బు కలిగి ఉండాలని కలలు కంటారు. అయితే, లక్షాధికారిగా మారడానికి సత్వరమార్గం లేదు. మీరు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే.. మీ పొదుపులను ప్లాన్ చేసుకుంటే, తెలివిగా పెట్టుబడి పెడితే, మీరు కొన్ని సంవత్సరాలలో కోటీశ్వరులు కావొచ్చు. మీ పెట్టుబడుల నుండి మెరుగైన రాబడిని సాధించే విషయానికి వస్తే, SIPలు చాలా అవసరం.
సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ల ద్వారా మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం సులభం అయింది. మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఇతర పెట్టుబడి పథకాల కంటే అధిక రాబడికి అవకాశం కల్పిస్తాయి. అయితే ఇటీవలి కాలంలో కొన్ని ఫండ్లు ప్రతికూల రాబడిని సృష్టించాయి. అందువల్ల, ఏదైనా పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు, ఎటువంటి నష్టాలను నివారించడానికి అవసరమైన సమాచారాన్ని పొందాలి.
SIPలో ఫండ్ ఎంపిక ఎంత ముఖ్యమైనది?
SIPని ప్రారంభించే ముందు మనం మ్యూచువల్ ఫండ్ నిబంధనలు, షరతులను తెలుసుకోవాలి. ఒక పెట్టుబడిదారుడు నెలకు రూ. 500 పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే, ఇది చాలా తక్కువ మొత్తం అవుతుంది. దీని నుండి వచ్చే రాబడి కూడా సంతృప్తికరంగా ఉండదు. అందువల్ల, నెలకు కనీసం రూ. 2,000 పెట్టుబడి పెట్టాలి. మీరు సరైన వ్యూహాన్ని అనుసరించి ఆర్థిక క్రమశిక్షణను ప్రదర్శిస్తే, రూ. 2,000 పెట్టుబడితో మీరు సులభంగా గణనీయమైన నిధిని నిర్మించవచ్చు.
నెలవారీ రూ. 2,000 SIP రూ. 1.59 కోట్లు ఎలా అవుతుంది?
దీని కోసం, మీరు ప్రతి నెలా రూ. 2,000 SIPని ప్రారంభించాలి. మీరు ఒక్క నెల కూడా SIPని కూడా కోల్పోకుండా 30 సంవత్సరాలు మీ పెట్టుబడిని కొనసాగించాలి. ఈ కాలంలో మీరు ఎటువంటి పాక్షిక రిడెంప్షన్లను చేయలేరు. మీరు ప్రతి సంవత్సరం మీ పెట్టుబడిని 10% టాప్ అప్ చేయాలి. అంటే మీరు టాప్-అప్ SIP ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టాలి.
టాప్-అప్ SIP అంటే ఏమిటి?
టాప్-అప్ SIPలో, మీరు మీ నెలవారీ SIP మొత్తాన్ని ప్రతి సంవత్సరం 10% పెంచుతారు. మీరు రూ. 30 సంవత్సరాలకు 2,000 రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే, మీరు మొత్తం రూ. 39.47 లక్షలు పెట్టుబడి పెడతారు. 30 సంవత్సరాల తర్వాత, మీకు మొత్తం రూ. 1.59 కోట్లు అందుతాయి. ఇందులో, రూ. 1.20 కోట్లు మాత్రమే మీకు రాబడిగా ఉంటాయి.
మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఈ విషయాలను గుర్తుంచుకోండి
పెట్టుబడి పెట్టే ముందు, మీరు ఏ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెట్టాలో నిర్ణయించుకోవాలి. అన్ని రకాల ఫండ్లు పెట్టుబడికి మంచివి, కానీ మీకు బాగా సరిపోయేదాన్ని మీరు ఎంచుకోవాలి.
మీ పెట్టుబడి పోర్ట్ఫోలియో వివిధ రకాలుగా ఉండాలి. వేర్వేరు ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల వేర్వేరు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
పెట్టుబడిదారులు ముందుగా పెట్టుబడి జాబితాను సిద్ధం చేయాలి. ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలో మీకు తెలియాలంటే ఆస్తి కేటాయింపును అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం.
మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టడానికి బదులుగా, సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (SIP) ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టండి. SIP ద్వారా, మీరు ప్రతి నెలా ఒక స్థిర మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెడతారు.
మీరు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి ప్రణాళికను ఎంచుకోవాలి. కనీసం 5 సంవత్సరాల కాలపరిమితితో పెట్టుబడి పెట్టండి.
స్వల్పకాలిక స్టాక్ మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులు మీ పెట్టుబడిపై ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. అయితే ఈ ప్రమాదం దీర్ఘకాలికంగా తగ్గిస్తుంది.
మీ పెట్టుబడి గురించి మరచిపోయే పొరపాటు చేయవద్దు. మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన ప్లాన్ లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ పనితీరును ట్రాక్ చేస్తూ ఉండండి.
స్టాక్ మార్కెట్ రిస్క్తో నిండి ఉంటుంది. అందువల్ల, మీరు ఎంత చిన్నవారైతే, మీ పెట్టుబడులు అంత రిస్క్తో కూడుకున్నవి కావచ్చు. ఎందుకంటే ఇది మంచి రాబడిని ఇస్తుంది. మధ్యలో పెట్టుబడి పెట్టడం మానేయడం తెలివైన పని కాదు.
Also Read: Gold In Dreams: తెల్లవారుజామున కలలో బంగారం కనిపిస్తే దాని అర్థం ఏమిటి? అది శుభమా అశుభమా?
ALso REad: Uppada Beach Gold: ఆంధ్రప్రదేశ్లో బంగారపు వర్షం..తుపాను తర్వాత సముద్రం నుంచి బంగారం కొట్టుకొచ్చింది!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook