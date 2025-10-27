English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Indian Currency: ఈ దేశాల్లో నిజంగా ‘రాజులా’ జీవిస్తారు.. ఆ దేశాల్లో మన భారత రూపాయి పవర్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!

Indian Currency: ఈ దేశాల్లో నిజంగా ‘రాజులా’ జీవిస్తారు.. ఆ దేశాల్లో మన భారత రూపాయి పవర్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!

Indian Currency:  ఇటీవలి కాలంలో అమెరికా డాలర్‌తో పోలిస్తే భారత రూపాయి విలువ కొంత తగ్గింది. అయినా కూడా ప్రపంచంలో  ఎన్నో దేశాల్లో మన రూపాయి  జెట్ స్పీడ్ తో దూసుకెళ్తోంది. అంటే అక్కడికి వెళ్లి మీరు నిజంగా రాజులా బతకవచ్చు. తక్కువ బడ్జెట్‌తోనే ఆడంబరమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు. మన రూపాయి విలువ ఎక్కువగా ఉండే దేశాల్లో పర్యటన చేస్తే..  ఖర్చు తక్కువ..  అనుభవం మాత్రం మరింత ఫుల్ రిచ్‌గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మన రూపాయి దేనికి తక్కువ కాదని నిరూపించే 10 అద్భుతమైన దేశాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 27, 2025, 10:33 AM IST

Trending Photos

Gold Mines: దేశంలో రూ.60 లక్షల కోట్ల విలువైన బంగారు నిధి! భారతదేశానికి జాక్‌పాట్‌!
5
Gold mines
Gold Mines: దేశంలో రూ.60 లక్షల కోట్ల విలువైన బంగారు నిధి! భారతదేశానికి జాక్‌పాట్‌!
Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు
5
Schools Holidays
Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు
786 Serial Number Note Sell: మీ దగ్గర ఈ నెంబర్ ఉన్న నోట్లుంటే.. రూ.20 లక్షలు రాత్రికి రాత్రే సంపాదించవచ్చు!
6
100 Rs 786 Note
786 Serial Number Note Sell: మీ దగ్గర ఈ నెంబర్ ఉన్న నోట్లుంటే.. రూ.20 లక్షలు రాత్రికి రాత్రే సంపాదించవచ్చు!
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
Indian Currency: ఈ దేశాల్లో నిజంగా ‘రాజులా’ జీవిస్తారు.. ఆ దేశాల్లో మన భారత రూపాయి పవర్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!

Indian Currency:  ఇటీవలి కాలంలో అమెరికా డాలర్‌తో పోలిస్తే భారత రూపాయి విలువ కొంత తగ్గింది. అయినా కూడా ప్రపంచంలో  ఎన్నో దేశాల్లో మన రూపాయి  జెట్ స్పీడ్ తో దూసుకెళ్తోంది. అంటే అక్కడికి వెళ్లి మీరు నిజంగా రాజులా బతకవచ్చు. తక్కువ బడ్జెట్‌తోనే ఆడంబరమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు. మన రూపాయి విలువ ఎక్కువగా ఉండే దేశాల్లో పర్యటన చేస్తే..  ఖర్చు తక్కువ..  అనుభవం మాత్రం మరింత ఫుల్ రిచ్‌గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మన రూపాయి దేనికి తక్కువ కాదని నిరూపించే 10 అద్భుతమైన దేశాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇండోనేషియా: బాలి బ్యూటీ ఆన్ బడ్జెట్:

ఇండోనేషియా పర్యటన అంటే సహజ సౌందర్యం, ఆధ్యాత్మికత, బీచ్‌ల కలయిక. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత బాలి, జకార్తా, యోగ్యకర్త వంటి ప్రదేశాల్లో తక్కువ ఖర్చుతో అద్భుతమైన సెలవులు గడపవచ్చు. ప్రస్తుతం మన ఒక్క రూపాయికి 193 ఇండోనేషియన్ రుపియాలు వస్తున్నాయి. అంటే అక్కడ మీరు రూపాయితోb హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. 
 
వియత్నాం : తక్కువ ఖర్చుతో హై ఎక్స్‌పీరియన్స్:

ప్రకృతి దృశ్యాలు, పర్వతాలు, వింతైన గుహలు, రుచికరమైన స్ట్రీట్ ఫుడ్  ఇవన్నీ వియత్నాం ఆకర్షణలు. అద్భుతమైన అనుభవాన్ని తక్కువ ఖర్చుతో అందించే దేశం ఇది. మన ఒక్క రూపాయికి 299 వియత్నాం డాంగ్‌లు వస్తాయి. అంటే మీరు తక్కువ ఖర్చుతో పెద్ద ట్రిప్ చేసుకోవచ్చు.

శ్రీలంక: మన పొరుగు దేశం, మనకు దగ్గరైన సంస్కృతి:

మనకు సాంస్కృతికంగా దగ్గరైన శ్రీలంక అందమైన బీచ్‌లు, దేవాలయాలు, వన్యప్రాణుల కోసం ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడ మన ఒక్క రూపాయికి 3.46 శ్రీలంక రూపాయలు వస్తాయి. కాబట్టి కుటుంబంతో వెళ్లి పీస్‌ఫుల్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేయడానికి ఇది పర్ఫెక్ట్ డెస్టినేషన్.

నేపాల్ : హిమాలయ కింద హిమశాంతి:

హిమాలయ పర్వతాల మధ్య ఉన్న నేపాల్, ఆధ్యాత్మికతతో పాటు సహజ సౌందర్యానికి ప్రసిద్ధి. లుంబిని, పోఖరా, కాఠ్మాండు వంటి ప్రదేశాలు పర్యాటకులకు స్వర్గంలాంటివి. మన ఒక్క రూపాయికి 1.6 నేపాల్ రూపాయలు వస్తాయి. తక్కువ ఖర్చుతో మైండ్‌ఫుల్ అనుభవం కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

కంబోడియా : చారిత్రక అద్భుతాలకు నిలయం:

పురాతన దేవాలయాల దేశం కంబోడియా. అంకార్ వాట్ వంటి ప్రపంచ వారసత్వ స్థలాలను చూడటం జీవితంలో ఒకసారి తప్పక చేయాల్సిన అనుభవం. ఇక్కడ మన రూపాయి విలువ 46.85 కంబోడియన్ రీల్‌లకు సమానం. చరిత్ర, సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మికత అన్నీ ఒక్కటే చోట అందించే దేశం ఇది.

మంగోలియా : ప్రకృతితో మమేకమవ్వాలనుకుంటే:

మంగోలియా  విశాలమైన ఎడారులు, పర్వతాలు, గుర్రపు సంస్కృతి పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయి. నగర గోలమాలల నుండి దూరంగా ఉండి సహజ సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించాలనుకునే వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్. ఇక్కడ మన ఒక్క రూపాయి 40.65 మంగోలియన్ తుగ్రిక్‌లకు సమానం.

Also Read: Indian Currency vs Saudi Riyal : ఈ ముస్లిం దేశంలో ఏడాది పాటు సంపాదిస్తే చాలు.. జీవితాంతం కూర్చుండి బతకవచ్చు..!!   

పరాగ్వే : ప్రకృతి మధ్య ప్రశాంత విరామం:

పరాగ్వే అనేది దట్టమైన అడవులు, జలపాతాలు, సాహస పర్యటనలకు ప్రసిద్ధి. ఇక్కడ జీవన వ్యయం తక్కువగా ఉంటుంది. మన ఒక్క రూపాయికి 93 పరాగ్వే గ్వారానీలు వస్తాయి. తక్కువ ఖర్చుతో విభిన్న అనుభవం కోరుకునే ట్రావెలర్లకు ఇది సరైన గమ్యం.

ఉజ్బెకిస్తాన్ : చారిత్రక వైభవం:

సమర్‌కండ్, బుఖారా వంటి చారిత్రక నగరాలతో ప్రసిద్ధి పొందిన ఉజ్బెకిస్తాన్‌లో పాత మసీదులు, ఇస్లామిక్ వాస్తుశిల్పం మిమ్మల్ని మంత్ర ముగ్ధులను చేస్తాయి. ఇక్కడ మన ఒక్క రూపాయి 151 ఉజ్బెక్ సోమ్‌లకు సమానం. పాత నాగరికతలను అన్వేషించాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన దేశం.

లావోస్ : ప్రకృతికి దగ్గరగా, మనసుకు నచ్చే ప్రదేశం:

లావోస్‌లో అడవులు, జలపాతాలు, ప్రశాంత నదులు, చిన్న పట్టణాల జీవనం ఇవన్నీ కలిపి ఒక విభిన్న అనుభవాన్ని ఇస్తాయి. మన రూపాయి విలువ ఇక్కడ 252 లావోస్ కిప్‌లకు సమానం. తక్కువ బడ్జెట్‌లో రిలాక్స్ కావాలనుకునే వారికి ఇది స్వర్గం.

హంగేరి: యూరప్‌లో తక్కువ బడ్జెట్‌తో లగ్జరీ ట్రిప్:

యూరప్ అంటే ఖరీదే అనే భావనను హంగేరి చెరిపేస్తుంది. బుడాపెస్ట్ నగరం అందమైన ఆర్కిటెక్చర్, థర్మల్ బాత్స్, ఫుడ్ కల్చర్‌తో ప్రసిద్ధి. మన రూపాయి విలువ ఇక్కడ 4.29 హంగేరియన్ ఫోరింట్‌లకు సమానం. యూరోపియన్ అనుభవాన్ని తక్కువ ఖర్చుతో ఆస్వాదించాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

Also Read: India vs Malaysia Currency: ఈ ముస్లిం దేశంలో మీరు లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తే.. ఇండియాలో లగ్జరీ జీవితం గడపవచ్చు..!!

మొత్తానికి:
విదేశీ పర్యటన అంటే డాలర్ ఖర్చు అని భావించే రోజులు పోయాయి. మన రూపాయి విలువను సద్వినియోగం చేసుకుంటే, తక్కువ బడ్జెట్‌లో కూడా ప్రపంచాన్ని చుట్టేయవచ్చు. అమెరికా, యూరప్ ఖర్చుల బెంగను పక్కనబెట్టి రూపాయి రాజ్యమేలే దేశాలను ఎంచుకోండి. అందమైన బీచ్‌లు, చారిత్రక స్మారకాలు, సహజ అద్భుతాలు ఇవన్నీ మీ రూపాయి విలువతోనే ఆస్వాదించండి. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

IndiaIndian travelersinternational travelcheap countriesVietnam

Trending News