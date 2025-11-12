IndiaAI Impact 2026: India AI ఇంపాక్ట్ 2026 ప్రీ-సమ్మిట్.. గ్రాండ్ ఫినాలేకు 100 మంది తెలుగు విద్యార్థులు

IndiaAI Impact 2026 Pre-Summit Event: ప్రాంతీయంగా విద్యార్థుల్లో AI ప్రతిభను వెలికి తీసేందుకు OpenAI అకాడమీ, NxtWave నిర్వహించిన ప్రాంతీయ బిల్డథాన్స్లో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి భారీ ఎత్తున విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్ బిల్డాథాన్లో 900 మంది విద్యార్థులు, విజయవాడ బిల్డాథాన్లో 500 మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. India AI మిషన్ కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ప్రాంతీయ AI ప్రతిభను దేశవ్యాప్తంగా వెలికితీసే ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యేక వేదికగా నిలుస్తుంది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి 100 మంది విద్యార్థులు India AI ఇంపాక్ట్ 2026 ప్రీ-సమ్మిట్ గ్రాండ్ ఫినాలేకు చేరుకున్నారు. బిల్డాథాన్ ప్రీ-సమ్మిట్ ఈవెంట్గా ఫిబ్రవరిలో జరగనుంది.
ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ (MeitY) ఆధ్వర్యంలో IndiaAI చొరవ కింద నిర్వహించిన ఈ బిల్డథాన్లో ఆరోగ్య సంరక్షణ, విద్య, వ్యవసాయం, వ్యాపారం, ప్రజా భద్రత వంటి రంగాలలో ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పరివర్తన సామర్థ్యాన్ని అన్వేషించేందుకు యువ ఆవిష్కర్తల ప్రతిభను గుర్తించారు. గీతం వైజాగ్, IIIT కర్నూలు, మోహన్ బాబు విశ్వవిద్యాలయం, IITM, శ్రీ చైతన్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ రీసెర్చ్, మల్లారెడ్డి ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, విజ్ఞాన్ ఇన్సిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ వంటి ప్రాంతీయ కళాశాలల నుంచి బీటెక్ విద్యార్థులు హాజరయ్యారు.
NxtWave సీఈఓ రాహుల్ అట్టులూరి మాట్లాడుతూ.. ప్రాంతీయ బిల్డథాన్స్ ద్వారా తాము తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని టైర్-2, టైర్-3 నగరాల్లో దాగి ఉన్న AI ప్రతిభను గుర్తిస్తున్నామని తెలిపారు. వారికి ఒక ప్లాట్ఫారమ్ క్రియేట్ చేసి.. వారి ఆలోచనలను వాస్తవ ప్రపంచ AI ఆవిష్కరణలుగా మార్చే అవకాశాన్ని అందిస్తున్నామని చెప్పారు. దేశ వ్యాప్తంగా 70 వేల మందికి పైగా అభ్యాసకులను ఆకర్షిస్తూ ప్రారంభమై.. ఇప్పుడు AI ఆవిష్కరణలను నడిపించే శక్తివంతమైన వేదికగా అభివృద్ధి చెందిందని అన్నారు. ఈ బిల్డథాన్ను AI విద్యను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ఒక మార్గంగా చూస్తున్నామన్నారు.
ప్రాంతీయ రౌండ్లలో స్టాండ్ అవుట్ ప్రాజెక్టులు మహిళా సాధికారత, నిరుద్యోగం, వ్యవసాయం, ఆరోగ్య సంరక్షణ, డ్రోన్ ఆధారిత సాంకేతికతలపై ప్రత్యేక దృష్టిని ప్రతిబింబించాయి. ఇవి విభిన్న రంగాలలో వాస్తవ ప్రపంచ మార్పును AI ద్వారా ఎలా నడిపించగలదో ప్రదర్శిస్తుంది. బిజ్నోవా, AI-శక్తితో నడిచే బహుభాషా వ్యాపార నిర్వహణ వేదిక, దుకాణదారులు సాధారణ బహుభాషా వాయిస్ ఆదేశాల ద్వారా తమ అమ్మకాలు, జాబితాలు, ఖర్చులను సులభంగా నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది. OpenAI అకాడమీ × NxtWave బిల్డథాన్ రాష్ట్ర స్థాయి క్వాలిఫైయర్స్కు ప్రవేశించింది. రాబోయే ప్రాంతీయ రౌండ్లు నోయిడా, జైపూర్, పూణే, బెంగళూరు, చెన్నైలో జరగనున్నాయి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి 25 విజేత జట్లు జనవరి 2026లో జరిగే గ్రాండ్ ఫినాలేలో ఇతర రాష్ట్రాల అగ్రశ్రేణి జట్లతో పోటీ పడతాయి. ఫినాలేలో వీరు తమ ఆలోచనలను నేరుగా OpenAI అకాడమీకి పంపి ప్రపంచ వేదికపై ప్రదర్శించే అవకాశం పొందుతారు.