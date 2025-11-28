2026 Festival List: 2026లో పండగలు ఎప్పుడొస్తున్నాయి.. జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు పండగల జాబితా ఇదే..!!

2026 Festival List: 2026లో హిందూ పంచాంగం ప్రకారం అనేక ప్రధాన పండుగలు, వ్రతాల తేదీలలో మార్పులు చోటు చేసుకోవచ్చు. దీనికి కారణం అధిక మాసం. ఈ సంవత్సరం అధిక మాసం మే 17, 2026 నుండి ప్రారంభమై జూన్ 15, 2026 వరకు కొనసాగుతుంది. అధిక మాసంలో కొన్ని వ్రతాలు, పండుగలు ఒక నెల ముందుకు జరగవచ్చు. ఈ సమయంలో శుభకార్యాలు, వివాహాలు, గృహ ప్రవేశం, యజ్ఞోపవీతం, నామకరణం వంటి కార్యక్రమాలకు ముహూర్తాలు ఉండవు. అయితే, జపం, తపం, దానం చేయడం వంటి ధార్మిక కార్యకలాపాలు చేసుకోవచ్చు.
జనవరి 2026
3: మాఘ స్నానం
6: సంకట చతుర్థి
14: భోగి
15: మకర సంక్రాంతి, షట్తిల ఏకాదశి
16: కనుమ
18: మౌనీ అమావాస్య
23: వసంత పంచమి, సరస్వతి పూజ
26: భీష్మ అష్టమి
29: జయ ఏకాదశి
ఫిబ్రవరి 2026
1: మాఘ పౌర్ణమి, గురు రవిదాస్ జయంతి
13: విజయ ఏకాదశి
15: మహా శివరాత్రి
24: అన్నపూర్ణ అష్టమి
27: ఆమలకి ఏకాదశి
మార్చి 2026
2: హోలికా దహనం
3: హోలీ
11: శీతల అష్టమి
15: పాపమోచని ఏకాదశి
26: రామ నవమి
29: కామద ఏకాదశి
31: మహావీర్ జయంతి
ఏప్రిల్ 2026
2: హనుమాన్ జయంతి
3: గుడ్ ఫ్రైడే
14: ఉగాది
19: పరశురామ జయంతి, అక్షయ తృతీయ
27: మోహిని ఏకాదశి
మే 2026
13: భద్రకాళీ ఏకాదశి
16: వటసావిత్రి వ్రతం
17: అధిక మాసం ప్రారంభం
జూన్ 2026
15: సోమవతి అమావాస్య
25: నిర్జల ఏకాదశి
జూలై 2026
17: శ్రీ జగన్నాథ రథయాత్ర
25: హరిశయని ఏకాదశి, చాతుర్మాస ప్రారంభం
29: గురు పౌర్ణమి
ఆగస్టు 2026
17: నాగ పంచమి
19: తులసీదాస్ జయంతి
28: శ్రావణ పౌర్ణమి, రక్షాబంధన్
31: వినాయక చవితి
సెప్టెంబర్ 2026
1: కృష్ణ జన్మాష్టమి
14: సంకష్టి చతుర్థి
17: సూర్య షష్ఠీ వ్రతం
25: అనంత చతుర్దశి
27: పితృ పక్షం ప్రారంభం
అక్టోబర్ 2026
10: పితృ పక్షం ముగింపు
11: నవరాత్రి ప్రారంభం
20: మహానవమి, నవరాత్రి ముగింపు (దసరా)
22: పాపాంకుశా ఏకాదశి
26: వాల్మీకి జయంతి
29: కర్వా చౌత్
నవంబర్ 2026
5: గోవత్స ద్వాదశి; రమా ఏకాదశి
8: నరక చతుర్దశి, దీపావళి
9: కార్తీక అమావాస్య, సోమవతి అమావాస్య
10: గోవర్ధన పూజ
15: సూర్య షష్టి
20: తులసీ వివాహం
21: హరిప్రబోధిని ఏకాదశి
23: వైకుంఠ చతుర్దశి
24: కార్తీక పౌర్ణమి
డిసెంబర్ 2026
1: కాలభైరవ జయంతి
4: ఉత్పన్న ఏకాదశి
20: మోక్షదా ఏకాదశి, గీతా జయంతి
23: మార్గశిర పౌర్ణమి
