English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • 2026 Festival List: 2026లో పండగలు ఎప్పుడొస్తున్నాయి.. జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు పండగల జాబితా ఇదే..!!

2026 Festival List: 2026లో పండగలు ఎప్పుడొస్తున్నాయి.. జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు పండగల జాబితా ఇదే..!!

2026 Festival List:  2026లో హిందూ పంచాంగం ప్రకారం అధిక మాసం కారణంగా పండుగలు, వ్రతాలు కొన్ని తేదీలలో మారతాయి. మే 17 నుంచి జూన్ 15 వరకు అధిక మాసం ఉంటుంది. వ్రతాలు, పండుగలు, నవరాత్రి, హోలీ, దీపావళి, రాక్షాబంధన్ వంటి ముఖ్య కార్యక్రమాలు ప్రభావితమవుతాయి. శుభకార్యాలు ఆచరణకు, జపం, దానం మంచిది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 28, 2025, 11:47 AM IST

Trending Photos

Gold: ప్రతినెలా చిట్టీ కట్టి బంగారం కొనడం మంచిదా? లేదంటే లోన్ తీసుకుని బంగారం కొంటే లాభమా?
8
Gold Rate Today
Gold: ప్రతినెలా చిట్టీ కట్టి బంగారం కొనడం మంచిదా? లేదంటే లోన్ తీసుకుని బంగారం కొంటే లాభమా?
Petrol Diesel Prices: వాహనదారులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..! లీటర్‌కు రూ.15 తగ్గించే ఛాన్స్..?
9
petrol diesel prices
Petrol Diesel Prices: వాహనదారులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..! లీటర్‌కు రూ.15 తగ్గించే ఛాన్స్..?
Snake Repellent: ఈ మొక్క పాములకు అతి పెద్ద శత్రువు! ఒక్క పామును కూడా ఇంట్లోకి రానివ్వదు!
6
snake repellent plant
Snake Repellent: ఈ మొక్క పాములకు అతి పెద్ద శత్రువు! ఒక్క పామును కూడా ఇంట్లోకి రానివ్వదు!
Money Saving Tips: నెలకు రూ. 21వేలు జీతం వచ్చినా సరే.. ఏడాదికి 70వేలు పొదుపు చేస్తే.. లక్షాధికారి కాదు.. కోటీశ్వరులు అవ్వచ్చు..!!
9
Money Saving Tips
Money Saving Tips: నెలకు రూ. 21వేలు జీతం వచ్చినా సరే.. ఏడాదికి 70వేలు పొదుపు చేస్తే.. లక్షాధికారి కాదు.. కోటీశ్వరులు అవ్వచ్చు..!!
2026 Festival List: 2026లో పండగలు ఎప్పుడొస్తున్నాయి.. జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు పండగల జాబితా ఇదే..!!

2026 Festival List:  2026లో హిందూ పంచాంగం ప్రకారం అనేక ప్రధాన పండుగలు, వ్రతాల తేదీలలో మార్పులు చోటు చేసుకోవచ్చు. దీనికి కారణం అధిక మాసం. ఈ సంవత్సరం అధిక మాసం మే 17, 2026 నుండి ప్రారంభమై జూన్ 15, 2026 వరకు కొనసాగుతుంది. అధిక మాసంలో కొన్ని వ్రతాలు, పండుగలు ఒక నెల ముందుకు జరగవచ్చు. ఈ సమయంలో శుభకార్యాలు, వివాహాలు, గృహ ప్రవేశం, యజ్ఞోపవీతం, నామకరణం వంటి కార్యక్రమాలకు ముహూర్తాలు ఉండవు. అయితే, జపం, తపం, దానం చేయడం వంటి ధార్మిక కార్యకలాపాలు చేసుకోవచ్చు. 

Add Zee News as a Preferred Source

జనవరి 2026

3: మాఘ స్నానం

6: సంకట చతుర్థి

14: భోగి

15: మకర సంక్రాంతి, షట్తిల ఏకాదశి

16: కనుమ

18: మౌనీ అమావాస్య

23: వసంత పంచమి, సరస్వతి పూజ

26: భీష్మ అష్టమి

29: జయ ఏకాదశి

ఫిబ్రవరి 2026

1: మాఘ పౌర్ణమి, గురు రవిదాస్ జయంతి

13: విజయ ఏకాదశి

15: మహా శివరాత్రి

24: అన్నపూర్ణ అష్టమి

27: ఆమలకి ఏకాదశి

మార్చి 2026

2: హోలికా దహనం

3: హోలీ

11: శీతల అష్టమి

15: పాపమోచని ఏకాదశి

26: రామ నవమి

29: కామద ఏకాదశి

31: మహావీర్ జయంతి

ఏప్రిల్ 2026

2: హనుమాన్ జయంతి

3: గుడ్ ఫ్రైడే

14: ఉగాది

19: పరశురామ జయంతి, అక్షయ తృతీయ

27: మోహిని ఏకాదశి

మే 2026

13: భద్రకాళీ ఏకాదశి

16: వటసావిత్రి వ్రతం

17: అధిక మాసం ప్రారంభం

జూన్ 2026

15: సోమవతి అమావాస్య

25: నిర్జల ఏకాదశి

జూలై 2026

17: శ్రీ జగన్నాథ రథయాత్ర

25: హరిశయని ఏకాదశి, చాతుర్మాస ప్రారంభం

29: గురు పౌర్ణమి

ఆగస్టు 2026

17: నాగ పంచమి

19: తులసీదాస్ జయంతి

28: శ్రావణ పౌర్ణమి, రక్షాబంధన్

31: వినాయక చవితి

సెప్టెంబర్ 2026

1: కృష్ణ జన్మాష్టమి

14: సంకష్టి చతుర్థి

17: సూర్య షష్ఠీ వ్రతం

25: అనంత చతుర్దశి

27: పితృ పక్షం ప్రారంభం

అక్టోబర్ 2026

10: పితృ పక్షం ముగింపు

11: నవరాత్రి ప్రారంభం

20: మహానవమి, నవరాత్రి ముగింపు (దసరా)

22: పాపాంకుశా ఏకాదశి

26: వాల్మీకి జయంతి

29: కర్వా చౌత్

Also Read: Sukanya Samriddhi Scheme: ఆడబిడ్డల భద్రతతే మోదీ సర్కార్ లక్ష్యం.. ఈ స్కీములో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కేవలం వడ్డీ ద్వారానే రూ. 49 లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు..!! 

నవంబర్ 2026

5: గోవత్స ద్వాదశి; రమా ఏకాదశి

8: నరక చతుర్దశి, దీపావళి

9: కార్తీక అమావాస్య, సోమవతి అమావాస్య

10: గోవర్ధన పూజ

15: సూర్య షష్టి

20: తులసీ వివాహం

21: హరిప్రబోధిని ఏకాదశి

23: వైకుంఠ చతుర్దశి

24: కార్తీక పౌర్ణమి

Also Read: Gold investment: 2026 జనవరి నుంచి ప్రతి నెలా రూ. 10 వేలతో బంగారాన్ని కొంటే.. 2030 నాటికి మీ దగ్గర ఎంత బంగారం ఉంటుందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!  

డిసెంబర్ 2026

1: కాలభైరవ జయంతి

4: ఉత్పన్న ఏకాదశి

20: మోక్షదా ఏకాదశి, గీతా జయంతి

23: మార్గశిర పౌర్ణమి

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Calender 2026Navratri date 2026January festivalFebuary festival 2026festival list 2026

Trending News