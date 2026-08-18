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తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 22A పిడుగు.. సొంత భూమి ఉన్నా ఎందుకీ తిప్పలు? అసలేంటీ వివాదం..!!

22A Dispute : సొంతింటి యజమానులపై రాష్ట్ర సర్కార్ 22 ఏ పిడుగు వేయడం.. ఏళ్ల క్రితం అన్ని అనుమతులతో చట్టబద్ధంగా కొనుగోలు చేసిన ఇంటికి ఉన్నట్లుండి.. నిషేధిత ముద్ర పడటంతో సామాన్యులు దిక్కుతోచని స్థితిలో పడ్డారు. గ్రేటర్ వ్యాప్తంగా లక్షలాది అపార్ట్ మెంట్లు స్థలాలు, కమర్షియల్ కాంప్లెక్సులను అకస్మాత్తుగా 22 ఏలో చేర్చారు. దీంతో పిల్లల పెళ్లిళ్లు, విదేశీ చదువులు, వైద్యం, ఇతర ఆర్థిక అవసరాల కోసం ప్రాపర్టీలను విక్రయించుకోలేని నిస్సహాయ స్థితిలో యజమానులు ఉన్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 18, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:18 AM IST
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 22A పిడుగు.. సొంత భూమి ఉన్నా ఎందుకీ తిప్పలు? అసలేంటీ వివాదం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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