  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Diwali Gift: డీఏ, బోనస్ సహా 5 పెద్ద ప్రకటనలు.. దీపావళి వేళ కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ సంచలనం..!!

Diwali Gift: డీఏ, బోనస్ సహా 5 పెద్ద ప్రకటనలు.. దీపావళి వేళ కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ సంచలనం..!!

Diwali Gift 5 Big Announcements Modi Governament: 8వ పే కమిషన్ కోసం  ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు మోదీ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. అన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు,  పెన్షనర్లకు ప్రయోజనం చేకూర్చడానికి, కరువు భత్యం పెంపు, బోనస్,  పెన్షన్‌తో సహా ఐదు పెద్ద ప్రకటనలు చేసింది.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 20, 2025, 11:53 AM IST

Diwali Gift: డీఏ, బోనస్ సహా 5 పెద్ద ప్రకటనలు.. దీపావళి వేళ కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ సంచలనం..!!

5 Big Announcements Modi Governament: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ దీపావళి సందర్భంగా లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు శుభవార్త అందిస్తూ అనేక ఆర్థిక విధానాలను ప్రకటించింది. ఈ నివేదిక కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన ఐదు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను తీసుకుంది.  అవి కరువు భత్యం పెంపు, బోనస్, CGHS రేటు పెంపు, ఏకీకృత పెన్షన్ పథకం, డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్.  పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు,  పెన్షనర్ల జీవితాలను సులభతరం చేయడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ సవరించిన ఆర్థిక విధానాలు ప్రభావవంతంగా ఉంటాయని అంచనా వేసింది. 

మోదీ ప్రభుత్వం చేసిన 5 ముఖ్యమైన ప్రకటనలు ఇవే..

1) డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ పెంపు: 
కేంద్ర ప్రభుత్వం జూలై 01, 2025 నుండి అమలులోకి వచ్చేలా తన ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు డియర్‌నెస్ అలవెన్స్‌ను 3శాతం పెంచింది. దీని వలన ఉద్యోగుల మొత్తం డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ 55శాతం నుండి 58శాతానికి పెరిగింది. దీని వలన దాదాపు 4.9 మిలియన్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు,  6.8 మిలియన్ల పెన్షనర్లకు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. 

2) CGHS రేటు సవరణ: 
దాదాపు 15 సంవత్సరాల తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకం (CGHS) కింద చికిత్స,  వైద్య ప్యాకేజీల రేట్లలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక పెద్ద మార్పును ప్రకటించింది. ఇందులో అదనంగా CGHS డిజిటల్ కార్డ్, ఆన్‌లైన్ అపాయింట్‌మెంట్‌లు, నగదు రహిత చికిత్స సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఇది 4.6 మిలియన్ల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. 

3) బోనస్: 
దీపావళికి ముందే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బోనస్‌లను ప్రకటించిన ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ, 2024-25 సంవత్సరానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ గ్రూప్ సి,  నాన్-గెజిటెడ్ గ్రూప్ బి ఉద్యోగులకు 30 రోజుల జీతానికి సమానమైన అడ్-హాక్ బోనస్  మొత్తాన్ని రూ.6,908గా నిర్ణయించినట్లు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి, గ్రూప్ సి,  బి ఉద్యోగులు మినహా పోస్టల్ శాఖ ఉద్యోగులు రెండు నెలల జీతానికి, అంటే 60 రోజుల జీతానికి సమానమైన ఉత్పాదకత సంబంధిత బోనస్‌ను పొందుతారని ప్రకటించారు. 

Also Read:  ICICI Bank Q2 2026 Results: Q2 రిజల్ట్స్ లో ICICI బ్యాంక్ అదుర్స్.. సోమవారం ట్రేడింగ్‎లో ఫోకస్‎లో బ్యాంక్ షేర్..!!

4) ఏకీకృత పెన్షన్ పథకం: 
కొత్త ఉద్యోగులకు మెరుగైన పదవీ విరమణ భద్రత కల్పించే ప్రయత్నంలో, ప్రభుత్వం జాతీయ పెన్షన్ వ్యవస్థ (NPS) కు సంబంధించిన అనేక నియమాలను సడలించింది.  కొత్త ఏకీకృత పెన్షన్ పథకం (UPS) కింద ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మెరుగైన పదవీ విరమణ,  గ్రాట్యుటీ ప్రయోజనాలను పొందుతారని ప్రకటించింది. దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న NPS vs UPS చర్చల మధ్య ఇది ​​ప్రభుత్వం తీసుకున్న ముఖ్యమైన నిర్ణయం అని పేర్కొంది. 

5) డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్: 
ప్రతి సంవత్సరం, పెన్షనర్లు తమ డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్‌ను సమర్పించాలి. ఇప్పటివరకు, పెన్షనర్లు బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు, వారు తమ మొబైల్ ఫోన్ లేదా ముఖ గుర్తింపు యాప్‌ని ఉపయోగించి ఇంటి నుండే తమ డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్‌ను సమర్పించవచ్చు. 

Also Read: Gold Rate Today: అమెరికా అధ్యక్షుడి మాటతో భారీగా తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు.. అక్టోబర్ 20వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఎంత తగ్గాయంటే..!!  

ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ ఐదు ప్రధాన మార్పులు లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు,  పెన్షనర్లకు ఎంతో మేలు చేయనున్నాయి. మొదటిది, డీఏ పెంపుదల వేతనాలను పెంచుతుంది.  దీపావళి పండుగ సందర్భంగా బోనస్ ఆర్థిక ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అంతేకాకుండా, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకం (CGHS) కొత్త ఆరోగ్య రేట్లను సవరిస్తుంది. UPS,  డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ వంటి చొరవలు పదవీ విరమణ చేసినవారు,  పెన్షనర్ల జీవితాలను మెరుగుపరచడంలో ఒక ముఖ్యమైన అడుగుగా ఉంటాయి. 

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

DA hikeDA Hike NewsPensionersPensioners Newsgovt employees

