English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  Retirement Planning: ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలకు రూ.50,000 పెన్షన్..ఏం చేయాలంటే?

Retirement Planning: ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలకు రూ.50,000 పెన్షన్..ఏం చేయాలంటే?

50000 Pension After Retirement: ఉద్యోగులు తమ పదవీకాలం తర్వాత రిటైర్మెంట్ అవ్వక తప్పదు. అయితే పదవీ విరమణ అనే ఆలోచన చాలా మందిని ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది. పదవీ విరమణ తర్వాత నెలవారీ ఆదాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అన్నదే పెద్ద ప్రశ్న ఉద్యోగులు అందర్ని తొలచివేస్తుంది. కానీ సరైన ప్రణాళికతో.. మీరు రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడే అదే విధమైన నెలవారీ జీతాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 6, 2026, 12:50 PM IST

Retirement Planning: ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలకు రూ.50,000 పెన్షన్..ఏం చేయాలంటే?

50000 Pension After Retirement: ఉద్యోగులు తమ పదవీకాలం తర్వాత రిటైర్మెంట్ అవ్వక తప్పదు. అయితే పదవీ విరమణ అనే ఆలోచన చాలా మందిని ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది. పదవీ విరమణ తర్వాత నెలవారీ ఆదాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అన్నదే పెద్ద ప్రశ్న ఉద్యోగులు అందర్ని తొలచివేస్తుంది. కానీ సరైన ప్రణాళికతో.. మీరు రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడే అదే విధమైన నెలవారీ జీతాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా నెలకు సుమారు రూ.50,000 పొందాలనుకునే వారు ఇప్పుడే తగినట్టుగా ప్లాన్ రెడీ చేసుకోవాలి. మీరు 25 ఏళ్ల వయస్సులో ఎంత ఎక్కువగా పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభిస్తే.. రాబోయే రోజుల్లో అంత ఎక్కువ ప్రయోజనాలు పొందుతారు. దీనిని సాధారణంగా చక్రవడ్డీ అని పిలుస్తారు. దీని వల్ల మీకు మీరు పెట్టిన పెట్టుబడిపై అధికంగా లభించే వడ్డీని కల్పిస్తుంది. రోజులు గడిచే కొద్దీ ఇది పెద్ద మొత్తాన్ని ఉద్యోగులకు సమకూరుస్తుంది.

అయితే మీ పెట్టుబడిని కేవలం ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు లేదా గోల్డ్ రూపంలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల మీకు ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం వాటి రాబడిని మరింత తగ్గిస్తుంది. అందువల్ల.. మీరు మీ డబ్బును వివిధ రంగాలలో, వివిధ రూపాల్లో పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఉదాహరణకు ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఎన్‌పీఎస్, పీపీఎఫ్ వంటి సురక్షితమైన పెట్టుబడులను ఎంచుకోండి. 

ఈక్విటీ పెట్టుబడులు దీర్ఘకాలంలో మంచి రాబడిని ఇస్తుంది. అయితే పీపీఎఫ్, ఎన్‌పీఎస్ మీ డబ్బును సురక్షితంగా నిలుపుతాయి. ఉదాహరణకు మీ వద్ద రూ.1.5 కోట్లు ఉంటే.. మీరు ఈ డబ్బును మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. తద్వారా మీరు ప్రతి నెలా రూ.50,000 విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. అంటే.. మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా నెలవారీ అంత పెద్ద మొత్తంలో పెన్షన్ పొందవచ్చు. ఈ పద్ధతిని సాధారణంగా సిస్టమాటిక్ విత్‌డ్రాయల్ ప్లాన్ (SWP) అని అంటారు. ఈ పద్ధతిలో అయితే మీ డబ్బు పెట్టుబడిలోనే ఉంటుంది. మీకు నెలవారీ ఆదాయం కూడా లభిస్తుంది.

అయితే మీకు వచ్చే రాబడితో పాటు మీరు పన్ను సంబంధిత అంశాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. మీ NPS పెట్టుబడిలో కొంత భాగం పన్ను రహితంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీరు ముందుగా ట్యాక్స్ వివరాలను పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాతే మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం శ్రేయస్కరం. మీరు సరైన సమయంలో సరైన పద్ధతిలో పెట్టుబడి పెడితే, పదవీ విరమణ తర్వాత కూడా సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు.

(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం సాధారణ సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే అందించాము. దీనిని పెట్టుబడి సలహాగా పరిగణించరాదు. దయచేసి ఏవైనా ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సరైన ఆర్థిక నిపుణుడి సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Retirement PlanningRetirement Planning India 202650000 Pension After Retirementhow to earn rs 50000 monthly

Trending News