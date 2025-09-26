English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

5G Smartphone: దీపావళి స్పెషల్ గిఫ్ట్! రూ. 10,000 లోపు బెస్ట్ 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు..

5G Smartphone Under 10000: ఈ పండుగ సీజన్‌లో మీరు బెస్ట్ 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనాలని చూస్తున్నారా? అయితే 10 వేల రూపాయల లోపు ఉన్న బెస్ట్ మొబైల్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.   

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 26, 2025, 06:43 PM IST

5G Smartphone Under 10000: ఈ దీపావళికి మీరు మీ ప్రియమైన వారికి ప్రత్యేక బహుమతిని ఇవ్వాలనుకుంటే, 5G స్మార్ట్‌ఫోన్స్ ఇప్పుడు బెస్ట్ ఎంపికగా ఉన్నాయి. గుడ్‌న్యూస్ ఏంటంటే.. ఇప్పుడు మార్కెట్లో రూ. 10,000 కంటే తక్కువ ధరకు అనేక అధిక-నాణ్యత 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్‌లలో పెద్ద స్క్రీన్, శక్తివంతమైన బ్యాటరీ మరియు సాధారణ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. మీరు సులభంగా వీడియో కాల్స్ చేయవచ్చు. అదే విధంగా ఆన్‌లైన్ యాప్‌లను ఉపయోగించవచ్చు.

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న నాలుగు బెస్ట్ మోడళ్లను, వాటి ముఖ్యాంశాలను పరిశీలిద్దాం:

1. పోకో M7 5G
తక్కువ ధరకే 5G కోసం చూస్తున్న వారికి Poco M7 5G ఒక గొప్ప ఎంపిక. ఇది 6.88-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇది పెద్ద, స్పష్టమైన విజువల్స్‌ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 6 GB RAM, 128 GB స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. ఇది ఉత్తమ ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఫోటోలు తీయడానికి 50MP బ్యాక్ కెమెరా, వీడియో కాల్స్ కోసం 8 MP ముందు కెమెరాను కలిగి ఉంది. దీని ధర Amazonలో రూ. 8,499  ఉండగా Flipkartలో రూ. 8,799కి అమ్మేస్తున్నారు.

2. రెడ్‌మీ A4 5G
Redmi A4 5G అనేది విశ్వసనీయత, డబ్బుకు విలువ కోరుకునే కస్టమర్లకు మరొక గొప్ప ఎంపిక. దీని పెద్ద 6.88-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే వీడియోలను చూడటానికి లేదా ఏదైనా చదవడానికి సరైనది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 ప్రాసెసర్, 4GB RAM, 128GB నిల్వతో పనిచేస్తుంది. కెమెరా పరంగా, ఇది 50 MP బ్యాక్ కెమెరా, 5 MP ఫ్రంట్ కెమెరాతో వస్తుంది. దీని ధర Amazonలో రూ. 7,499 ఉండగా.. Flipkartలో రూ. 8,292కి విక్రయిస్తున్నారు.

3. మోటో G35 5G
మోటరోలా కంపెనీకి చెందిన Moto G35 5G అనేది స్టైల్, పెర్ఫార్మెన్స్ గొప్ప కలయిక. ఇది 6.72-అంగుళాల FHD+ డిస్ప్లే, Unisoc T760 ప్రాసెసర్, 4GB RAM, 128GB స్టోరేజ్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ 5000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది. ఇది వృద్ధులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇది 50 MP + 8 MP డ్యూయల్ బ్యాక్ కెమెరాలు, 16 MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. దీని ధర ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ. 8,999.. అమెజాన్‌లో రూ. 9,860 గా ఉంది.

4. Moto E13 (4G ఫోన్)
Moto E13 అనేది తక్కువ బడ్జెట్ ఉన్నవారికి లేదా చాలా ప్రాథమిక వినియోగం కోసం మాత్రమే ఫోన్ అవసరమయ్యే వారికి గొప్ప బడ్జెట్ ఎంపిక. దీనికి 5G మద్దతు లేకపోయినా, ఇది 4G ఫోన్, కానీ దాని ఉత్తమ ఫీచర్స్, తక్కువ ధర జాబితాలో ఉన్నాయి. ఇది 6.5-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే, Unisoc T606 ప్రాసెసర్, 2 GB RAM, 64 GB నిల్వను కలిగి ఉంది. ఇది శక్తివంతమైన 5000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది దీర్ఘ బ్యాకప్‌ను అందిస్తుంది. దీని ధర ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ. 5,999 గా ఉంది.

