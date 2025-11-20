English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Best 7 Seater Car: రూ.15 లక్షల లోపు అందుబాటులో ఉన్న బెస్ట్ 7 సీటర్ కార్లు..ఏది తక్కువ అంటే?

Best 7 Seater Car: రూ.15 లక్షల లోపు అందుబాటులో ఉన్న బెస్ట్ 7 సీటర్ కార్లు..ఏది తక్కువ అంటే?

7 Seater Cars In India: మీరు కొత్త కారు కొనాలనుకుంటున్నారా? రూ.15 లక్షల బడ్జెట్‌లోపు 7 సీటర్ కార్లను కొనాలని చూస్తున్నారా? అయితే ఇప్పుడు భారత మార్కెట్లో దొరికే సూపర్ కార్లు ఏవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 20, 2025, 04:42 PM IST

భారత్‌లో ఇప్పుడు ఎక్కువగా 7 సీటర్ కార్లకు క్రేజ్ ఎక్కువగా ఉంది. ముఖ్యంగా దూర ప్రయాణాల సమయంలో ఎక్కువ మంది ఉన్న కుటుంబాలు ఈ కార్లు కొనేందుకు ఆసక్తిని చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మార్కెట్లో దొరికే టాప్ బెస్ట్ కార్లు 7 సీటర్లు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

రెనాల్ట్ ట్రైబర్
ధర: రూ.5.76 లక్షలు - రూ.8.60 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్)
రెనాల్ట్ ట్రైబర్ భారతదేశంలో మీరు కొనుగోలు చేయగల అత్యంత సరసమైన 7 సీటర్ కారుగా నిలుస్తోంది. 72 PS, 1-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌.. 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 5-స్పీడ్ AMT గేర్‌బాక్స్‌ కాంబినేషన్‌తో వస్తుంది. 

మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా/ టయోటా రూమియన్
సుజుకి ఎర్టిగా ధర: రూ. 8.80 లక్షలు - రూ. 12.94 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్)

రుమియన్ ధర: రూ. 10.44 లక్షలు - రూ. 13.62 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్)

మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా కొనుగోలుదారులలో ఓ బెస్ట్ ఎంపికగా ఉంటోంది. దీని 7-సీట్ల లేఅవుట్ పెద్ద కుటుంబాలకు మాత్రమే కాకుండా ఇతర వారికి కూడా బెస్ట్ ఆప్షన్‌గా నిలిచింది. మారుతి ఎర్టిగాను 103 PS, 139 Nm ఉత్పత్తి చేసే 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో పాటు సీఎన్‌జీ కాంబినేషన్‌తో పాటు వస్తుంది. 

మారుతి సుజుకి XL6
ధర: రూ. 11.52 లక్షల - రూ. 14.48 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
మారుతి XL6 వేరింయంట్ ఎర్టిగా మరింత ప్రీమియం వెర్షన్‌ను కోరుకునే కొనుగోలుదారుల కోసం అందుబాటులో ఉంది. డిజైన్, అదనపు ఫీచర్స్, ఆరు సీట్ల లేఅవుట్‌ వంటి ఎర్టిగాకు సమానంగా ఉన్నాయి. XL6 అదే 103 PS 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఎంపికతో వస్తుంది.

మహీంద్రా బొలెరో
బొలెరో ధర: రూ. 7.99 లక్షలు - రూ. 9.69 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
బొలెరో నియో ధర: రూ. 8.49 లక్షలు - రూ. 10.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
బొలెరో నియో ప్లస్ ధర: రూ. 10.77 లక్షలు - రూ. 11.80 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)

మహీంద్రా బొలెరో భారతదేశంలో బెస్ట్ కార్లలో ఒకటి.. దాని దృఢమైన నిర్మాణం, కఠినమైన భూభాగాలను నిర్వహించే సామర్థ్యానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. దీని సరళమైన ఇంటీరియర్ ప్రాథమిక మూడు-వరుసల సీటింగ్‌ను అందిస్తుంది. ఇది గ్రామీణ, సెమీ-అర్బన్ ప్రాంతాలలో విపరీతమైన పాపులారిటీ పొందింది. బొలెరో 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్‌తో.. 76 PS, 210 Nmలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

7-seaterBest 7 Seater Car7 seaters under 15 lakh7 seater cars under 15 lakh7 Seater Cars in India

