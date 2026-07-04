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సొంతింటి కల నిజం చేసుకోవాలా? దేశంలోనే అతి తక్కువ ధరలకే ఇళ్లు దొరికే TOP నగరాలివే..!!

Affordable Cities India: దేశంలో ప్రధాన నగరాల్లో మిడిల్ క్లాస్ ప్రజలు ఇల్లు కొనడం రోజురోజుకు మరింత సవాలుగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో ఆస్తి ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. కోటి రూపాయల కంటే తక్కువ ధరకు ఇల్లు దొరకడం ఒక అద్రుష్టంగా భావిస్తున్నారు. మీరు కూడా తక్కువ ధరకే ఇల్లు కొనాలనుకుంటే ముంబై, ఢిల్లీ కాకుండా దేశంలోని ఈ 8 నగరాల్లో తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి. ఆ టాప్ నగరాలేవో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 04, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:38 AM IST
సొంతింటి కల నిజం చేసుకోవాలా? దేశంలోనే అతి తక్కువ ధరలకే ఇళ్లు దొరికే TOP నగరాలివే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సొంతింటి కల నిజం చేసుకోవాలా? దేశంలోనే అతి తక్కువ ధరలకే ఇళ్లు దొరికే TOP నగరాలివే..!!
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