/ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో చారిత్రాత్మక మార్పు.. ఆహ్వాన పత్రికల్లో వందేమాతరం పూర్తి గేయం.. రక్షణ శాఖ సంచలన నిర్ణయం..!!

80th Independence Day: దేశం 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను జరుపుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్న వేళ కేంద్ర రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎర్రకోట వద్ద జరిగే అధికారిక వేడుకల కోసం పంపే ఆహ్వాన పత్రికల్లో మన జాతీయ గేయమైన వందేమాతరం పూర్తి సాహిత్యాన్ని చేర్చింది. సాధారణంగా మొదటి రెండు చరణాలను మాత్రమే ఎక్కువగా ఆలపించడం, ముద్రించడం చేస్తుంటారు. కానీ ఈసారి భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామంలో కోట్లాది మందిలో దేశభక్తిని రగిలించిన ఈ అమర గేయం పూర్తి రూపాన్ని విశిష్ట వ్యక్తులకు ఇచ్చే ఆహ్వాన పత్రాలపై ముద్రించడం విశేషం.
ఎర్రకోటలో జరిగే వార్షిక స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు సీనియర్ మంత్రులు, ఉన్నత సైనిక అధికారులు, అధికారులు, దౌత్యవేత్తలు, విద్యార్థులు, వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులను ఆహ్వానిస్తారు. జాతీయ గీతానికి ఉన్నటువంటి చట్టపరమైన హోదానే జాతీయ గీతానికి కూడా కల్పించే 'జాతీయ గౌరవానికి అవమానాల నివారణ (సవరణ) బిల్లు, 2026'కు పార్లమెంటు ఆమోదం తెలిపిన కొద్ది రోజులకే ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సవరించిన చట్టం ప్రకారం, వందేమాతరం గానాన్ని అవమానించడం లేదా అడ్డుకోవడం ఇప్పుడు శిక్షార్హమైన నేరం. దీనికి గరిష్టంగా మూడేళ్ల జైలు శిక్ష, జరిమానా లేదా రెండూ విధించవచ్చు. ఇంతకుముందు, ఈ చట్టం కేవలం జాతీయ జెండా, జాతీయ గీతం, రాజ్యాంగానికి మాత్రమే రక్షణ కల్పించింది.
ఈ మార్పులు వందేమాతరం 150వ వార్షికోత్సవ వేడుకలతో ఏకీభవిస్తున్నాయి. 1950లో జాతీయ గీతంగా స్వీకరించిన మొదటి రెండు చరణాలను మాత్రమే పాడే సుదీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న పద్ధతికి బదులుగా, అధికారిక కార్యక్రమాలలో జాతీయ గీతం ఆరు చరణాలన్నింటినీ ఆలపించాలని ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో కేంద్రం ఆదేశించింది. చాలా మందికి వందేమాతరం గేయం పూర్తిగా పాడటం రాదు. అలాంటి వారికి మేలు చేసే విధంగా ఈ గేయాన్ని ఆహ్వాన పత్రికలపై పొందుపరుస్తున్నట్లు నివేదికలో పేర్కొన్నారు. వందేమాతరం 150 ఏళ్ల ఉత్సవాల స్ఫూర్తితో ఈ ఏడాది ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అంతకుముందు, స్వరకర్త బంకిం చంద్ర చటోపాధ్యాయ జన్మస్థలమైన పశ్చిమ బెంగాల్లోని నైహతిలో జరిగిన ప్రదర్శనతో సహా, 18 ప్రదేశాలలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు, రాష్ట్ర, మంత్రిత్వ శాఖల శకటాలు, భారత సైనిక బృందాల ప్రదర్శనలు ఈ ఇతివృత్తంపైనే కేంద్రీకృతమయ్యాయి.
వందేమాతరం ప్రాశస్త్యం:
బంకిం చంద్ర ఛటర్జీ 1870ల కాలంలో రచించిన ఈ గేయం, ఆయన ప్రసిద్ధ నవల ఆనందమఠ్ ద్వారా విస్తృత ప్రచారంలోకి వచ్చింది. 1905లో బెంగాల్ విభజన ఉద్యమ సమయంలో భారతీయులందరినీ ఒకే తాటిపైకి తెచ్చిన నినాదంగా వందేమాతరం నిలిచింది. స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో బ్రిటిష్ వారి లాఠీ దెబ్బలు, ఉరిశిక్షలకు ఎదురెళ్తూ భారతీయ వీరులు ఈ గీతాన్ని బిగ్గరగా ఆలపించారు.
సంపూర్ణ గేయ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించేలా:
భారత రాజ్యాంగ సభ 1950 జనవరి 24న వందేమాతరంను జాతీయ గేయంగా ఆమోదించింది. ఈ గీతంలో మాతృభూమి ప్రాశస్త్యం, దేశ నదీజలాలు, ప్రకృతి అందాలు, శౌర్యాన్ని అద్భుతంగా వర్ణించారు. రాబోయే 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంలో, యువతకు మన సాంస్కృతిక, పోరాట వారసత్వాన్ని గుర్తుచేయడమే లక్ష్యంగా రక్షణ శాఖ ఈ చర్య చేపట్టింది.
ఆహ్వాన పత్రికల ప్రత్యేకత:
ఈసారి డిజైన్ చేసిన ఆహ్వాన పత్రికలలో సాంప్రదాయ కళారీతులు, జాతీయ చిహ్నాలతో పాటు వందేమాతరం అన్ని చరణాలను స్పష్టంగా పొందుపరిచారు. దేశ విదేశీ దౌత్యవేత్తలు, కేంద్ర మంత్రులు, విశిష్ట అతిథులు స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల కుటుంబాలకు పంపే ప్రింటెడ్, డిజిటల్ కార్డుల్లో ఈ మార్పు కనిపించనుంది. మన దేశ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల త్యాగాలకు.. మాతృభూమికి గౌరవ సూచకంగా రక్షణ శాఖ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై దేశవ్యాప్తంగా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.
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