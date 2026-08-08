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80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో చారిత్రాత్మక మార్పు.. ఆహ్వాన పత్రికల్లో వందేమాతరం పూర్తి గేయం.. రక్షణ శాఖ సంచలన నిర్ణయం..!!

80th Independence Day: దేశం 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను జరుపుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్న వేళ కేంద్ర రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎర్రకోట వద్ద జరిగే అధికారిక వేడుకల కోసం పంపే ఆహ్వాన పత్రికల్లో మన జాతీయ గేయమైన  వందేమాతరం  పూర్తి సాహిత్యాన్ని చేర్చింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 08, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:56 PM IST
80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో చారిత్రాత్మక మార్పు.. ఆహ్వాన పత్రికల్లో వందేమాతరం పూర్తి గేయం.. రక్షణ శాఖ సంచలన నిర్ణయం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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