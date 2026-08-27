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ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు జాక్‌పాట్.. 8వ పే కమిషన్ 5 బిగ్ అప్‌డేట్స్.. రూ.46 వేలకు కనీస వేతనం?

8th pay commission 5 major updates: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల 8వ వేతన సంఘం నిరీక్షణకు ఎట్టకేలకు తెరపడింది. జనవరి 1,2026 కటాఫ్ తేదీ నాటి బకాయిల నుంచి 2.86 పొటెన్షియల్ ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వరకు మీ బేసిక్ సాలరీ, పెన్షన్ ఎంత ఉండబోతుందో తెలుసుకోండి.

Written ByBhoomi
Published: Aug 27, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:18 AM IST
ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు జాక్‌పాట్.. 8వ పే కమిషన్ 5 బిగ్ అప్‌డేట్స్.. రూ.46 వేలకు కనీస వేతనం?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు జాక్‌పాట్.. 8వ పే కమిషన్ 5 బిగ్ అప్‌డేట్స్.. రూ.46 వేలకు కనీస వేతనం?
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