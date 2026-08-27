8th pay commission 5 major updates: 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు చేసి ఇప్పటికే దాదాపు 9 నెలల సమయం గడిచిపోయింది. మరో 9 నెలల్లో కేంద్రానికి కమిషన్ తన ఫైనల్ రిపోర్టు సమర్పించాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఉద్యోగులు అలాగే పెన్షనర్లు ఈ సారి వేతన పెంపు ఎక్కువగా ఉండాలంటూ పట్టుపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ విషయంలో ఉద్యోగ సంఘాలు అధిక మొత్తంలో అందించాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. 50లక్షలకు పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. 65 లక్షలకు పైగా పెన్షనర్లు ఈ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అయితే బేసిక్ సాలరీ పెంపు, ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్లు అలవెన్సులకు సంబంధించి కొత్త అప్ డేట్ వచ్చింది.
మీరు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి లేదా పెన్షనర్ అయినట్లయితే.. కమిషన్ సిఫార్సులు, మీ ఆర్థిక పరిస్థితిపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో తెలుసుకోవాలంటే 8వ వేతన సంఘానికి సంబంధించిన ఈ ముఖ్యమైన 5 అప్ డేట్స్ తెలుసుకోవాల్సిందే.
1. కమిషన్ 18 నెలల కాలపరిమితి, పురోగతి :
8వ పే కమిషన్ తన ఫైనల్ రిపోర్టును కేంద్ర ప్రభుత్వానికి 18 నెలల గడువులోగా సమర్పించాలి. అంటే ఇప్పటికే 9 నెలలు గడిచిపోయింది. ఇంకా 9 నెలల సమయం మిగిలింది. ఈ సమయంలోనే సంఘం అంతర్గత ఫ్రేమ్ వర్క్ తయారీ, డేటా సేకరణ, మంత్రిత్వ శాఖలు, ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి వచ్చిన ప్రాథమిక వినతి పత్రాల పరిశీలన వంటి మొదటి దశను పూర్తి చేసేసింది. కొత్త వేతన స్ట్రక్చర్, సిఫార్సుల నివేదికను కాలపరిమితిలోకా కేంద్రానికి సమర్పించేలా సంఘం ప్రస్తుతం రాష్ట్రాలు, పలు శాఖల ప్రతినిధులతో సంప్రదింపులు జరుపుతోంది.
2. ఉద్యోగులకు 2026 జనవరి 1 నుంచి బకాయిల చెల్లింపు:
కమిషన్ నిబంధనలు.. షరతుల ప్రకారం, 8వ వేతన సంఘం కింద జీతాల పెంపునకు తేదీని 2026 జనవరి 1గా నిర్ణయించారు. కమిషన్ తన తుది నివేదికను సమర్పించడానికి.. ప్రభుత్వం దానిని అమలు చేయడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు. అయినప్పటికీ.. కొత్త వేతన స్కేలు ప్రయోజనాలు 2026 జనవరి 1 నుండి అందుబాటులో ఉంటాయి. అంటే అమలు తేదీ నుండి ఉద్యోగులకు.. పెన్షనర్లకు బకాయి ఉన్న మొత్తాన్ని ఒకేసారి చెల్లిస్తారు.
3. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ బిగ్ అప్ డేట్:
జీతాల పెంపునకు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ప్రాథమిక ఆధారం. 7వ వేతన సంఘం దీనిని 2.57గా నిర్ధారించింది. ఈసారి ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 2.86 నుంచి 3.68కి పెంచాలని జాతీయ వాణిజ్య, పరిశ్రమల మండలి (ఎన్సి-జెసిఎం) వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ పట్టుబడుతున్నాయి. ఆర్థిక విశ్లేషకులు, ప్రభుత్వ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ద్రవ్య బడ్జెట్ సమతుల్యతను బట్టి, కమిషన్ 2.25 నుంచి 2.57 మధ్య ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను సిఫార్సు చేసే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
4. బేసిక్ సాలరీ రూ. 18,000 నుండి ఎంత పెరుగుతుంది?
8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 2.25 నుంచి 2.57 మధ్య నిర్ణయించినట్లయితే.. వేతన పట్టికలో భారీ పెరుగుదల ఉంటుంది. ప్రస్తుతం, 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం కనీస మూల వేతనం నెలకు రూ. 18,000గా ఉంది. కొత్త ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను అమలు చేసిన తర్వాత, కనీస మూల వేతనం నేరుగా నెలకు రూ. 40,000 నుంచి రూ. 46,000కి చేరే అవకాశం ఉంటుంది. అదే నిష్పత్తిలో, ప్రస్తుతం రూ. 9,000గా ఉన్న పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగుల కనీస పింఛను సుమారు రూ. 20,000 నుంచి రూ. 23,000 వరకు పెరుగుతుంది.
5. దేశవ్యాప్తంగా భాగస్వాములతో కొనసాగుతున్న సమావేశాలు:
కమిషన్ పని గణాంకాలకే పరిమితం కాదు.. అది క్షేత్రస్థాయి నుండి కూడా సూచనలను స్వీకరిస్తోంది. సైనిక, రైల్వే, తపాలా, పౌర సేవలు, పింఛను సంఘాల నుండి కమిషన్ సవివరమైన ప్రాతినిధ్యాలను ఆహ్వానించింది. న్యూఢిల్లీ, కోల్కతా, ముంబైలలో సంప్రదింపుల సమావేశాలు పూర్తయిన అనంతరం, ద్రవ్యోల్బణ రేటు (CPI-IW) జీవన వ్యయానికి సంబంధించిన వాస్తవ గణాంకాలను అంచనా వేయడానికి కమిషన్ దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఉద్యోగుల ప్రతినిధులతో ప్రత్యక్ష సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది.
8వ వేతన సంఘం అమలుతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల చేతికి అందే జీతం పెరగడమే కాదు.. పెరిగిన పెన్షన్ల ద్వారా పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులకు కూడా గణనీయమైన మద్దతు లభిస్తుంది. కటాఫ్ తేదీని జనవరి 1, 2026గా నిర్ణయించడంతో ఉద్యోగుల హక్కులు పరిరక్షించబడుతున్నాయని స్పష్టమవుతోంది. రాబోయే నెలల్లో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను ఖరారు చేసిన తర్వాత ఈ చిత్రం మరింత స్పష్టమవుతుంది.
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