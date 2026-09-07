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24 గంటల తేడాతో 1.5 లక్షల మందికి షాక్.. 10 ఏళ్ల పెన్షన్ కోల్పోయే ప్రమాదం!

8th Pay Commission: దేశవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం దాదాపు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 68 లక్షల మంది పెన్షనర్లు ఉన్నారు. వీరందరిలో సగటున ఏడాదికి 1.5 లక్షల నుండి 2 లక్షల మంది వరకు ఉద్యోగ విరమణ చేస్తుంటారు. అయితే, 8వ వేతన సంఘం అమలు పరిధిలోకి డిసెంబర్ 31, 2025 వరకు పదవీ విరమణ చేసిన వారిని చేర్చకపోతే, సుమారు 1.5 లక్షల మంది ఉద్యోగులు..  వారి కుటుంబాలు నూతన వేతన స్కేలుతో పాటు పెరిగిన పెన్షన్ల ప్రయోజనాలను శాశ్వతంగా కోల్పోవలసి వస్తుంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 07, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:41 AM IST
24 గంటల తేడాతో 1.5 లక్షల మందికి షాక్.. 10 ఏళ్ల పెన్షన్ కోల్పోయే ప్రమాదం!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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24 గంటల తేడాతో 1.5 లక్షల మందికి షాక్.. 10 ఏళ్ల పెన్షన్ కోల్పోయే ప్రమాదం!
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