/24 గంటల తేడాతో 1.5 లక్షల మందికి షాక్.. 10 ఏళ్ల పెన్షన్ కోల్పోయే ప్రమాదం!

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ 8వ వేతన సంఘం అమలు ప్రతిపాదిత కటాఫ్ తేదీ (జనవరి 1, 2026) కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. పెన్షనర్లలో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఈ కటాఫ్ నిబంధనను సవరించకపోతే, కేవలం 24 గంటల తేడాతో.. అంటే డిసెంబర్ 31, 2025న పదవీ విరమణ పొందే ఉద్యోగులు పూర్తిగా 10 సంవత్సరాలు వెనబడే ప్రమాదం ఏర్పడింది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం దాదాపు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 68 లక్షల మంది పెన్షనర్లు ఉన్నారు. వీరందరిలో సగటున ఏడాదికి 1.5 లక్షల నుండి 2 లక్షల మంది వరకు ఉద్యోగ విరమణ చేస్తుంటారు. అయితే, 8వ వేతన సంఘం అమలు పరిధిలోకి డిసెంబర్ 31, 2025 వరకు పదవీ విరమణ చేసిన వారిని చేర్చకపోతే, సుమారు 1.5 లక్షల మంది ఉద్యోగులు.. వారి కుటుంబాలు నూతన వేతన స్కేలుతో పాటు పెరిగిన పెన్షన్ల ప్రయోజనాలను శాశ్వతంగా కోల్పోవలసి వస్తుంది.
ఒక్క రోజు తేడా, పింఛనులో పెద్ద తేడా:
7వ.. 8వ పే కమిషన్ల మధ్య వ్యత్యాసం: డిసెంబర్ 31న పదవీ విరమణ చేసే వారి పెన్షన్ పాత బేసి పే ప్రకారం నిర్ణయిస్తుంది. అయితే జనవరి 1న పదవీ విరమణ చేసే వారికి పెరిగిన బేసి పే, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లభిస్తుంది.
రాబోయే 10 సంవత్సరాల పాటు నష్టం: పింఛను ఒకసారి ఖరారైన తర్వాత, ఈ ఉద్యోగులకు తదుపరి ప్రధాన సవరణ 2036లో (9వ వేతన సంఘం సమయంలో) మాత్రమే లభిస్తుంది. డిసెంబర్ 31, 2025న పదవీ విరమణ చేసే ఉద్యోగులకు కూడా ఎనిమిదవ వేతన సంఘం ప్రయోజనాలను కల్పించాలని సెంట్రల్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు యశ్వంత్ పురోహిత్ అన్నారు. ఈ అంశాలను వేతన సంఘం పరిశీలన పరిధిలో చేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు. సేవా నిబంధనలపై చర్చించేందుకు, భాగస్వాములను కలిసేందుకు వేతన సంఘం బృందం ప్రస్తుతం బెంగళూరు, ఢిల్లీ, జమ్మూ కాశ్మీర్, కొచ్చిన్ వంటి రాష్ట్రాల్లో పర్యటిస్తోంది. ఎనిమిదవ కేంద్ర వేతన సంఘం భాగస్వాములను కలిసేందుకు 2026 అక్టోబర్ 7, 8 తేదీలలో బెంగళూరును సందర్శించనుంది.
సెప్టెంబర్లో, కమిషన్ 2026 సెప్టెంబర్ 9న పుదుచ్చేరిని, 2026 సెప్టెంబర్ 16-18 తేదీలలో చండీగఢ్ను (పంజాబ్, హర్యానా, హిమాచల్ ప్రదేశ్) సందర్శించనుంది. మధ్యప్రదేశ్ పర్యటన తేదీని ఇంకా ఖరారు చేయలేదు. మధ్యప్రదేశ్లో లక్ష మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. వీరిలో ఆదాయపు పన్ను, తపాలా, రైల్వేలతో సహా ఇతర కేంద్ర శాఖల ఉద్యోగులు ఉన్నారు. కేంద్ర వేతన సంఘానికి దాని 8వ వేతన సంఘం నివేదికను సిద్ధం చేయడానికి 18 నెలల గడువు ఇచ్చింది. ఇది జూన్ 30, 2027 నాటికి పూర్తి చేస్తుంది. సెప్టెంబర్ 6వ తేదీన హైదరాబాద్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ ఎత్తున నిరసన తెలిపారు. ఇందులో మధ్యప్రదేశ్తో సహా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. ఎన్పిఎస్.. యుపిఎస్ పెన్షన్ల స్థానంలో ఓపిఎస్ పాత పెన్షన్ పథకాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ, పెన్షన్ పొందడమే ఏకైక ఎజెండా కేం్దర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఈ భారీ నిరసన తెలిపారు.
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