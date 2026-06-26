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8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు అలర్ట్.. త్వరలోనే కీలక ప్రకటన.. 5 ముఖ్యమైన విషయాలు ఇవే..!!

8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం జీతం.. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్..  పెన్షన్ సంస్కరణల ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. జూలైలో పలు సమావేశాలు జరగనున్నాయి. 2027 నాటికి నివేదిక వెలువడుతుందని భావిస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 26, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:44 PM IST
8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు అలర్ట్.. త్వరలోనే కీలక ప్రకటన.. 5 ముఖ్యమైన విషయాలు ఇవే..!!
Image Credit: goolgeSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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