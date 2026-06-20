8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘానికి వినతిపత్రాలు, సిఫార్సులను సమర్పించేందుకు గడువు జూన్ 15వ తేదీతో ముగిసింది. అంటే ఇక నుంచి కొత్త సూచనలు ఏవీ స్వీకరించరని అర్థం. 8వ వేతన సంఘం ప్రక్రియలో ఇదే మొదటి ప్రధాన దశ అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల డిమాండ్ కు సంబంధించి సంఘం ఇచ్చే సిఫార్సులపై దృష్టి కేంద్రీకరించింది. అయితే ఉద్యోగసంఘాలు ముందుకు తీసుకువచ్చిన ప్రతిపాదనల్లో అధిక బేసిక్ శాలరీ, డీఏను మూలవేతనంలో విలీనం చేయడం, ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లో సవరణలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఉద్యోగుల జీతాల లెక్కింపును మార్చేస్తుంది. ప్రస్తుతం ఇది 2.57గా ఉంది. దీనిలో ఒక చిన్న మార్పు కూడా జీతాల్లో భారీగా పెరుగుదలకు దారి తీసే అవకాశం ఉంటుంది. ఉద్యోగ సంఘాలు దీన్ని 3.83కి పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. డిమాండ్ చేసిన విధంగా ఈ మార్పులు అమలు చేసినట్లయితే సుమారు 55 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, సుమారు 69 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు భారీ లబ్ది చేకూరే అవకాశం ఉంటుంది.
ఉద్యోగుల జీతాల్లో ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఉద్యోగి సవరించక ముందు ఉన్న బేసిక్ వేతనం, లేదా పెన్షన్ను కొత్తగా సవరించిన బేసిక్ వేతనంగా మార్చేందుకు కేంద్ర వేతన సంఘం ఉపయోగించే సంఖ్యను ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. దీనిలో ఏ మార్పు వచ్చినా అది జీతం, పెన్షన్, సంబంధిత బకాయిలపై నేరు ప్రభావం చూపుతుంది. దీని ఫార్ములా కొత్త బేసి వేతనం x ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్. ప్రస్తుతం 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 2.57 వర్తిస్తుంది. దీన్ని 3.83కి పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ద్రవ్యోల్బణం, ఇతర కారణాల వల్ల పే కమిషన్ల కాలంలో ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ను చాలా సార్లు సవరించారు. 6వ పే కమిషన్ ఈ సంఖ్యను 1.86గా నిర్ధారిస్తే.. 7వ పే కమిషన్ అమలుతో దీనిని 2.57కి పెంచారు. ఫలితంగా 6వ పే కమిషన్ సమయంలో రూ. 7000గా ఉన్న కనీస మూల వేతనం ఒక్కసారిగా రూ. 18000కి పెరిగింది. ప్రభుత్వం సరైన ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ను నిర్ణయించాలి. ఒక వేళ ప్రభుత్వం 3.83ను అంగీకరించనట్లయితే అది ఏ ప్రత్యామ్నాయ ఆప్షన్స్ అందిస్తుందనేది ప్రశ్న. ఈ డిమాండ్ ను అంగీకరించినట్లయితే కనీస బేసిక్ వేతనం 68,940కి పెరుగుతుంది. అంటే 18వేల నుంచి సుమారుగా 51వేలకు పెరుగుతుందని చెప్పాలి.
అయితే డిమాండ్ కు అనుగుణంగా ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెంచాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. 8వ పే కమిషన్ ప్రకారం 2.57, లేదా 3.0 లేదా 3.5 వంటి విభిన్న ఆప్షన్స్ కూడా ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో పలు అంశాల ఆధారంగా బేసిక్ వేతనం పెంపును లెక్కిస్తే కనీస జీతం రూ. 18000 ఉంటుంది.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.0: రూ.54,000
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.5: రూ.63,000
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.83: రూ.68,940
ఇప్పుడు, ప్రస్తుతం రూ. 44,900 మూల వేతనం పొందుతు ఒక ఉద్యోగి
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.0: రూ.1,34,700
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.5: రూ.1,57,150
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.83: రూ.1,71,967
అయితే జీతాల పెంపులో ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనే అంశం ఎంత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందో తెలుసుకునేందుకు మాత్రమే ఈ గణాంకాలు కేవలం ఉదాహరణలు మాత్రమే అని చెప్పాలి. వాస్తవ ఫలితం వేతన సవరణ కమిషన్ తుది సిఫార్సులు, ప్రభుత్వ ఆమోదంపై ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పవచ్చు.
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