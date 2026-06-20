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  • /8th Pay Commission: ఈ ఒక్క డిమాండ్‌ను నెరవేరిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బేసిక్ శాలరీ రూ. 51,000 మేర పెరుగుతుంది.!!

8th Pay Commission: ఈ ఒక్క డిమాండ్‌ను నెరవేరిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బేసిక్ శాలరీ రూ. 51,000 మేర పెరుగుతుంది.!!

8th Pay Commission memorandum deadline:  కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ను 3.83కి పెంచాలని 8వ వేతన సంఘం నుంచి డిమాండ్ ఉంది. ఒకవేళ ఇదే జరిగినట్లయితే కనీస బేసిక్ శాలరీ ఒక్కసారిగా రూ. 18000 నుంచి సుమారు రూ. 69,000కి పెరుగుతుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 20, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:59 AM IST
8th Pay Commission: ఈ ఒక్క డిమాండ్‌ను నెరవేరిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బేసిక్ శాలరీ రూ. 51,000 మేర పెరుగుతుంది.!!
Image Credit: file

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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