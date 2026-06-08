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  • /8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ జాక్‌పాట్.. ఒకేసారి రూ.14 లక్షల అరియర్స్? పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ జాక్‌పాట్.. ఒకేసారి రూ.14 లక్షల అరియర్స్? పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!

8th Pay Commission: దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 8వ వేతన సంఘం అమలు కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈ లోపు సంబంధిత వర్గాలు తమ సూచనలను సమర్పించేందుకు  8వ వేతన సంఘం మరోసారి గడువును పొడిగించింది. ఈసారి.. దీనిని జూన్ 15వ తేదీ వరకు పొడిగించారు. నిజానికి ఈ సమర్పణ ప్రక్రియ 2026 మార్చి 5న ప్రారంభమైంది. మొదట గడువును ఏప్రిల్ 30గా నిర్ణయించగా.. ఆ తర్వాత దానిని మే 31కి పొడిగించారు.. ఇప్పుడు దానిని మరోసారి  పొడిగించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 08, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:15 PM IST
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ జాక్‌పాట్.. ఒకేసారి రూ.14 లక్షల అరియర్స్? పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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