8th Pay Commission: దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 8వ వేతన సంఘం అమలు కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈ లోపు సంబంధిత వర్గాలు తమ సూచనలను సమర్పించేందుకు 8వ వేతన సంఘం మరోసారి గడువును పొడిగించింది. ఈసారి.. దీనిని జూన్ 15వ తేదీ వరకు పొడిగించారు. నిజానికి ఈ సమర్పణ ప్రక్రియ 2026 మార్చి 5న ప్రారంభమైంది. మొదట గడువును ఏప్రిల్ 30గా నిర్ణయించగా.. ఆ తర్వాత దానిని మే 31కి పొడిగించారు.. ఇప్పుడు దానిని మరోసారి పొడిగించారు.
సూచనలు సమర్పించేందుకు గడువును పొడిగించడం... 8వ వేతన సంఘం అమలు మరింత ఆలస్యం అవుతుందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. అయితే, అమలు ఆలస్యమైనప్పటికీ, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బకాయిలు అందుతాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఎన్ని నెలల బకాయిలు అందుతాయి? బకాయిల మొత్తాన్ని ఏది నిర్ణయిస్తుంది? ఉద్యోగులు అదనంగా ఎంత డబ్బును పొందే అవకాశం ఉంది? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా.. ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒక కొత్త కేంద్ర వేతన సంఘం ఏర్పడుతుంది. ఈ నియమం ప్రకారం, 7వ వేతన సంఘం పదవీకాలం ముగిసిన తర్వాత, 8వ వేతన సంఘం జనవరి 1, 2026 నుండి అమలులోకి రానుంది. సవరించిన వేతన నిర్మాణం జనవరి 1, 2026 నుండి అమలులోకి వస్తుందని భావిస్తున్నప్పటికీ, ప్రభుత్వం దానిని ఆమోదించి, అమలు చేయడానికి ఏప్రిల్ 2027 వరకు సమయం పట్టవచ్చు. ఒకవేళ ఇలా జరిగితే, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ మొత్తం 15 నెలల కాలానికి సంబంధించిన బకాయిలను ఒకే మొత్తంలో పొందవచ్చు.
అయితే, తుది వేతనం 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల కింద ఆమోదించిన ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘాలు 7వ వేతన సంఘం కింద ఉపయోగించిన 2.57 ఫ్యాక్టర్ కంటే గణనీయంగా ఎక్కువైన 3.68 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం ఈ ప్రతిపాదనకు ఒకే చెప్పినట్లయితే.. జీతాలు భారీగా పెరుగుతాయి. అమలులో జాప్యం వల్ల ఏర్పడే బకాయిలు ఈ క్రింది విధంగా ఉంటాయి:
బేసిక్ సాలరీ (స్థాయి 1 ఉద్యోగులు)
ప్రస్తుత బేసిక్ సాలరీ (7వ CPC): ₹18,000
3.68 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రకారం కొత్త బేసిక్ పే: రూ. 66,240
నెలసరి జీతంలో వ్యత్యాసం (పెరుగుదల): రూ. 48,240
10 నెలలకు అంచనా బకాయిలు (డిఏ మినహాయించి): రూ. 4,82,400
అత్యధిక ప్రాథమిక జీతం (క్యాబినెట్ సెక్రటరీ స్థాయి)
ప్రస్తుత గరిష్ట మూల వేతనం (7వ CPC): రూ. 2,50,000
3.68 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రకారం కొత్త బేసిక్ పే: రూ. 9,20,000
నెలసరి జీతంలో వ్యత్యాసం (పెరుగుదల): రూ. 6,70,000
2 నెలల బకాయిలు: రూ.13,40,000
ఈ లెక్కలు ఉద్యోగ సంఘాల 3.68 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ డిమాండ్.. అమలుకు అంచనా వేసిన కాలపరిమితిపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. అయితే, ఫైనల్ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.28 నుండి 2.86 మధ్య ఉండవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
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