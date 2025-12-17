English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • 8th Pay Commission: 2028లో 8వ వేతన సంఘం అమలు చేస్తే.. మీ జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయ్? నోరెళ్లబెట్టే లెక్కలు..!!

8th Pay Commission: 2028లో 8వ వేతన సంఘం అమలు చేస్తే.. మీ జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయ్? నోరెళ్లబెట్టే లెక్కలు..!!

8th Pay Commission: 8పే కమిషన్ అమలు 2028లో జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఒకవేళ సిఫార్సులు 2026 నుంచి వర్తిస్తే ఉద్యోగులకు రెండు సంవత్సరాల భారీ బకాయిలు లభిస్తాయి. జీతాలు 30–34శాతం వరకు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. కనీస వేతన ఉద్యోగికే సుమారు రూ. 3 లక్షల వరకు బకాయిలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 17, 2025, 05:26 PM IST

Trending Photos

Gold Price Today: పసిడి ప్రియులు ఊరిపిపీల్చుకోండి.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. డిసెంబర్ 17వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
7
Gold Price Today
Gold Price Today: పసిడి ప్రియులు ఊరిపిపీల్చుకోండి.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. డిసెంబర్ 17వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Nagma Marriage: ప్రముఖ క్రికెటర్‌తో 50 ఏళ్ల స్టార్‌ హీరోయిన్‌ ప్రేమ, డేటింగ్‌ కూడా?
5
Nagma
Nagma Marriage: ప్రముఖ క్రికెటర్‌తో 50 ఏళ్ల స్టార్‌ హీరోయిన్‌ ప్రేమ, డేటింగ్‌ కూడా?
School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రేపు స్కూళ్లు బంద్..3 రోజులు గ్యాప్ లేకుండా..?!
7
School Holiday
School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రేపు స్కూళ్లు బంద్..3 రోజులు గ్యాప్ లేకుండా..?!
Highest Currency World Oman Riyal : మోదీ ఒమన్ పర్యటన వెనకున్న సీక్రెట్ ఇదే.. రూపాయితో పోలిస్తే రియాల్ ఎంత శక్తివంతమైందో తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!
6
Oman
Highest Currency World Oman Riyal : మోదీ ఒమన్ పర్యటన వెనకున్న సీక్రెట్ ఇదే.. రూపాయితో పోలిస్తే రియాల్ ఎంత శక్తివంతమైందో తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!
8th Pay Commission: 2028లో 8వ వేతన సంఘం అమలు చేస్తే.. మీ జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయ్? నోరెళ్లబెట్టే లెక్కలు..!!

Add Zee News as a Preferred Source

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించి కీలక అంశం ఇప్పుడు చర్చలో ఉంది. అదే 8వ వేతన సంఘం అమలు. 7వ వేతన సంఘం పదవీకాలం 2025 డిసెంబర్ 31తో ముగియనుంది. దీంతో తదుపరి వేతన సంఘం ఎప్పుడు అమల్లోకి వస్తుంది? జీతాలు ఎంత వరకు పెరుగుతాయి? బకాయిలు ఎంత వస్తాయి? అనే అంశాలపై ఉద్యోగుల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది.

అయితే ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 8వ వేతన సంఘాన్ని నోటిఫై చేసింది. జస్టిస్ రంజన్ దేశాయ్ నేతృత్వంలో కమిషన్ ఏర్పాటు కూడా అయ్యింది. దీనికి సంబంధించిన నిబంధనలు Tor కూడా ఆమోదం పొందాయి. ఈ కమిషన్‌కు తన నివేదికను సిద్ధం చేయడానికి సుమారు 18 నెలల సమయం అడిగింది. గత వేతన సంఘాల అనుభవాన్ని బట్టి చూస్తే.. నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత ప్రభుత్వం దానిని పరిశీలించి ఆమోదించడానికి మరో 3 నుంచి 6 నెలల సమయం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల 8వ వేతన సంఘం అమలు 2027 చివర్లో లేదా 2028 ప్రారంభంలో జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అంచనాలు చెబుతున్నాయి.

అయితే.. 8పే కమిషన్ అమలు ఆలస్యమైనా కూడా.. సిఫార్సులను జనవరి 1, 2026 నుంచి అమలులోకి తెస్తే ఉద్యోగులకు భారీగా బకాయిలు లభించే అవకాశం ఉంది. అంటే రెండు సంవత్సరాల పాటు పెరిగిన జీతానికి సంబంధించిన మొత్తం ఒకేసారి అందుతుంది. ఇదే కారణంగా వేతన సంఘం ఆలస్యం అయినా ఉద్యోగులకు ఆర్థికంగా కొంత మేలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

జీతాలు ఎంత వరకు పెరిగే అవకాశం?

మార్కెట్ నిపుణులు.. అంబిట్ క్యాపిటల్ వంటి ఆర్థిక సంస్థల అంచనాల ప్రకారం.. 8వ వేతన సంఘం అమలుతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్లలో 30 నుంచి 34 శాతం వరకు పెరుగుదల ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. ఈ పెంపు ప్రధానంగా ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం చర్చలో ఉన్న ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 1.83 నుంచి 2.46 మధ్య ఉండవచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే.. ఎక్కువగా 2.28 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను ఆధారంగా తీసుకుంటున్నారు. సాధారణంగా కొత్త వేతన నిర్మాణం అమలుకు ముందు, ప్రస్తుత డీఏను ప్రాథమిక వేతనంలో విలీనం చేయడం జరుగుతుంది.

ఉదాహరణకు.. ప్రస్తుతం ఒక ఉద్యోగి ప్రాథమిక వేతనం రూ. 18,000గా ఉంటే.. డీఏ కలిపి అతని స్థూల జీతం సుమారు రూ. 35,000 ఉంటుంది. ఇందులో 34 శాతం పెరుగుదల జరిగితే.. కొత్త స్థూల జీతం సుమారు రూ. 46,900కి చేరుతుంది. అంటే నెలకు దాదాపు రూ. 11,900 అదనపు ఆదాయం పెరుగుతుంది.

బకాయిలు ఎంత వరకు రావచ్చు?

ఒకవేళ 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు 2028 జనవరిలో అమలులోకి వచ్చి.. అవి 2026 జనవరి 1 నుంచి వర్తింపజేస్తే.. ఉద్యోగులకు మొత్తం 24 నెలల బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

-నెలవారీ జీత పెరుగుదల: సుమారు రూ. 11,900

-బకాయిల కాలవ్యవధి: 24 నెలలు

-మొత్తం బకాయిలు: దాదాపు రూ. 2.85 లక్షలు

అంటే బేసిక్ సాలరీ ఉన్న ఉద్యోగికే దాదాపు రూ. 2.8 నుంచి రూ. 3 లక్షల వరకు బకాయిలు రావచ్చు. వేతన స్థాయి ఎక్కువగా ఉన్నవారికి ఈ మొత్తం మరింత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

Also Read: Pension Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కీలక అప్డేట్.. వారందరికీ బిగ్ రిలీఫ్.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!

బకాయిల ప్రాధాన్యత ఏమిటి?

ప్రతి వేతన సంఘంలోనూ బకాయిలు ఉద్యోగులకు ఒక పెద్ద ఆర్థిక ప్రయోజనంగా మారాయి. 7వ వేతన సంఘం సమయంలో కూడా ఉద్యోగులు భారీ మొత్తంలో బకాయిలు పొందారు. అందువల్ల.. అమలు ఆలస్యమైనా.. బకాయిల రూపంలో ఆ ఆలస్యాన్ని కొంతవరకు భర్తీ చేసే అవకాశం ఉంటుంది.

8వ వేతన సంఘం ఏ అంశాలను సమీక్షిస్తుంది?

8వ వేతన సంఘం పరిధి కేవలం ప్రాథమిక వేతనానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. ఇది HRA, ఇతర భత్యాలు, పెన్షన్, డీఏ/డీఆర్, గ్రాట్యుటీ, పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు, వేతన సమానత్వం, ప్రోత్సాహక నిర్మాణం వంటి అనేక కీలక అంశాలను సమీక్షిస్తుంది. కమిషన్ నివేదికను సమర్పించిన తర్వాత, ప్రభుత్వం అన్ని అంశాలపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.

ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం ఉద్యోగులకు డీఏ, డీఆర్ చెల్లింపులు కొనసాగుతాయి. ఉద్యోగులు ఇప్పుడు ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్, అమలు తేదీ, బడ్జెట్ కేటాయింపులపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.

Also Read: Old Pension Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ షాక్.. OPS పునరుద్ధరణపై ప్రభుత్వం స్పష్టత.. పాత పెన్షన్ స్కీమ్‎పై ఆశలు అటకెక్కినట్లేనా..?

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

8th Pay Commissionsalary hike calculationpay commission arrearsfitment factor 8th CPCcentral government employees Salary

Trending News