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  • /8th Pay Commission Attendance Rules: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. PM MODI సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. లేటుగా వస్తే సగం రోజు జీతం కట్

8th Pay Commission Attendance Rules: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. PM MODI సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. లేటుగా వస్తే సగం రోజు జీతం కట్

8th Pay Commission Attendance Rules: 8వ వేతన సంఘం ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి పెన్షనర్ల నుంచి తమ విజ్నప్తులను పంపించాల్సిన చివరి తేదీ కూడా ముగిసింది. ఇప్పటికే పలు ఉద్యోగల సంఘాలు తమ డిమాండ్లను పే కమిషన్ ముందు ఉంచాయి. వాటిలో కీలకమైన డిమాండ్ అటెండెన్స్ తోపాటు లీవ్ నిబంధన ఉంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 21, 2026, 06:34 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:34 AM IST
8th Pay Commission Attendance Rules: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. PM MODI సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. లేటుగా వస్తే సగం రోజు జీతం కట్
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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PM MODI సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. లేటుగా వస్తే సగం రోజు జీతం కట్
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