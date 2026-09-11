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ఓపీఎస్ (OPS) రీ-ఎంట్రీ సాధ్యమేనా? 8వ పే కమిషన్‌లో తేలబోయే కీలక విషయాలివే..!!

Old Pension Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల వేతన సవరణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన 8వ వేతన సంఘం ముందు ఉద్యోగ సంఘాలు తమ డిమాండ్లను బలంగా వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రద్దు చేసిన పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలనే డిమాండ్ ప్రధానంగా తెరపైకి వచ్చింది. ఈమధ్యే చెన్నైలో జరిగిన సంప్రదింపుల సమావేశంలో పెన్షనర్ల సంఘాల ప్రతినిధుల ఈ విషయాన్ని కమిషన్ ముందుకు తీసుకెళ్లారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 11, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:47 AM IST
ఓపీఎస్ (OPS) రీ-ఎంట్రీ సాధ్యమేనా? 8వ పే కమిషన్‌లో తేలబోయే కీలక విషయాలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఓపీఎస్ (OPS) రీ-ఎంట్రీ సాధ్యమేనా? 8వ పే కమిషన్‌లో తేలబోయే కీలక విషయాలివే..!!
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