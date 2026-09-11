Old Pension Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల వేతన సవరణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన 8వ వేతన సంఘం ముందు ఉద్యోగ సంఘాలు తమ డిమాండ్లను బలంగా వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రద్దు చేసిన పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలనే డిమాండ్ ప్రధానంగా తెరపైకి వచ్చింది. ఈమధ్యే చెన్నైలో జరిగిన సంప్రదింపుల సమావేశంలో పెన్షనర్ల సంఘాల ప్రతినిధుల ఈ విషయాన్ని కమిషన్ ముందుకు తీసుకెళ్లారు. చెన్నై జీపీఓ పెన్షనర్ల ఫోరమ్ సహా పలు సంఘాలు తమ డిమాండ్ల జాబితాను కమిషన్ కు ముందుంచాయి. వీటిలో ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ తిరిగి తీసుకురావడం, పెన్షన్, కుటుంబ పెన్షన్ మొత్తాలను భారీగా పెంచడం, కమ్యుటేషన్ రికవరీ నిబంధనలను సరళీకరించడం వంటివి ఉన్నాయి. వీటితోపాటు మోడిఫైడ్ అష్యూర్డ్ కెరియర్ ప్రొగేషన్ ప్రయోజనాలను సవరించాలని.. అలవెన్సులు, సెలవులు నిబంధనలు, సామాజిక భద్రతను మెరుగుపర్చుకోవాలని కోరారు. 10ఏళ్లపాటు వేచి చూడకుండా వేతన సవరణ కోసం ఒక శాశ్వత యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కనీస వేతనాన్ని నెలకు రూ. 68, 000 గా నిర్ణయించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.
జస్టిస్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ నేత్రుత్వంలో 2025 నవంబర్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కమిషన్ తన రిపోర్టును 18 నెలల్లోగా అంటే సుమారుగా 2027 మే జూన్ నాటికి ప్రభుత్వానికి సమర్పించాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలోనే దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగ సంఘాలతో సమావేశం అవుతున్న కమషన్ సెప్టెంబర్ 16 నుంచి 18 వరకు చండీగఢ్ లో తదుపరి సమావేశాలు నిర్వహించనుంది. అయితే పెన్షనర్లు, ఉద్యోగులు చేస్తున్న కొన్ని డిమాండ్ల అమల్లో న్యాయపరమైన చిక్కులు ఎదురయ్యే ఛాన్స్ ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రముఖ న్యాయ నిపుణురాలు.. సీఎంఎస్ ఇండస్ లా పార్టనర్ అమ్రుతా టోంక్ ఈ విషయంపై స్పందిస్తూ పలు కీలక అంశాలను ప్రస్తావించారు. పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ అనేవి ఉద్యోగులు ఇప్పటికే చేసిన సర్వీసులకు ప్రతిఫలంగా చెల్లించేవి. కాబట్టి 2026 కు ముందు పదవీ విరమణ చేసిన వారి ప్రయోజనాలకు కోత విధించడం లేదా నిలిపివేయడం చట్టపరంగా నిలవకపోవచ్చు. ఏవైనా మార్పులు కొత్తగా ఉద్యోగం చేరేవారికి వర్తిపంచేయడం సముచితమని ఆమె వివరించారు.
సివిల్ సర్వీస్ ఉద్యోగులకు కూడా వన్ ర్యాంక్, వన్ పెన్షన్ విధానాన్ని విస్తరించాలన్న డిమాండ్ కొత్త అసమానతలకు దారి తీసే అవకాశం ఉందని ఆమె హెచ్చరించారు. పలు శాఖలు, కేడర్ల మధ్య ఉద్యోగ నిర్మాణం, కెరియర్ పురోగతిలో చాలా వ్యత్యాసాలు ఉండటమే దీనికి కారణమన్నారు. అయితే వార్షిక ఇంక్రిమెంట్లు పెంపు వంటి డిమాండ్లను అమలు చేయడం సులభమని.. ఎందుకంటే అవి భవిష్యత్తుకు వర్తిస్తాయని తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సిఫార్సులను చాలా రాష్ట్రాలు యథాతథంగా అమలు చేస్తుండటంతో భవిష్యత్తులో వివాదాలు తలెత్తకుండా స్పష్టమైన కట్ ఆఫ్ తేదీలు, పరివర్తన నిబంధనలు ప్రకటించడం అత్యవసరమని ఆమె సూచించారు. దీంతో 8వ పే కమిషన్ రిపోర్టపై సర్వత్రా తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది.
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