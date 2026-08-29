/కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్..3.61 ఫిట్మెంట్ నిర్ణయిస్తే వేతనం ఎంత పెరుగుతుంది..ఉద్యోగుల డిమాండ్స్ ఇవే..!!

8th Pay Commission: కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం ఒక కోటి మందికి పైగా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు వేతనాలు సవరించేందుకు చేపట్టిన చర్యల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన 8వ వేతన సంఘం ఇప్పటికే తన పనితీరు ప్రారంభించి 10 నెలలు గడిచింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల నుంచి అభిప్రాయాలు, డిమాండ్లను సేకరిస్తోంది.
ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే కమిషన్ దేశవ్యాప్తంగా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాల్లో పర్యటించగా త్వరలోనే బెంగళూరులో కమిషన్ పర్యటించనుంది. ఈ పర్యటనల్లో భాగంగా వేతనాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్లు, రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాలపై ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు తమ ప్రతిపాదనలను కమిషన్ ముందు ఉంచుతున్నారు. ఇదిలాఉంటే 8వ వేతన సంఘానికి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ నేతృత్వం వహిస్తున్నారు.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కేంద్రంగా జరుగుతున్న చర్చ..
కాగా ప్రస్తుతం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో అత్యంత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్న అంశాల్లో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి అని చెప్పవచ్చు. దీని ఆధారంగా బేసిక్ వేతనం ఎంత మేరకు పెరగాలన్నది నిర్ణయిస్తారు. 6వ వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 1.86గా ఉండగా, 7వ వేతన సంఘంలో దీనిని 2.57కు పెంచారు. దీంతో బేసిక్ వేతనం రూ.7,000 నుంచి రూ.18,000కు పెరిగింది. 8వ వేతన సంఘం కోసం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు చెందిన వివిధ సంఘాలు గతంతో పోలిస్తే ఈ సారి ఎక్కువ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను కోరుతున్నారు.
ప్రస్తుతం ప్రధానంగా చర్చలో ఉన్న ప్రతిపాదనల్లో 3.61, 3.833, 4.00 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లు అని చెప్పవచ్చు.
3.61 ఫిట్మెంట్ నిర్ణయిస్తే :
Survey of India Ministerial Staff Association (MSA) ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 3.61గా నిర్ణయించాలని ప్రతిపాదించిగా, దీని ప్రకారం.. ప్రస్తుత బేసిక్ వేతనం రూ.18,000కు 3.61 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ను అమలు చేస్తే కొత్త బేసిక్ వేతనం రూ.64,980 అవుతుంది.
3.83 ఫిట్మెంట్ నిర్ణయిస్తే :
National Council-JCM Staff Side, Bharat Pensioners Samaj (BPS) వంటి సంఘాలు 3.83 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ను కోరుతున్నాయి. 3.83గా ఫిట్మెంట్ ను కనుక అమలు చేస్తే బేసిక్ వేతనం రూ.18,000 నుంచి బేసిక్ వేతనం సుమారు రూ.69,000 అవుతుంది.
4.00 ఫిట్మెంట్ నిర్ణయిస్తే
Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh (BPMS) మాత్రం 4.00 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ను డిమాండ్ చేస్తోంది. ఇది కనుక ఆమోదిస్తే రూ.18,000 బేసిక్ వేతనం రూ.72,000కు చేరుతుంది.
3.61తో పోలిస్తే 4.00 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అమలైతే లెవల్ వన్ ఉద్యోగి బేసిక్ వేతనంలో నెలకు రూ.7,020 తేడా ఉంటుంది. అయితే ఇది కేవలం బేసిక్ వేతనంపై లెక్క మాత్రమే చేతికి వచ్చే జీతం పెరుగుదల ఇంతే అని చెప్పలేం.
ముఖ్య గమనిక:
3.61, 3.83, 4.00 ఇవేవీ 8వ వేతన సంఘం ఖరారు చేసిన ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లు కావు. ఇవి ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల సంఘాలు చేసిన డిమాండ్లు మాత్రమే. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకునే తుది నిర్ణయమే అసలు జీతం, పెన్షన్ పెరుగుదలను నిర్ణయిస్తుంది.
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