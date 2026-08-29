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కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్..3.61 ఫిట్మెంట్ నిర్ణయిస్తే వేతనం ఎంత పెరుగుతుంది..ఉద్యోగుల డిమాండ్స్ ఇవే..!!

8th Pay Commission: కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం ఒక కోటి మందికి పైగా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు వేతనాలు సవరించేందుకు చేపట్టిన చర్యల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన 8వ వేతన సంఘం ఇప్పటికే తన పనితీరు ప్రారంభించి 10 నెలలు గడిచింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల నుంచి అభిప్రాయాలు, డిమాండ్లను సేకరిస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 29, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:15 PM IST
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్..3.61 ఫిట్మెంట్ నిర్ణయిస్తే వేతనం ఎంత పెరుగుతుంది..ఉద్యోగుల డిమాండ్స్ ఇవే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్..3.61 ఫిట్మెంట్ నిర్ణయిస్తే వేతనం ఎంత పెరుగుతుంది..ఉద్యోగుల డిమాండ్స్ ఇవే..!!
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