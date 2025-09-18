8th Pay Commission: దసరా లోపే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్.. కనీస వేతనం 51వేలకు పెరిగే ఛాన్స్..!!

8th Pay Commission: ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అంశం 8వ వేతన సంఘం. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న 7వ పే కమిషన్ సిఫార్సులు 2026 జనవరి 1తో ముగియనున్నాయి. షెడ్యూల్ ప్రకారం 8వ వేతన సంఘం అప్పటినుంచే అమల్లోకి రావాల్సి ఉంది. అయితే ఇప్పటివరకు నూతన కమిషన్ ఏర్పాటు జరగకపోవడంతో అమలు మరింత ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే 8వ పే కమిషన్ ఏర్పాటు దిశగా కేంద్రం ఒక ప్రకటన ఇచ్చింది. కానీ ఇప్పటివరకు చైర్మన్తో పాటు సభ్యుల నియామకం జరగలేదు. తాజా వార్తల ప్రకారం దసరా పండగ సమయానికి కొత్త చైర్మన్ నియామకం, సభ్యుల ఎంపిక జరిగే అవకాశం ఉందని అంచనాలు ఉన్నాయి. ఒకసారి కమిషన్ ఏర్పాటు అయితే, సిఫార్సులు సిద్ధం చేయడానికి కనీసం ఒక సంవత్సరం పట్టే అవకాశం ఉండటంతో, 2026 జనవరికి అమలు జరగకపోతే మరికొంత ఆలస్యం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఉద్యోగులు ముఖ్యంగా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెంపు కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 7వ పే కమిషన్ ప్రకారం ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57గా ఉంది. దీని ఆధారంగా కనీస వేతనం రూ.18,000గా అమలులో ఉంది. అయితే కొత్త పే కమిషన్లో దీన్ని 2.86కి పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు బలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఇది ఆమోదం పొందితే కనీస జీతం రూ.18,000 నుండి రూ.51,480కి పెరగనుంది. కనీస పెన్షన్ కూడా రూ.9,000 నుండి రూ.25,740కి పెరుగుతుంది. దీంతో పాటు డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, టీఏ వంటి అలవెన్సులు కూడా గణనీయంగా పెరగవచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగితే అన్ని స్థాయిల్లోనూ జీతాల్లో భారీ మార్పులు వస్తాయి. ఉదాహరణకు లెవల్ 1లో ప్రస్తుతం రూ.18,000 ఉన్న జీతం రూ.51,480కి పెరగవచ్చు. లెవల్ 5లో రూ.29,200 వేతనం రూ.83,512కు, లెవల్ 10లో రూ.56,100 వేతనం రూ.1,60,446కు పెరగనుంది. లెవల్ 13Aలో రూ.1,31,100 జీతం రూ.3,74,946కు చేరవచ్చు. అత్యున్నత స్థాయి లెవల్ 18లో రూ.2,50,000 వేతనం రూ.7,15,000గా పెరగనుంది. ఈ సంఖ్యలు ఉద్యోగులు ఎంతగా ఆశలు పెట్టుకున్నారో స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి.
ఇప్పటికే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జాతీయ సమాఖ్య (GENC) కేంద్ర సిబ్బంది, ప్రజా ఫిర్యాదులు, పెన్షన్ల సహాయ మంత్రి డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్కి లేఖ రాసింది. వెంటనే 8వ పే కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని, తద్వారా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరింది. వాస్తవానికి 1947 నుండి ఇప్పటివరకు భారత్లో మొత్తం ఏడు పే కమిషన్లు ఏర్పడ్డాయి. చివరిసారి 7వ వేతన సంఘం 2016లో అమల్లోకి వచ్చింది. దీని అమలు కాలం 2026లో ముగియనుంది. ఇప్పుడు 8వ కమిషన్ ఏర్పాటుతో మరోసారి కోట్లాది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీవితాల్లో పెద్ద మార్పు రానుంది.
జీతాలు, పెన్షన్లు మాత్రమే కాకుండా, డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, ట్రావెల్ అలవెన్స్ వంటి ఇతర సౌకర్యాలు కూడా పెరుగుతాయని అంచనాలు ఉన్నాయి. అందుకే కేంద్ర ఉద్యోగుల్లో భారీ స్థాయిలో ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే తుది ప్రకటన ఎప్పుడు వస్తుందన్నది స్పష్టత లేనప్పటికీ, ఈ దసరాకి సానుకూల వార్త వినిపించే అవకాశం ఉందనే ఊహాగానాలు ఉద్యోగుల్లో ఆశలను రేకెత్తిస్తున్నాయి.
