8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. వేతన సవరణ, అలవెన్సులు, పెన్షన్ సంస్కరణలపై పలు వర్గాల అభిప్రాయాలను సేకరించేందుకు పే కమిషన్ తన సంప్రదింపుల ప్రక్రియను మరింత స్పీడప్ చేసింది. దీనిలో భాగంగా సెప్టెంబర్ 7న చెన్నైలో రెండు రోజుల పర్యటనను ప్రారంభించింది. ఢిల్లీ, లడఖ్, ఉత్తర ప్రదేశ్, పశ్చిమబెంగాల్, ఒడిశా వంటి పలు రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే చర్చలు పూర్తి చేసింది. ప్రస్తుతం తదుపరి దశ సంప్రదింపులపై దృష్టి పెట్టింది. ఈక్రమంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన 5 ప్రధాన అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం.
1. చెన్నైలో సమావేశంతో తదుపరి విడత సంప్రదింపులు:
వేతన సంఘం అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, ప్రతినిధులు సెప్టెంబర్ 7, 8 తేదీలలో చెన్నైలో సమావేశమవుతారు. ఈ పర్యటనను కమిషన్ జూలై 24న ప్రకటించింది. దరఖాస్తుల సమర్పణకు గడువును ఆగస్టు 18గా నిర్ణయించింది. ఈ సమావేశంలో, వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు, అనుబంధ బృందాలు జీతాల సవరణ, పింఛను సంస్కరణ మరియు అలవెన్సుల పెంపుపై తమ అభ్యర్థనలు, సూచనలను నేరుగా కమిషన్కు సమర్పిస్తాయి.
2. చర్చించాల్సిన కీలక అంశాలు
ఈ సంప్రదింపుల సమావేశంలో చర్చించబోయే కీలక అంశాలు: ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉండాలి? జీతాల సవరణకు ఆధారం ఏమిటి? పింఛనుదారులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి? పని పరిస్థితులు, వివిధ ఉద్యోగ అలవెన్సులు, ఇతర సమస్యలను ప్రస్తావిస్తారు, మరియు జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచే మార్గాలపై అభిప్రాయాలు సేకరిస్తారు.
3. వేతన సంఘం గడువు... ప్రస్తుత పురోగతి
కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘాన్ని నవంబర్ 3, 2025న అధికారికంగా ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. తుది నివేదికను సమర్పించడానికి కమిషన్కు 18 నెలల గడువు ఇచ్చారు. ఇప్పటివరకు, కమిషన్ తన గడువులో 10 నెలలు పూర్తి చేసుకుంది. మిగిలిన సమయంలో, అది తన క్షేత్ర పర్యటనలను పూర్తి చేసి, ప్రభుత్వానికి తన తుది నివేదికను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
4. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై స్పష్టత లేదు
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లేదా జీతాల పెంపు, పెన్షన్లలో మార్పులకు సంబంధించి కమిషన్ ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ప్రస్తుతం ప్రచారంలో ఉన్న 2.15, 2.28, లేదా 2.57 వంటి ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ల అంచనాలు కేవలం అంచనాలు మాత్రమే. 6వ పే కమిషన్ ఒక ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను అమలు చేయగా, 7వ పే కమిషన్ 2.57ను అమలు చేసింది. అయితే, 8వ పే కమిషన్ తన తుది నివేదికను సమర్పించి, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించే వరకు ఏ లెక్కలనూ అధికారికంగా పరిగణించలేము.
5. భవిష్యత్ పర్యటనల షెడ్యూల్ ఈ క్రింది విధంగా ఉంది:
చెన్నై పర్యటన ముగిసిన వెంటనే, పే కమిషన్ బృందం ఇతర ప్రాంతాలను సందర్శిస్తుంది. సెప్టెంబర్ 9న పుదుచ్చేరిలో, సెప్టెంబర్ 16 నుండి 18 వరకు చండీగఢ్లో, అక్టోబర్ 7, 8 తేదీలలో బెంగళూరులో సంప్రదింపుల సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఉద్యోగుల, పెన్షనర్ల సంఘాల నుండి వినతులు స్వీకరించిన తర్వాత కమిషన్ తన సిఫార్సులను ఖరారు చేస్తుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పదవీ విరమణ చేసిన సిబ్బంది సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వేతన కమిషన్ వేగంగా ముందుకు సాగుతోంది. అయితే, తుది నివేదిక సమర్పించి, ప్రభుత్వం అధికారిక నిర్ణయం జారీ చేసే వరకు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లేదా జీతాల పెంపు అంచనాలను ప్రామాణికంగా పరిగణించకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఉద్యోగులందరూ కమిషన్ అధికారిక సిఫార్సుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
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