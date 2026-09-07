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8వ వేతన సంఘం చెన్నై పర్యటన ప్రారంభం.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు 5 బిగ్ అప్‌డేట్స్..!!

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం సంప్రదింపుల ప్రక్రియ వేగవంతం అయ్యింది. సెప్టెంబర్ 7న చెన్నైలో భేటీతో ప్రారంభమైన ఈ పర్యటనల షెడ్యూల్, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, జీతాలు, పెన్షన్ల పెంపుపై కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పెన్షనర్లు తెలుసుకోవాల్సిన 5 కీలకమైన అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 07, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:20 PM IST
8వ వేతన సంఘం చెన్నై పర్యటన ప్రారంభం.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు 5 బిగ్ అప్‌డేట్స్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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