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8th Pay Commission: కొత్త పే కమిషన్ బిగ్‌ అప్‌డేట్.. కన్సల్టెంట్ల నియామకానికి నోటిఫికేషన్ జారీ..!

8th Pay Commission Latest Updates: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటులో మరో కీలక ముందడుగు పడింది. కమిషన్ విధులను పర్యవేక్షించేందుకు అవసరమైన కన్సల్టెంట్ల నియామక నిబంధనలను సవరిస్తూ అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది. వేర్వేరు విభాగాల్లో 23 మంది నిపుణులను కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన నియమించుకునేందుకు సవరించిన అర్హతలు, వయోపరిమితి మార్గదర్శకాలను కేంద్రం ఖరారు చేసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 18, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:37 PM IST
8th Pay Commission: కొత్త పే కమిషన్ బిగ్‌ అప్‌డేట్.. కన్సల్టెంట్ల నియామకానికి నోటిఫికేషన్ జారీ..!
Image Credit: 8th Pay Commission Updates (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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8th Pay Commission: కొత్త పే కమిషన్ బిగ్‌ అప్‌డేట్.. కన్సల్టెంట్ల నియామకానికి నోటిఫికేషన్ జారీ..!
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