8th Pay Commission: ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57గా నిర్ణయిస్తే ఎంత వేతనం పెరుగుతుంది? పెరిగిన వేతనం ఎప్పుడు చేతికొస్తుంది.. మీకున్న డౌట్స్ ఇక్కడ క్లియర్ చేసుకోండి..!!

8th Pay Commission: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ఈ ఏడాది అక్టోబర్ నెలలో 8పే కమిషన్ ఏర్పాటు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దానికి తగ్గట్లుగానే అధికారిక నోటిఫికేషన్ కూడా విడుదల చేసింది. ఈ కమిటీలో సుప్రీంకోర్టు మాజీ జడ్జి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్, చైర్ పర్సన్ గా నియమితులయ్యారు. ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్, పార్ట్ టైమ్ మెంబర్ గా నియమితులయ్యారు. శ్రీ పంకజ్ జైన్ మెంబర్ సెక్రటరీగా నియమితులైన విషయం తెలిసిందే. అయితే టర్మ్స్ఆఫ్ రిఫరెన్స్ కూడా నిర్ణయించారు. ప్రస్తుతం కమిషన్ పనితీరు ప్రారంభం అయ్యింది. అసలు 8పే కమిషన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే పకేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన వేతనాలు సవరించేందుకు ఈ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేశారు..
దాదాపు 1 కోటి మందికిపైగా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అలాగే పెన్షనర్లు కూడా ఈ కొత్త వేతన కమిషన్ సిఫార్సుల కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. 8పే కమిషన్ కింద ప్రస్తుతం ఉద్యోగులు అలాగే పెన్షనర్లు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ విషయంలో గతంలో కంటే ఎక్కువగా పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. గతంలో 7వ వేతన సంఘం 2.57ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రకటించింది. అప్పుడు కనీసం వేతనం 7వేల నుంచి 18వేలకు పెరిగింది. ఒకవేళ 8వే కమిషన్ ప్రస్తుతం గతంలో మాదిరిగానే 2.57ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రకటించినట్లయితే ఎంత వేతనం పెరుగుతుందనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రూ. 18,000 (పాత బేసిక్ వేతనం) × 2.57 ( ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్) = రూ. 46,260 అవుతుంది. ఇది అంచనా మాత్రమే అని గుర్తించుకోవాలి.
అయితే 8పే కమిషన్ పూర్తికాలం 18 నెలలుగా నిర్ణయిస్తే.. ఈ కాలంలో 8వ పే కమిషన్ సభ్యులు కేంద్ర ప్రభుత్వం విభాగాలకు చెందిన అన్ని ఉద్యోగ సంఘాలతోనూ, అన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలతో, బ్యాంకులు, రక్షణ సంస్థలు, అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కూడా చర్చలు జరుపుతారు. తర్వాత దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులను కూడా బేరీజు వేసుకుని టర్మ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఆధారంగా కొత్త వేతన సంఘం సిఫార్సులను కేంద్రానికి అందించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ లెక్కన చూస్తే కొత్త పే సంఘం సిఫార్సులు కేంద్రానికి అందించేందుకు కనీసం 18 నెలల సమయం పట్టే ఛాన్స్ ఉంది. ఆ తర్వాత కేంద్రం ఈ సిఫార్సులను అమలు చేసేందుకు మరో 3 నుంచి 6 సమయం తీసుకుంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ విషయాలన్నింటినీ గమనించినట్లయితే కొత్త పే కమిషన్ అమలు అయ్యేందుకు కనీసం 2ఏళ్లు పట్టే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇక అసలు విషయానికి వస్తే అంబిట్ క్యాపిటల్ రిపోర్టులోని డేటాను పరిశీలించినట్లయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితి చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతోంది. ప్రభుత్వం ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 1.83గా నిర్ణయిస్తే.. బేసిక్ సాలరీ 18వేల నుంచి 32వేలకు పెరుగుతుంది. ఈ ఫ్యాక్టర్ 2.46కి పెంచినట్లయితే అదే బేసిక్ సాలరీ 44వేలకు చేరుతుంది. ఉద్యోగుల జీతం మొత్తం 14శాతం నుంచి 54శాతం వరకు పెరుగుతుంది. ఇందులో బేసిక్, డిఏతో కలిపి ఉంటుంది. 54శాతం వరకు పెరగడం అనేది భారీ అంచనాలే అని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంత భారీ మొత్తంలో పెంచినట్లయితే ప్రభుత్వ ఖజానాపై భారీగా ఆర్థిక భారం పెరుగుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
