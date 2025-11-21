English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • 8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57గా నిర్ణయిస్తే... ఉద్యోగుల బేసిక్ శాలరీ ఎంత పెరుగుతుందో తెలుసా?

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57గా నిర్ణయిస్తే... ఉద్యోగుల బేసిక్ శాలరీ ఎంత పెరుగుతుందో తెలుసా?

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన 8వ పే కమిషన్ 18 నెలలపాటు వేతన పెన్షన్ సవరణలపై అధ్యయనం చేస్తుంది. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఈసారి కీలక పాత్ర పోషించనుంది. 2.52 నుంచి 2.82 వరకు పెంపు అవకాశాలు ఉన్నట్టు ఉద్యోగ సంఘాలు సూచిస్తున్నాయి. అమలు 2026 జనవరి నుంచి ఉండగా, 18 నెలల ఎరియర్స్‌ పొందే అవకాశం కూడా ఉంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 21, 2025, 12:03 PM IST

Trending Photos

D Mart: డీమార్ట్‌ కన్నా తక్కువ ధరలు లభించేది ఇక్కడే! ఎక్కడో తెలుసా?
6
D Mart
D Mart: డీమార్ట్‌ కన్నా తక్కువ ధరలు లభించేది ఇక్కడే! ఎక్కడో తెలుసా?
Money Saving Tips: ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మహిళలే టాప్‌.. పురుషులకు మైండ్‌ బ్లాక్.. పోయి మీ పని చేసుకోండి భయ్యా..!!
5
Where are women investing
Money Saving Tips: ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మహిళలే టాప్‌.. పురుషులకు మైండ్‌ బ్లాక్.. పోయి మీ పని చేసుకోండి భయ్యా..!!
Tirumala: ముగిసిన కార్తీక మాసం.. తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఎలా ఉందంటే..?
5
Tirumala rush update
Tirumala: ముగిసిన కార్తీక మాసం.. తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఎలా ఉందంటే..?
EPFO New Rules: ఉద్యోగులు తప్పక తెలుసుకోండి.. EPFO తీసుకువచ్చిన 8 కీలక మార్పులు ఇవే..!
8
EPFO
EPFO New Rules: ఉద్యోగులు తప్పక తెలుసుకోండి.. EPFO తీసుకువచ్చిన 8 కీలక మార్పులు ఇవే..!
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57గా నిర్ణయిస్తే... ఉద్యోగుల బేసిక్ శాలరీ ఎంత పెరుగుతుందో తెలుసా?

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన 8వ పే కమిషన్ పనులు అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కమిషన్‌ కార్యాచరణకు కీలకమైన టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ (ToR)ను కూడా ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. సుప్రీం కోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ను కమిషన్ చైర్‌పర్సన్‌గా నియమించగా, ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్ పార్ట్–టైమ్ సభ్యుడిగా, పంకజ్ జైన్ మెంబర్–సెక్రటరీగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

వేతన సవరణలు, పెన్షన్ మార్పులు, భవిష్యత్తు జీత నిర్మాణం వంటి అంశాలపై వచ్చే 18 నెలల పాటు ఈ కమిషన్ సమగ్ర అధ్యయనం జరుపనుంది. అనంతరం ప్రభుత్వానికి తన సూచనలు సమర్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌పై పరిశీలన అత్యంత కీలకమైన అంశంగా నిలుస్తోంది. 

గతంలో 7వ పే కమిషన్ 2.57 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను సిఫారసు చేయడంతో కనీస బేసిక్ వేతనం 7,000 రూపాయల నుంచి 18,000 రూపాయల వరకు పెరిగింది. ఇదే నేపథ్యంలో 8వ పే కమిషన్ కూడా సమానమైన లేదా ఎక్కువ ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను సూచించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉద్యోగ సంఘాలు 2.82 వరకు పెంచాలని బలంగా కోరుతున్నాయి. అయితే కమిషన్ 2.52 రేటు చుట్టూ సిఫారసు చేసినట్లయితే, 18,000 బేసిక్ వేతనం నేరుగా 18,000 x 2.52 = 46,260 రూపాయలకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. 

Also Read: Money Saving Tips: డీమార్ట్..జియో మార్ట్..సూపర్ మార్కెట్ కాదు.. మహిళలు ఇక్కడ షాపింగ్ చేస్తే.. ఒక నెల బడ్జెట్‌తో రెండు నెలల గ్రోసరీ..ఎక్కడో అస్సలు ఊహించలేరు..!!   

ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెరుగుదలతో పాటు ఇతర అలవెన్సుల సమీక్ష కూడా జరగనుండటంతో ఉద్యోగుల ఆశలు మరింత పెరుగుతున్నాయి. మరోవైపు 7వ పే కమిషన్ కాలపరిమితి 2025 డిసెంబర్‌తో ముగియనుండగా, 2026 జనవరి 1 నుంచి 8వ పే కమిషన్ సిఫార్సులు అమలులోకి రావాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో సిఫార్సులు ప్రకటించేందుకు పడే సమయాన్ని బట్టి ఉద్యోగులకు 18 నెలల వరకు ఎరియర్స్ లభించే అవకాశముందని ఉద్యోగ సంఘాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. మొత్తం మీద, కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయాలు కేంద్ర ఉద్యోగుల్లో భారీ ఆసక్తి, కొత్త ఆశలను రేకెత్తిస్తున్నాయి. 

Also Read: Vegetable Prices Today(November 21): ఆకుకూరలు కొనలేము.. కాయకూరలు ముట్టలేము.. భగ్గమంటున్న ధరలు.. కూరగాయలతో పోటీ పడితున్న గుడ్డు ధర..!!   

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

8th Pay CommissionFitment FactorCentral Government EmployeesSalary HikePension Revision

Trending News