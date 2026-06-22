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8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పండగే.. 8th Pay Commissionపై కీలక అప్‌డేట్.. సెప్టెంబర్‌లో పెరగనున్న DA..!!

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వం..ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు ఏడాదికి రెండు సార్లు కరువు భత్యంతోపాటు కరువు ఉపశమనాన్ని ( DA,DR)ప్రకటిస్తుంది. ఈ ఏడాది జనవరి 2026 నాటికి డీఏ , డీఆర్ లను 2శాతం పెంచింది. దీంతో మొత్తం 60శాతానికి  చేరింది. అయితే ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ లో డీఏ పెంపును ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 22, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:06 AM IST
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పండగే.. 8th Pay Commissionపై కీలక అప్‌డేట్.. సెప్టెంబర్‌లో పెరగనున్న DA..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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