8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం నివేదిక గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూ్తున్నారు. కొత్త వేతన సంఘం అమలుకు కొన్నినెలల నుంచి ఏడాదికిపైగా సమయం పట్టవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బకాయిలు, నివేదిక అమలుకు పట్టే సమయం, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై ఆధారపడి ఉంటాయి. వేతన సంఘంలోని ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, జీతాల మార్పులకు గుణకంలా పనిచేస్తుంది. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువగా లేదా తక్కువగా ఉండటం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బకాయిలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
2.15, 2.57, లేదా 2.86 అనే సాధ్యమయ్యే ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా లెవెల్ 1-5లోని కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బకాయిలను లెక్కించి చూద్దాము. అయితే.. ఇవి కేవలం అంచనాలు మాత్రమే. ప్రభుత్వం 8వ పే కమిషన్ నివేదికను నోటిఫై చేసినప్పుడు వాస్తవ బకాయిలు తెలుస్తాయి.
2.15 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా గణన: 20 నెలల బకాయిలు
స్థాయి, ప్రస్తుత ప్రాథమిక వేతనం, సవరించిన ప్రాథమిక వేతనం, ప్రాథమికంలో పెరుగుదల, 20 నెలలకు అంచనా వేసిన బకాయిలు ఆధారంగా తీసుకున్నది.
1 రూ.18,000 రూ.38,700 రూ.20,700 రూ.4,14,000
2 రూ.19,900 రూ.42,785 రూ.22,885 రూ.4,57,700
3 రూ.21,700 రూ.46,655 రూ.24,955 రూ.4,99,100
4 రూ.25,500 రూ.54,825 రూ.29,325 రూ.5,86,500
5 రూ.29,100 రూ.62,565 రూ.33,465 రూ.6,69,300
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57 ఆధారంగా లెక్కించింది:
1 రూ.18,000 రూ.46,260 రూ.28,260 రూ.5,65,200
2 రూ.19,900 రూ.51,143 రూ.31,243 రూ.6,24,860
3 రూ.21,700 రూ.55,769 రూ.34,069 రూ.6,81,380
4 రూ.25,500 రూ.65,535 రూ.40,035 రూ.8,00,700
5 రూ.29,100 రూ.74,787 రూ.45,687 రూ.9,13,740
2.86 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా లెక్క:
1 రూ.18,000 రూ.51,480 రూ.33,480 రూ.6,69,600
2 రూ.19,900 రూ.56,914 రూ.37,014 రూ.7,40,280
3 రూ.21,700 రూ.62,062 రూ.40,362 రూ.8,07,240
4 రూ.25,500 రూ.72,930 రూ.47,430 రూ.9,48,600
5 రూ.29,100 రూ.83,226 రూ.54,126 రూ.10,82,520
లెవెల్ 1-5 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎవరు?
7వ వేతన సంఘం వేతన పట్టిక ప్రకారం, లెవెల్ 1-5 ఉద్యోగులు కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ప్రాథమికమైన కానీ కీలకమైన పనులను నిర్వహించే ఉద్యోగులు. వారు మల్టీ-టాస్కింగ్ స్టాఫ్, లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్, అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్, సీనియర్ టెక్నీషియన్, స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి మొదలైన పదవులను కలిగి ఉంటారు.
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