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8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్.. లెవెల్ 1-5 సిబ్బంది అకౌంట్లలోకి లక్షల రూపాయలు.. 8th Pay Commission భారీ అప్‌డేట్..!!

8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం మార్చి 2027 నుండి అమలులోకి రావచ్చని కొందరు నిపుణులు భావిస్తుండగా, మరికొందరు ఇది మే 2027 తర్వాత జరగవచ్చని అనుకుంటున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 28, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:06 PM IST
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్.. లెవెల్ 1-5 సిబ్బంది అకౌంట్లలోకి లక్షల రూపాయలు.. 8th Pay Commission భారీ అప్‌డేట్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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