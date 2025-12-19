English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం నివేదిక.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు లక్షల్లో నష్టం.. అసలేం జరిగింది?

8th Pay Commission: 7వ వేతన సంఘం డిసెంబర్ 31, 2025తో ముగుస్తుంది. అయితే 8వ వేతన సంఘం అమలుపై ఇప్పటి వరకు ఇంకా స్పష్టత లేదు. 8 పే కమిషన్ అమలు ఆలస్యం జరిగితే ఉద్యోగులకు ప్రధానంగా HRAపై భారీ నష్టం కలుగుతుంది. ప్రాథమిక వేతన బకాయిలే లభిస్తాయి. డీఏ, ఇతర భత్యాలకు బకాయిలు ఉండవు. దీంతో ఉద్యోగులు ఎంత నష్టపోతారో చూద్దాం.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 19, 2025, 11:52 AM IST

8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం నివేదిక.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు లక్షల్లో నష్టం.. అసలేం జరిగింది?

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించి కీలకమైన 7వ వేతన సంఘం పదవీకాలం డిసెంబర్ 31, 2025తో ముగుస్తుంది. సాధారణంగా ప్రతి వేతన సంఘం 5ఏళ్లపాటు అమల్లో ఉంటుంది. ఈ తరుణంలోనే 8వ వేతన సంఘం జనవరి 1, 2026 నుంచి ప్రారంభమవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. మరి.. 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటి నుంచి అమలు చేస్తుంది? అలాగే బకాయిలను ఏ తేదీ నుంచి లెక్కిస్తారు? అనే విషయాలపై ఇప్పటికీ స్పష్టత లేదు.

కాగా గత వేతన సంఘాల అమలును పరిశీలించినట్లయితే.. సాధారణంగా కొత్త వేతన సంఘం.. పాతది ముగిసిన వెంటనే అమల్లోకి వస్తుంది. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో కొత్త వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చేందుకు మరింత జాప్యం జరిగే సూచనలు ఉండటంతో ఉద్యోగుల్లో ఆందోళన మొదలైంది. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటికే 8వ వేతన సంఘానికి తన నివేదికను సమర్పించేందుకు సుమారు 18 నెలల సమయం ఇచ్చినట్లు సమాచారం. అంటే.. 2025 నవంబర్ నాటికి కమిషన్ తన సిఫార్సులను ప్రభుత్వానికి అందించే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత వాటిని అమలు చేయడానికి కనీసం మరో 6 నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది.

ఈ నేపథ్యంలో.. వేతన సంఘం అమలు ఆలస్యమైతే ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆర్థికంగా ఎంత నష్టపోతారు? అనే ప్రశ్నమొదలైంది. చాలా మంది ఉద్యోగులు ఆలస్యం జరిగినప్పటికీ అన్ని భత్యాలకు సంబంధించిన బకాయిలు అందుతాయని భావిస్తుంటారు. కానీ రియాల్టీ దానికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది.

కొత్త వేతన సంఘం అమలైనప్పుడు కేంద్ర ఉద్యోగులు ప్రధానంగా ప్రాథమిక వేతనానికి సంబంధించిన బకాయిలను మాత్రమే పొందుతారు. రవాణా భత్యం, యూనిఫాం భత్యం, పిల్లల విద్య భత్యం వంటి అనేక భత్యాలు స్థిర మొత్తంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిపై బకాయిలు చెల్లించే అవకాశం ఉండదు. అదేవిధంగా, కరవు భత్యం కూడా బకాయిలలో చేర్చరు. ఎందుకంటే.. కొత్త వేతన సంఘం అమలయ్యే సమయంలో డీఏ ను ప్రాథమిక వేతనంలో విలీనం చేసి, దాని ఆధారంగా ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను నిర్ణయిస్తారు. ప్రాథమిక వేతనం పెరిగిన వెంటనే డీఏ ఆటోమెటిగ్గా పెరుగుతుంది కాబట్టి ప్రత్యేకంగా డీఏ బకాయిలు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు.

Also Read: 8th Pay Commission: 2028లో 8వ వేతన సంఘం అమలు చేస్తే.. మీ జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయ్? నోరెళ్లబెట్టే లెక్కలు..!!

ఉద్యోగులకు అతిపెద్ద నష్టం హెచ్ఆర్ఎలోనే:

ఉద్యోగులను ఎక్కువగా కలవరపెడుతున్న అంశం ఇంటి అద్దె భత్యం (హెచ్ఆర్ఎ). ఆల్ ఇండియా ఎన్పీఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మంజీత్ సింగ్ పటేల్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కొత్త వేతన సంఘం అమలు ఆలస్యమైనా HRAకి సంబంధించి బకాయిలు చెల్లించే అవకాశం చాలా తక్కువ. దీని వల్ల ఉద్యోగులు వేల రూపాయలు కాదు. లక్షల రూపాయల వరకు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందని తెలిపారు. ఉదాహరణకు.. ఒక ఉద్యోగి ప్రస్తుత ప్రాథమిక వేతనం రూ. 76,500గా ఉంటే, 8వ వేతన సంఘం జనవరి 1, 2028 నుంచి అమలవుతుందని భావిస్తే, రెండు సంవత్సరాల కాలంలో అతను కేవలం HRA రూపంలోనే దాదాపు రూ. 3.80 లక్షల వరకు నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది.

మరి ప్రస్తుతం HRA ఎలా ఉంది?

7వ వేతన సంఘం ప్రకారం.. HRA నగరాల వర్గీకరణ ఆధారంగా చెల్లిస్తున్నారు. X వర్గం నగరాల్లో 24 శాతం.. Y వర్గంలో 16 శాతం, Z వర్గంలో 8 శాతం HRA అందుతుంది. ప్రభుత్వం కనీస HRA పరిమితులను కూడా నిర్ణయించింది. అయితే, కరవు భత్యం పెరిగేకొద్దీ HRA శాతం కూడా పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం DA 58 శాతానికి చేరుకోవడంతో, X నగరాల్లో HRA 30 శాతానికి, Y నగరాల్లో 20 శాతానికి, Z నగరాల్లో 10 శాతానికి పెరిగింది. 8వ వేతన సంఘం అమలు ఆలస్యం అయితే, పెరిగిన ప్రాథమిక వేతనం ఆధారంగా HRA సకాలంలో లభించదు. దీని వల్ల ఉద్యోగులకు భారీగా ఆర్థిక నష్టం కలిగే అవకాశముందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే.. వేతన సంఘం అమలుపై ప్రభుత్వం త్వరగా స్పష్టత ఇవ్వాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి.

Also Read:  Pension Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కీలక అప్డేట్.. వారందరికీ బిగ్ రిలీఫ్.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!

 

 

