English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Employees Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ భారీ శుభవార్త.. కనీసం వేతనం రూ. 18 వేల నుంచి రూ. 41వేలకు పెరిగే అవకాశం..!!

8th Pay Commission Latest Update: గడిచిన 9 నెలలుగా 8వ పే కమిషన్ కు సంబంధించి చైర్మన్ తోపాటు ఇతర సభ్యుల నియామకం జరగలేదు. దీంతో ఉద్యోగుల్లో అసహనం పెరిగింది. ఇదిలా ఉండగా 8వ పే కమిషన్ విషయంలో కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం అతి త్వరలోనే కీలక నిర్ణయం తీసుకునే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. నియామకం విషయంలోనూ దసరా నాటికి నిర్ణయం తీసుకుంటారన్న వార్తలు వస్తున్నాయి.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 2, 2025, 09:53 PM IST

Trending Photos

Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
7
Gold Price Today
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
LPG Cylinder Price Cut: ఒకటో తారీఖు బిగ్ గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు..!!
7
Commercial LPG gas cylinder prices
LPG Cylinder Price Cut: ఒకటో తారీఖు బిగ్ గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు..!!
School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..వరుసగా మూడు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. జాబితా ఇదే..!!
6
Telangana Holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..వరుసగా మూడు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. జాబితా ఇదే..!!
Employees Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ భారీ శుభవార్త.. కనీసం వేతనం రూ. 18 వేల నుంచి రూ. 41వేలకు పెరిగే అవకాశం..!!

8th Pay Commission Latest Update: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ఉద్యోగులకు త్వరలోనే శుభవార్త వినిపించబోతున్నారని రాజకీయ, ఉద్యోగ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చ నడుస్తోంది. ముఖ్యంగా 8వ పే కమిషన్ ఏర్పాటు విషయంలో కేంద్రం త్వరలోనే కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. నిజానికి జనవరి 2025లో కేంద్రం 8వ పే కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించినప్పటికీ, ఇప్పటి వరకు చైర్మన్, సభ్యుల నియామకాలు జరగకపోవడంతో ఉద్యోగుల్లో ఒకింత అసహనం పెరుగుతోంది. తొమ్మిది నెలలు గడిచిపోయినా ప్రక్రియ ముందుకు సాగకపోవడం వల్ల, పెన్షనర్లతో పాటు ఉద్యోగ వర్గాల్లోనూ నిరాశ నెలకొంది. అయితే తాజా సమాచారం ప్రకారం దసరా నాటికి ఈ నియామకాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

సాధారణంగా పే కమిషన్ సిఫార్సులు ప్రతి 10 ఏళ్లకోసారి అమల్లోకి వస్తాయి. షెడ్యూల్ ప్రకారం చూస్తే, 8వ పే కమిషన్ సిఫార్సులు జనవరి 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి రావాల్సి ఉంది. కానీ ఇప్పటివరకు కమిషన్ ఏర్పాటుకూడా పూర్తి కాలేదు. దీంతో సిఫార్సులు తయారు చేయడానికి, ఆమోదం పొందడానికి కనీసం ఏడాది సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ లెక్కన చూస్తే, 2026 చివరి నాటికి గాని 8వ పే కమిషన్ సిఫార్సులు అమల్లోకి రాకపోవచ్చనే అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ఈసారి ఉద్యోగులు ఎక్కువగా పట్టుబడుతున్న అంశం ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పాలి. గత 7వ పే కమిషన్‌లో దీన్ని 2.57గా నిర్ణయించారు. కానీ ఇప్పుడు కనీసం 2.86గా పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.

*ప్రస్తుతం కనిష్ట బేసిక్ వేతనం రూ. 18,000గా ఉంది.

*ఒకవేళ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.28గా నిర్ణయిస్తే, బేసిక్ వేతనం రూ. 41,000కి పెరగవచ్చు.

*ఉద్యోగుల డిమాండ్ మేరకు 2.86 అమలైతే, కనిష్ట వేతనం రూ. 51,000 వరకు పెరగొచ్చని అంచనా.

Also Read: success story: స్కూల్‌కి వెళ్లడానికి రోజూ కిలోమీటర్ల నడక.. భార్య నగలు అమ్మి రూ.50వేలతో వ్యాపారం.. ఇప్పుడు వేల కోట్లకు అధిపతి.. ఎవరితను?  

ఈ పెరుగుదల ఉద్యోగుల జీవన ప్రమాణాలను గణనీయంగా మెరుగుపరచే అవకాశం ఉంది. అయితే మరోవైపు ఆర్థిక భారం కారణంగా ప్రభుత్వం ఈ డిమాండ్‌ను పూర్తిగా అంగీకరిస్తుందా లేదా అన్నది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు ఒక కోట్లకు పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు 8వ పే కమిషన్ సిఫార్సుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఉద్యోగుల వేతనాలకే కాకుండా, పెన్షన్ల రివిజన్, అలవెన్సులు, ప్రయాణ భత్యాలు వంటి అంశాలపై కూడా ఈ కమిషన్ సిఫార్సులు ప్రభావం చూపనున్నాయి. దీంతో పెన్షనర్లు కూడా దీనిపై భారీగా ఆశలు పెట్టుకున్నారు.

ప్రస్తుతం వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, దసరా నాటికి కేంద్రం చైర్మన్, సభ్యుల నియామకంపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాతే కమిషన్ పనులు వేగం పుంజుకుని, సిఫార్సుల రూపకల్పన ప్రారంభం అవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఏదేమైనా, ఉద్యోగుల్లో అంచనాలు గరిష్ట స్థాయిలో ఉండటంతో, రాబోయే రోజుల్లో కేంద్రం తీసుకునే నిర్ణయం కోట్లాది మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేయనుంది.

Also Read:  Dmart VS LuLu Mall: డీమార్ట్‌లో కంటే లులూ మాల్‌లో వస్తువులు చీపా? నిజమేంటి?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author
8th Pay Commission 20268th Pay Commission Latest News8th Pay Commission Fitment FactorCentral Government Employees Salary Hike8th Pay Commission Implementation Date

Trending News