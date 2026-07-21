/కేంద్ర ప్రభుత్వం జస్ట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే ఉద్యోగుల కనీస వేతనం రూ.69,000 అయ్యే ఛాన్స్…!!

8th Pay Commission: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, అలాగే పెన్షనర్లకు వేతనం పెంపు కోసం 8th పే కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిషన్ మరో 11 నెలల్లోగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వేతన సవరణ సిఫార్సులను అందించనుంది. ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాల్లో వేతన సంఘం తన పర్యటనలను ప్రారంభించింది. కోల్ కతా, భువనేశ్వర్ లలో వేతన సంఘం పర్యటనలు చేపట్టింది. అయితే ఈ పర్యటనల్లో భాగంగా ఉద్యోగ సంఘాలు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు సమర్పిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57ను 3.83కు పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా ఉద్యోగులు పెన్షనర్లకు నిత్యవసర వస్తువులు, మందులు, అలాగే ఇతర అవసరాల కోసం కొనుగోలు శక్తి తగ్గిందని, ఈ పరిస్థితి నుంచి బయటపడేందుకు ఈ పెంపు అవసరమని సంఘాలు చెప్పుకొస్తున్నాయి.
ఈ అంశంపై 8వ వేతన సంఘం ఉద్యోగ సంఘాలు, ఇతర భాగస్వాములతో వరుసగా చర్చలు నిర్వహిస్తోంది. ఇప్పటివరకు వేతన సంఘం అలాగే ఉద్యోగ సంఘాల మధ్య 9 విడతల సమావేశాలు జరిగినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయితే 8వ వేతన సంఘం మరో 11 నెలల్లోగా నివేదికను కేవంద్ర మంత్రి వర్గం కు పంపనున్నారు. కేంద్ర కేబినేట్ ఆమోదం తర్వాతే 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల అమలుపై తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
సుమారు కోటికి పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఈ వేతన సంఘం అమలుపై ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి ఇంధన ధరలు కూడా భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఫిట్మెంట్ పెరిగితే ఉద్యోగుల బేసిక్ పే, పెన్షన్, బకాయిలు సైతం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇదిలా ఉంటే 7వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల ప్రకారం ప్రస్తుతం కేంద్ర ఉద్యోగుల కనీస బేసిక్ జీతం రూ.18,000గా ఉంది. ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్ ప్రకారం ఫిట్ మెంట్ 3.83 అమలైతే కనీస బేసిక్ జీతం సుమారు రూ.69,000 కు చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న కనీస బేసిక్తో పోలిస్తే ఇది దాదాపు రూ.51,000 పెరుగుదల అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
3.83 ఫిట్మెంట్ అనేది ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్ మాత్రమే. ప్రభుత్వం దీనిని పూర్తిగా అంగీకరిస్తుందా లేదా మధ్యంతర ఫార్ములాను తీసుకువస్తుందా అనేది అధికారిక నిర్ణయం వచ్చిన తర్వాతే స్పష్టత వస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే ఉద్యోగ సంఘాలు మాత్రం గతంలో కన్నా ఎక్కువ ఫిట్మెంట్ విషయంలో పట్టు పడుతున్నారు. దీనిపై వేతన సంఘం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. ఒక వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం కనుక వేతన సంఘం పెంచిన ఫిట్మెంట్ ఆమోదం తెలిపితే తప్ప వేతనాలు పెరిగే అవకాశాలు లేవు అని చెప్పవచ్చు.
Also Read: ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ డేంజరస్ 10 పాములు ఇవే
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook