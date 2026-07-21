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కేంద్ర ప్రభుత్వం జస్ట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే ఉద్యోగుల కనీస వేతనం రూ.69,000 అయ్యే ఛాన్స్…!!

8th Pay Commission: సుమారు కోటికి పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఈ వేతన సంఘం అమలుపై ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి ఇంధన ధరలు కూడా భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఫిట్మెంట్ పెరిగితే ఉద్యోగుల బేసిక్ పే, పెన్షన్, బకాయిలు సైతం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 21, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:27 PM IST
కేంద్ర ప్రభుత్వం జస్ట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే ఉద్యోగుల కనీస వేతనం రూ.69,000 అయ్యే ఛాన్స్…!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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