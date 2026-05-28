/8th Pay Commission latest update: ఉద్యోగుల ఆశలపై నీళ్లు చల్లినట్లేనా.. 8వ వేతన సంఘంలో భారీ జీతాల పెంపు కష్టమేనా? కేంద్రం ప్లాన్ ఇదే..!!

8th Pay Commission latest update: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, అలవెన్సుల పెంపునకు సంబంధించి ఉద్యోగల సంఘాలకు, వేతన సంఘం సభ్యులకు మధ్య సమావేశాలు జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ పెంపు అమలు జీతాల మార్పులపై స్పష్టత కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎదురుచూస్తుండగా ఈ వరుస సమావేశాలు వారి ఊహాగానాలకు ఆజ్యం పోసినట్లయ్యిందని చెప్పాలి. ఇదిలా ఉండగా.. ఉద్యోగ సంఘాలు చేస్తున్న డిమాండ్లకు ప్రభుత్వం అంగీకరించకపోవచ్చన్న వార్తలు వస్తుండటంతో.. ఈ సారి భారీ వేతన పెంపుపై వారి ఆశలు సన్నగిల్లుతున్నాయి.
8వ వేతన సంఘం కోసం కార్మిక సంఘాలు లేవనెత్తిన ప్రధాన డిమాండ్లలో ఒకటి ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్. దీన్ని 3.83కి పెంచాలని ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ద్రవ్యోల్బణం, పెరుగుతున్న జీవన వ్యయాల కారణంగా ప్రజల కొనుగోలు శక్తి నిరంతరం క్షీణిస్తుంది. దాన్ని భర్తీ చేసేందుకు ఈ మార్పులు అవసరమని ఉద్యోగ సంఘాలు వాదిస్తున్నారు. అయితే ఈ ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అమలు అయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఎందుకంటే 7వ వేతన సంఘం 2.57 ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ను అమలు చేసింది. ఈ సారి భారీ పెరుగుదల అవకాశం లేనట్లే అని తెలుస్తోంది. అందువల్ల భారీ వేతన పెంపును ఆశిస్తున్న లక్షలాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నిరాశే ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి?
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఒక ఉద్యోగి వేతనాన్ని సవరించడానికి ముందున్న బేసిక్ పే ను కొత్తగా సవరించిన మూల వేతన నిర్మాణంలోకి మార్చడానికి కేంద్ర వేతన సంఘం ఉపయోగించే ఒక గుణకం. దీనికి ఉపయోగించే ప్రధాన సూత్రం.. ప్రస్తుత ప్రాథమిక వేతనం x ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ = కొత్త ప్రాథమిక వేతనం ఇది. ఉదాహరణకు 7వ కేంద్ర వేతన సంఘం 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను అమలు చేసింది. దీనివల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కనీస మూల వేతనం 6వ వేతన సంఘం కింద ఉన్న రూ. 7,000 నుండి రూ. 18,000కు పెరిగింది.
కాబట్టి లెక్క ప్రకారం - రూ. 7,000x2.57= రూ. 18,000
6వ, 7వ వేతన సంఘాల సమయంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఎందుకంటే అంతకుముందు వేతన సంఘాలు వేతన హేతుబద్ధీకరణ, డిఏ విలీనాలు, అవసరాల ఆధారిత వేతన గణనలతో సహా జీతాలను సవరించడానికి మరింత సంక్లిష్టమైన విధానాలను అనుసరించాయి. ఎందుకంటే జీతాలలో ఏదైనా ఆకస్మిక పెరుగుదల రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కూడా వేతన స్కేళ్లను సవరించడానికి పురికొల్పే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది దీర్ఘకాలంలో పెన్షన్, పదవీ విరమణ సంబంధిత ఖర్చులలో భారీ పెరుగుదలకు దారి తీస్తుంది. అందువల్ల..ప్రభుత్వం భారీ పెంపును ఆమోదించడానికి బదులుగా చివరికి సమతుల్య లేదా మితమైన సూత్రాన్ని ఎంచుకునే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
కాగా ఇప్పటి వరకు మన దేశంలో 7 వేతన సంఘాలు ఏర్పాటు అయ్యాయి. 1946 జనవరిలో ప్రభుత్వం మొదటి వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అప్పటి నుంచి ప్రతి 10ఏళ్లకోసారి ఒక కొత్త వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తోంది. తాజాగా 8వ వేతన సంఘాన్ని నవంబర్ 3, 2025న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది.
