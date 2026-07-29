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8వ వేతన సంఘం వేళ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం.. ఆ ఉద్యోగులకు నో ప్రమోషన్స్, నో ఇంక్రిమెంట్స్..!!

Central Government Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 8వ వేతన సంఘం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న వేళ కేంద్రం బిగ్ షాకిచ్చింది.   ఒక నిర్దిష్ట కాలపరిమితిలో రిటైర్మెంట్ తీసుకున్న ఉద్యోగులకు ఈ స్కీమ్ కింద ఎలాంటి ఆర్థిక లబ్ది లేదా ప్రయోజనాలు లభించవని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేయడంతో ఆయా ఉద్యోగుల్లో తీవ్ర నిరాశ వ్యక్తం అవుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 29, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:44 PM IST
8వ వేతన సంఘం వేళ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం.. ఆ ఉద్యోగులకు నో ప్రమోషన్స్, నో ఇంక్రిమెంట్స్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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8వ వేతన సంఘం వేళ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం.. ఆ ఉద్యోగులకు నో ప్రమోషన్స్, నో ఇంక్రిమెంట్స్..!!
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