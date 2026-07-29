/8వ వేతన సంఘం వేళ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం.. ఆ ఉద్యోగులకు నో ప్రమోషన్స్, నో ఇంక్రిమెంట్స్..!!

Central Government Employees: లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు, సిఫార్సుల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తరుణంలో కేంద్రం నుంచి ఒక షాకింగ్ ప్రకటన వెలువడింది. సవరించిన హామీతో కూడిన కెరీర్ పురోగతి (MACP - Modified Assured Career Progression)స్కీమ్ ప్రయోజనాలపై కేంద్రం పార్లమెంట్ లో కీలక ప్రకటన చేసింది. ఒక నిర్దిష్ట కాలపరిమితిలో రిటైర్మెంట్ తీసుకున్న ఉద్యోగులకు ఈ స్కీమ్ కింద ఎలాంటి ఆర్థిక లబ్ది లేదా ప్రయోజనాలు లభించవని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేయడంతో ఆయా ఉద్యోగుల్లో తీవ్ర నిరాశ వ్యక్తం అవుతోంది.
అసలేం జరిగిందంటే?
జనవరి 1, 2006 నుంచి ఆగస్టు 31, 2008 మధ్య రిటైర్మెంట్ తీసుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మాడిఫైడ్ అష్యూర్డ్ కెరీర్ ప్రోగ్రేస్ ప్రయోజనాలను పొందలేరని కేంద్రం పార్లమెంట్లో స్పష్టం చేసింది. ఈ స్కీమ్ సెప్టెంబర్ 2008లో అమలు చేసినందున.. ఆ సమయానికి ముందు రిటైర్మెంట్ అయిన ఉద్యోగులకు ఈ స్కీమ్ వర్తించదని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. అంటే సెప్టెంబర్ 1,2008న లేదా ఆ తర్వాత సర్వీసులో ఉన్న ఉద్యోగులు మాత్రమే ఈ స్కీము ప్రయోజనాలకు అర్హులు అవుతారు. 2026 జూలై 23న రాజ్యసభ ఎంపీ సంజయ్ సింగ్ పార్లమెంటులో ఈ ప్రశ్నను లేవనెత్తారు. 2006.. 2008 మధ్య పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులకు MACP పథకం ప్రయోజనాలను ఎందుకు ఇవ్వలేదని ఆయన సిబ్బంది, ప్రజా ఫిర్యాదులు ,పెన్షన్ల మంత్రిత్వ శాఖను ప్రశ్నించారు. ఈ ప్రశ్నపై స్పష్టతనిస్తూ, 6వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 2008 సెప్టెంబర్ 1 నుంచే MACP పథకాన్ని అమలు చేసిందని సహాయ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ సభలో తెలిపారు. 2006 జనవరి 1 నుండి 2008 ఆగస్టు 31 మధ్య ఈ పథకం అమలులో లేదు కాబట్టి, ఆ కాలంలో పనిచేస్తున్న లేదా పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులకు ఈ పథకాన్ని అమలు చేయడం గానీ, దాని ప్రయోజనాలను అందించడం గానీ జరిగే ప్రసక్తే లేదు అని మంత్రి తెలిపారు.
MACP అంటే ఏమిటి?
సకాలంలో ప్రమోషన్స్ పొందలేని ఉద్యోగుల కోసం ఈ స్కీమును ప్రారంభించారు. గ్రూప్ సి మరియు గ్రూప్ డి ఉద్యోగులకు పదోన్నతి అవకాశాలు తరచుగా పరిమితంగా ఉంటాయి కాబట్టి, MACP ఎంపిక వారికి ఒక జీవనాధారంగా ఉంటుంది. ఈ పథకం కింద, ఒక ఉద్యోగి వరుసగా 10 సంవత్సరాల పాటు పదోన్నతి పొందకపోతే, వారు 10, 20, 30 సంవత్సరాల సాధారణ సర్వీసును పూర్తి చేసినప్పుడు లేదా ఒకే పే గ్రేడ్లో 10 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసినప్పుడు వారికి మూడు ఆర్థిక ఉన్నతీకరణలు (ఫైనాన్షియల్ అప్గ్రేడ్లు) మంజూరు అవుతాయి. 6వ వేతన సంఘం కింద 2006, 2008 మధ్య పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు ఈ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం పొందలేరని ప్రభుత్వం ఇప్పుడు స్పష్టం చేసింది.
8వ వేతన కమిషన్లో కొత్త డిమాండ్లు:
8వ వేతన సంఘం కింద MACP కింద ఉన్న 3 ఆర్థిక ఉన్నతీకరణలు 5కు పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశాయి. 6, 12, 18, 24, 30 సంవత్సరాల సర్వీసు ఉన్నవారికి హామీతో కూడిన ప్రమోషన్స్ ఇవ్వాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అయితే ఎంత మంది ఉద్యోగులు ఈ స్థాయికి చేరుకున్నారో అంచనా వేసేందుకు గత 3ఏళ్లకు సంబంధించిన ఎంక్యాప్ డేటాను అన్ని శాఖల నుంచి కమిషన్ కోరింది.
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