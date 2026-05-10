Government Salary Hike: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ప్రస్తుతం చర్చిస్తున్న ప్రధాన అంశం 8వ వేతన సంఘం గురించి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. ఇప్పుడు కేవలం జీతాల పెంపునే కాదు.. మొత్తం వేతన సంఘం వ్యవస్థనే మార్చాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా దీనిలో భాగంగా ప్రస్తుతం పదేళ్లకోసారి జీతాలను సవరించే విధానానికి కాలం చెల్లిపోయిందని..దాన్ని ఐదేళ్లకోసారి సవరించేలా తగ్గించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఏప్రిల్ 28, 30 తేదీల మధ్య ఢిల్లీలో జరిగిన సమావేశాల్లో ఈ విషయాన్ని 8వ వేతన సంఘం ముందు ప్రస్తావించాయి. వేగంగా పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, అద్దె, విద్య, ఆరోగ్యం, రోజువారీ ఖర్చుల ద్రుష్ట్యా పదేళ్లు వేచి ఉండటం ఇక నుంచి ఆచరణ సాధ్యం కాదని ఉద్యోగులు గట్టిగా వాదిస్తున్నారు.
ఎన్ సీ జేసీఎం స్టాఫ్ సైడ్ సెక్రటరీ శివ్ రామ్ గోపాల్ మాట్లాడుతూ.. ప్రతి 10ఏళ్లకోసారి వేతన సవరణలు జరిగితే.. ఈ కాలంలో ద్రవ్యోల్బణం ఎంత పెరుగుతుందంటే.. ఉద్యోగుల జీతాల వాస్తవ విలువ భారీగా తగ్గిపోతుందన్నారు. ప్రైవేట్ రంగంలో ప్రతి 3ఏళ్లకోసారి వేతన సవరణలు జరుగుతాయని.. అయితే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 10ఏళ్లు వేచి ఉండాల్సి వస్తుందన్నారు. బ్యాంకింగ్ తోపాటు అనేక ఇతర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో కూడా ప్రతి 5ఏళ్లకోసారి వేతన సవరణలు జరుగుతున్నాయన్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా ఇదే తరహాలో వేతనాల సవరింపు జరగాలన్నారు.
ఆల్ ఇండియా ఎన్ పీఎస్ ఎంప్లాయిస్ ఫెడరేషన్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మంజీత్ సింగ్ మాట్లాడుతూ.. ఒక ఉద్యోగి 2016లో 18వేల బేసిక్ వేతనంతో ఉద్యోగం చేరితే.. 10ఏళ్ల తర్వాత అతని వేతనం కేవలం రూ. 37వేలకు మాత్రమే చేరుకుంటుంది. ప్రైవేట్ రంగంతో పోలిస్తే.. ఈ పెరుగుదల చాలా నెమ్మదిగా ఉందని ఉద్యోగులు వాపోతున్నారు. ప్రతి 5 సంవత్సరాలకోసారి వేతన సంఘాన్ని అమలు చేస్తే.. ప్రభుత్వ జీతాలు మరింత పోటీతత్వంతో ఆకర్షణీయంగా మారుతాయన్నారు.
అయితే ఉద్యోగ సంఘాల ఈ డిమాండ్ ను ఆర్థికంగా సవాలుగా మారుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల బడ్జెట్లో ఎక్కువ భాగం ఇప్పటికే ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్లకే వెళ్తున్నాయంటున్నారు. అనేక రాష్ట్రాల్లో ఈ మొత్తం రాబడిలో 40శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉందన్న విషయాన్ని నొక్కి చెబుతున్నారు. ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వేతన సంఘాన్ని అమలు చేసినట్లయితే ప్రభుత్వాలపై ఆర్థిక ఒత్తిడి భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
దీనివల్ల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు, మౌలిక సదుపాయాలు, ఇతర పథకాలపై ఖర్చు తగ్గే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. లేదంటే.. పన్నులు పెంచేలా ప్రభుత్వాన్ని ఒత్తిడిలోకి తీసుకువచ్చే ఛాన్స్ కూడా లేకపోలేదని చెబుతున్నారు. కేవలం జీతాలు పెంచడంపైనే కాకుండా, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జవాబుదారీతనం, మెరుగైన ప్రజా సేవలపై కూడా చర్చలు జరగాలని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ డిమాండ్ ఒక ప్రధాన జాతీయ చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఐదేళ్ల వేతన సవరణ విధానాన్ని ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేయాలని 8వ వేతన సంఘంపై ఉద్యోగ సంఘాలు ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి. ఇప్పుడు దేశం ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగుల డిమాండ్లకు మోదీ ప్రభుత్వం ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో వేచి చూడాల్సిందే.
