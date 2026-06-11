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8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. రూ. 10 లక్షల కార్ అడ్వాన్స్ సహా.. భారీగా సాలరీ అడ్వాన్సులు పెంచే అవకాశం..!!

8th Pay Commission: కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వం ఎనిమిదవ వేతన కమిషన్ ప్రకటించగా ఇప్పటికే దాని పని తీరు ప్రారంభించి దాదాపు 6 నెలలు పైనే గడిచింది మరో 11 నెలల్లో 8వ పే కమిషన్ తన తది నివేదికను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అందించాల్సి ఉంది. అయితే ఈసారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిస్థితులు మారుతున్న నేపథ్యంలో ఆర్థిక మాంద్యం కూడా చుట్టుముడుతున్న ఈ నేపథ్యంలో, వేతన సిఫార్సుల్లో భారీ మార్పులు ఆశిస్తూ ఇప్పటికే పలు విజ్ఞప్తులను తెలియజేస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 11, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:05 PM IST
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. రూ. 10 లక్షల కార్ అడ్వాన్స్ సహా.. భారీగా సాలరీ అడ్వాన్సులు పెంచే అవకాశం..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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