8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు 8 వ వేతన సంఘం కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లతోపాటు అన్ని వర్గాల ఉద్యోగుల డిమాండ్లను వినేందుకు వేతన సంఘం దేశంలోని పలు ప్రధాన నగరాల్లో సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే గురువారం కోలకతాలో సమావేశం అయ్యింది. అక్కడ పలు యూనియన్లతో చర్చలు జరిపింది. అయితే 8వ వేతన సంఘానికి సంబంధించి మరో సిఫార్సును కూడా కమిషన్ కు సమర్పించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ ప్రయోజనం చేకూర్చాలని ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ కు సంబంధించి ఒక డిమాండ్ ను కమిషన్ ముందు ఉంచారు. ఈ డిమాండ్, ఉద్యోగులకు ఎలాంటి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందో తెలుసుకుందాం.
వేతన సంఘం తన ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ రెడీ చేసేందుకు ఆన్ లైన్, ఆఫ్ లైన్ ద్వారా అన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు, యూనియన్ల నుంచి సూచనలను కోరింది. అన్ని అంశాలపై సంపూర్ణ అవగాహనను నిర్ధారించుకునేందుకు ఈ సంఘం ముఖ్యమైన నగరాల్లో సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. జాతీయ మండలి సంయుక్త సంప్రదింపుల యంత్రాంగం ఎన్ సీ -జేసీఎం సిబ్బంది విభాగం ఉద్యోగుల కోసం ఒక డిమాండ్ ను కమిషన్ ముందుంచింది. ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ను తొలగించడాన్ని వేతన సంఘం పరిశీలించాలని పేర్కొంది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలపై విధించే ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ నుంచి వారందరికీ మినహాయింపు ఇవ్వాలని ప్రతిపాదిస్తున్నామని సిబ్బంది విభాగం తెలిపింది. ఉద్యోగులు ఇప్పటికే ఆదాయపు పన్ను, జీఎస్టీ వంటి పన్నులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దానికి తోడు, వారు ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ కూడా చెల్లిస్తే, వారిపై రెట్టింపు భారం పడుతుందని అభిప్రాయపడింది.
ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ అంటే ఏమిటి?
వృత్తి పన్ను అనేది దేశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ఉద్యోగం, వ్యాపారం లేదా వృత్తి ఉదాహరణకు, వైద్యులు, న్యాయవాదులు, జీతభత్యాలు పొందే ఉద్యోగులు ద్వారా ఆదాయం సంపాదించే వ్యక్తులపై విధించే ఒక ప్రత్యక్ష పన్ను. ఈ పన్ను కేవలం సాంప్రదాయ వృత్తులకే కాకుండా, ఆదాయం సంపాదించే ప్రతి పౌరునికి వర్తిస్తుంది.
అన్ని రాష్ట్రాల్లో వర్తిస్తుందా?
ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ వృత్తి పన్ను విధించరు. ఉదాహరణకు, ఢిల్లీ, ఉత్తర ప్రదేశ్, హర్యానా, పంజాబ్ వంటి రాష్ట్రాలు వృత్తి పన్నును విధించవు. అయితే, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, బెంగాల్, బీహార్చ, మధ్యప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాలు దీనిని విధిస్తాయి. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 276 ప్రకారం, ఏ రాష్ట్రం కూడా ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒక వ్యక్తికి రూ. 2,500కు మించి వృత్తి పన్ను విధించరాదు.
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