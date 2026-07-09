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కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. జీతాలు పెరగడమే కాదు.. ఇకపై ఆ టాక్స్ కట్టక్కర్లేదు..?

8th Pay Commission: రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలపై విధించే ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ నుంచి వారందరికీ మినహాయింపు ఇవ్వాలని ప్రతిపాదిస్తున్నామని సిబ్బంది విభాగం తెలిపింది. ఉద్యోగులు ఇప్పటికే ఆదాయపు పన్ను, జీఎస్టీ వంటి పన్నులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దానికి తోడు, వారు ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్  కూడా చెల్లిస్తే, వారిపై రెట్టింపు భారం పడుతుందని అభిప్రాయపడింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 09, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:32 PM IST
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. జీతాలు పెరగడమే కాదు.. ఇకపై ఆ టాక్స్ కట్టక్కర్లేదు..?
Image Credit: google

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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