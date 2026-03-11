English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8th Pay Commission Portal: కేంద్ర ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 8వ వేతన సంఘం పోర్టల్ ప్రారంభం.. కీలక అప్డేట్ ఇదే..!!

8th Pay Commission Portal: కేంద్ర ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కోసం 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం ఆన్‌లైన్ ప్రక్రియ ప్రారంభించింది. జీతాలు, భత్యాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్లకు సంబంధించిన సూచనలు మార్చి 5 నుండి ఏప్రిల్ 30 వరకు సమర్పించవచ్చు. నాలుగు వర్గాల్లో ఉద్యోగులు, సంఘాలు, శాఖలు, న్యాయాధికారులు సూచనలు ఇవ్వగలరు. కమిషన్ ఈ డేటా ఆధారంగా ప్రభుత్వానికి సిఫార్సులు అందిస్తుంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 11, 2026, 09:03 PM IST

8th Pay Commission Portal: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, వాటా కలిగిన ఉద్యోగ సంఘాల కోసం 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం కీలక ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఈ ప్రక్రియలో జీతాలు, భత్యాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్లకు సంబంధించి సూచనలు సేకరిస్తారు. ఉద్యోగులు,  సంస్థలు తమ అభిప్రాయాలు, డిమాండ్లు, ప్రతిపాదనలను పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌లో సమర్పించవలసిన విధంగా ఈ వేదిక ఏర్పాటు చేసింది. ఈ పోర్టల్ మార్చి 5, 2026 నుండి ఓపెన్ అయ్యింది.  ఏప్రిల్ 30, 2026 వరకు ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, ప్రభుత్వ విభాగాలు, అసోసియేషన్లు, యూనియన్లు తమ సూచనలు సమర్పించవచ్చు.

సమర్పణకు 8cpc.gov.in,  innovateindia.mygov.in పోర్టల్‌లు ఉపయోగపడతాయి. MyGov ఖాతాలో లాగిన్ అయ్యి OTP లేదా పాస్‌వర్డ్ ఉపయోగించి మాత్రమే సూచనలు సమర్పించాలి. ఫిజికల్ మెమో, PDF, ఇమెయిల్ లేదా ఇతర ఫార్మాట్లను అంగీకరించరాదని కమిషన్ స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా సమర్పణలు సంపూర్ణంగా నమ్మకమైనవి, అధికారికంగా గణనీయమైనవి అవుతాయని వెల్లడించారు. 

ఈ ఆన్‌లైన్ సమర్పణ నాలుగు వర్గాలుగా విభజించారు. వ్యక్తిగత వర్గంలో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు తమ వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలను సమర్పించగలరు. అసోసియేషన్/యూనియన్ వర్గంలో ఉద్యోగి సంఘాలు, యూనియన్లు తమ సమిష్టి డిమాండ్లను సమర్పిస్తాయి. మంత్రిత్వ శాఖలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, ఇతర ప్రభుత్వ విభాగాలు తమ అధికారిక ఇమెయిల్ ద్వారా సూచనలు పంపిస్తాయి. న్యాయాధికారుల కోసం ప్రత్యేక వర్గాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

8వ కేంద్ర వేతన సంఘం సుమారు 4.8 మిలియన్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 6.7 మిలియన్ల పెన్షనర్ల జీతాలు, భత్యాలు, పెన్షన్ నిర్మాణాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. ఈ సంప్రదింపుల ప్రక్రియ ద్వారా సేకరించిన సూచనలు, డిమాండ్లను అధ్యయనం చేసి, కమిషన్ తర్వాత ప్రభుత్వానికి సిఫార్సులు అందిస్తుంది. ఇప్పటికే ఉద్యోగ సంఘాలు 12 కీలక డిమాండ్లను ముందుకు తీసుకువచ్చాయి. వీటిలో 3.0 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అమలు, పాత OPS (Old Pension Scheme) పునరుద్ధరణ, వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ 3శాతం నుండి కనీసం 6శాతం పెంపు, DA లెక్కింపుకు కొత్త ఫార్ములా, సెలవుల ఎన్‌క్యాష్‌మెంట్ 300 రోజులు నుంచి 450 రోజులు పెంపు, నగదు రహిత వైద్య సౌకర్యం, ఋతు సెలవులు, మరిన్ని పితృత్వ సెలవులు, రిస్క్ అలవెన్స్ పెంపు, రెగ్యులర్ రిక్రూట్‌మెంట్ ద్వారా 15 లక్షల ఖాళీ పోస్టుల భర్తీ వంటి అంశాలు ఉన్నాయి.

కేంద్ర ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు,  సంబంధిత సంఘాలందరికి ఇది అత్యంత కీలక దశగా భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఈ ప్రక్రియ ద్వారా వారి సమస్యలు, అంచనాలు, డిమాండ్లను సమగ్రంగా అర్థం చేసుకుని, కమిషన్ సిఫార్సులను సరైన విధంగా రూపొందిస్తుంది. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లందరికి దీన్ని గమనించి, ఆన్‌లైన్ ద్వారా సూచనలు సమర్పించడం అత్యంత ముఖ్యమని అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

8th Pay Commission8th Pay Commission Latest News0Central employeesPensioners

