Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /8వ వేతన సంఘం బంపర్ గిఫ్ట్.. లెవెల్ 1 నుండి 10 వరకు పెరగనున్న బేసిక్ శాలరీ.. ఆ ఉద్యోగులకు పండగే..!!

8వ వేతన సంఘం బంపర్ గిఫ్ట్.. లెవెల్ 1 నుండి 10 వరకు పెరగనున్న బేసిక్ శాలరీ.. ఆ ఉద్యోగులకు పండగే..!!

8th Pay Commission Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీతాలు, భత్యాల్లో మార్పులు తీసుకువచ్చే 8వ వేతన సంఘం రిపోర్టుపై అందరి దృష్టి నెలకొంది. ఈ కమిషన్ తన  తుది రిపోర్టును 2027 మధ్య నాటికి కేంద్రానికి సమర్పించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. అయితే  7వ వేతన సంఘం ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా మీ జీతం పెరిగితే.. అది ఎంత మేర పెరుగుతుందో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 19, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:07 AM IST
8వ వేతన సంఘం బంపర్ గిఫ్ట్.. లెవెల్ 1 నుండి 10 వరకు పెరగనున్న బేసిక్ శాలరీ.. ఆ ఉద్యోగులకు పండగే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
8వ వేతన సంఘం బంపర్ గిఫ్ట్.. లెవెల్ 1 నుండి 10 వరకు పెరగనున్న బేసిక్ శాలరీ.. ఆ ఉద్యోగులకు పండగే..!!
8th Pay Commission1 min ago
2
Shani Vakra14 min ago
3
how to get rid of mosquitoes30 min ago
4
New Employee Health Scheme1 hr ago
5
Central Government Employees DA Hike 20261 hr ago