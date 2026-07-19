/8వ వేతన సంఘం బంపర్ గిఫ్ట్.. లెవెల్ 1 నుండి 10 వరకు పెరగనున్న బేసిక్ శాలరీ.. ఆ ఉద్యోగులకు పండగే..!!

8th Pay Commission Salary Hike: 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటై ఇప్పటికి 8 నెలలకు పైగానే గడిచింది. కొత్త వేతన సంఘం ఎప్పుడు తన నివేదికను కేంద్రానికి అందిస్తుంది. అది ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది.. అనే విషయాలపై ఉద్యోగుల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇప్పటి వరకు ఈ వేతన సంఘం దేశంలోని పలు రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లోని 9 దఫాలుగా ప్రాంతీయ స్థాయి సమావేశాలు నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా జులై 9, 10 తేదీల్లో కోల్ కతాలో సమావేశం నిర్వహించి వేతన పెంపు, పెన్షన్లు, అలవెన్సులు ఇతర అంశాలపై ఉద్యోగులు, పలు వర్గాల ప్రతినిధుల నుంచి అభిప్రాయాలను కమిషన్ సేకరిస్తోంది. తుది నివేదికను 2027 మధ్య సమర్పించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే... కొత్త వేతన సంఘం కింద రాబోయో మార్పులు, ఆశించిన జీతాల పెంపు గురించి తెలుసుకునేందుకు ఆత్రుతగా చూస్తున్నారు. 7వ వేతన సంఘం ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా మీ జీతం పెరిగితే.. అది ఎంత మేర పెరుగుతుందో తెలుసుకుందాం. 7వ వేతన సంఘంలో ఉన్న ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్నే ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘంలో కూడా కొనసాగిస్తే, వివిధ స్థాయిలలోని ఉద్యోగుల జీతం, ఇంటి అద్దె భత్యం వేర్వేరుగా ప్రభావితమవుతాయి. 1, 5, 7, 10వ స్థాయిలలోని ఉద్యోగుల కోసం పూర్తి లెక్కలు చూద్దాం.
7వ వేతన సంఘం కింద, ప్రభుత్వం 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను నిర్ధారించిన సంగతి తెలిసిందే. దీని ఆధారంగా, కనీస మూల వేతనం రూ. 7,000 నుండి రూ. 18,000కు పెరిగింది. అందువల్ల, 8వ వేతన సంఘం కింద కూడా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57గానే కొనసాగినట్లయితే.. ప్రస్తుత కనీస మూల వేతనం 2.57 రెట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పవచ్చు.
లెవెల్ 1 నుండి 5 వరకు ఉద్యోగుల జీతం:
లెవెల్ 1 (MTS, ట్రాక్మెన్, గ్రూప్ 'D' ఉద్యోగులు) ప్రస్తుతం రూ. 18,000 సంపాదిస్తున్నారు. కానీ 8వ పే కమిషన్ తర్వాత, ఈ మూల వేతనం రూ. 18,000 × 2.57 = రూ. 46,260 కు పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా, లెవెల్ 5 ఉద్యోగుల మూల వేతనం రూ. 75,044 కు పెరుగుతుంది.
7 నుండి 10వ స్థాయి ఉద్యోగుల జీతం:
7వ స్థాయి (సెక్షన్ ఆఫీసర్, ఆదాయపు పన్ను ఇన్స్పెక్టర్, గ్రూప్ 'బి' నాన్-గెజిటెడ్) ఉద్యోగులు ప్రస్తుతం రూ. 44,900 పొందుతున్నారు. కానీ ఎనిమిదవ వేతన సంఘం తర్వాత, వారి మూల వేతనం రూ. 115,393 వరకు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. 10వ స్థాయి ఉద్యోగులు రూ. 144,177 వరకు జీతాలు పొందే ఛాన్స్ ఉంది.
ఇంటి అద్దె భత్యంపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం, ప్రాథమిక జీతం ఆధారంగా హెచ్ఆర్ఏను లెక్కిస్తారు. నగరాలను X, Y, Z అనే మూడు వర్గాలుగా విభజించారు. ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం, డిఏ 50శాతం దాటినప్పుడు, హెచ్ఆర్ఏ రేట్లు వరుసగా 30శాతం, 20శాతం, 10శాతంగా ఉంటాయి. కొత్త పే కమిషన్ అమలులోకి వచ్చి, ప్రాథమిక జీతాలు పెరిగినప్పుడు, హెచ్ఆర్ఏలో కూడా గణనీయమైన పెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
Also Read: ఇది స్కూలా లేక IAS, IPS ల తయారీ కేంద్రమా?
Also Read: తెలంగాణ ఉపాధ్యాయుడికి అరుదైన గుర్తింపు
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe