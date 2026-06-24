/8th Pay Commission Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. ఈసారి వేతనాల్లో భారీ మార్పులు వచ్చే అవకాశం.. కంప్రెషన్ రేషియో పై ప్రత్యేక దృష్టి..!!

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల, పెన్షన్ల వేతన సవరణ కోసం ఎనిమిదో వేతన సంఘం ఏర్పాటు చేసింది అయితే ఈ సందర్భంగా అనేక చర్చలు వేతన సవరణల కోసం జరుగుతున్నాయి అందులో ముఖ్యంగా కనీస వేతనం ఎంత పెరుగుతుంది అలాగే గరిష్ట వేతనం ఎంతవరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది అనే అంశాలు ఎక్కువగా చర్చలోకి వస్తున్నాయి. అయితే లెవెల్స్ వారిగా చూసినప్పుడు కింది స్థాయి ఉద్యోగికి అత్యున్నత స్థాయి ఉద్యోగులకు మధ్య వేతనాల అంతరం చాలా ఎక్కువగా ఉందని ఉద్యోగ సంఘాలు వాదిస్తున్నాయి అయితే ఎనిమిదవ వేతన సంఘం దీన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అయితే నిజానికి అత్యల్ప స్థాయి నుంచి అత్యధిక స్థాయి బేసిక్ వేతనాల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని కంప్రెషన్ రేషియో అని అంటారు. ఈ నిష్పత్తి ఎక్కువగా ఉంటే, ఉద్యోగుల మధ్య వేతన అసమానతలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. నిష్పత్తి తక్కువగా ఉంటే, వేతన వ్యత్యాసం తక్కువగా ఉంటుంది.
ఏడవ వేతన సంఘం బేసిక్ వేతనాలను పరిశీలిస్తే కనిష్ట స్థాయి ఉద్యోగికి గరిష్ట స్థాయి ఉద్యోగికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం చూస్తే ప్రస్తుతం కంప్రెషన్ రేషియో 1:13.9 గా ఉంది. అంటే, అత్యధిక హోదాలో ఉన్న అధికారి బేసిక్ జీతం రూ. 2.50 లక్షలు, అత్యల్ప స్థాయిలో ఉన్న ఉద్యోగి కనీస జీతం రూ. 18,000గా ఉంది. అంటే దాదాపు 14 రెట్లు ఎక్కువ. అయితే రాబోయే 8వ వేతన సంఘంలో ఫెడరేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ పోస్టల్ ఆర్గనైజేషన్స్ (FNPO) వంటి ఉద్యోగ సంఘాలు ఈ నిష్పత్తిని 1:8 కు తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
దేశ స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి మొదటి వేతన సంఘం ఏర్పాటు జరిగినప్పటి నుంచి ఏడవ వేతన సంఘం వరకు గరిష్ట కనిష్ట వేతనాలు ఎంత ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
1వ వేతన సంఘం - సంవత్సరం, 1947 - కనిష్ట బేసిక్ వేతనం, రూ. 55 - గరిష్ట బేసిక్ వేతనం, రూ. 2,000
2వ వేతన సంఘం - సంవత్సరం, 1957 - కనిష్ట బేసిక్ వేతనం, రూ. 80 - గరిష్ట బేసిక్ వేతనం, రూ. 3,000
3వ వేతన సంఘం - సంవత్సరం, 1973 - కనిష్ట బేసిక్ వేతనం, రూ. 196 - గరిష్ట బేసిక్ వేతనం, రూ. 3,500
4వ వేతన సంఘం - సంవత్సరం, 1986 - కనిష్ట బేసిక్ వేతనం, రూ. 750 - గరిష్ట బేసిక్ వేతనం, రూ. 8,000
5వ వేతన సంఘం - సంవత్సరం, 1996 - కనిష్ట బేసిక్ వేతనం, రూ. 2,550 - గరిష్ట బేసిక్ వేతనం, రూ. 26,000
6వ వేతన సంఘం - సంవత్సరం, 2006 - కనిష్ట బేసిక్ వేతనం, రూ. 7,000 - గరిష్ట బేసిక్ వేతనం, రూ. 80,000
7వ వేతన సంఘం - సంవత్సరం, 2016 - కనిష్ట బేసిక్ వేతనం, రూ. 18,000 - గరిష్ట బేసిక్ వేతనం, రూ. 2,50,00
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