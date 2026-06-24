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8th Pay Commission Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. ఈసారి వేతనాల్లో భారీ మార్పులు వచ్చే అవకాశం.. కంప్రెషన్ రేషియో పై ప్రత్యేక దృష్టి..!!

8th Pay Commission Salary Hike : 8వ వేతన సంఘంపై అంచనాలు పెరిగాయి. కనిష్ట, గరిష్ట వేతనాల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించాలని, తద్వారా కింది స్థాయి ఉద్యోగులు అధిక ప్రయోజనాలు పొందేలా చూడాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 24, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:08 PM IST
8th Pay Commission Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. ఈసారి వేతనాల్లో భారీ మార్పులు వచ్చే అవకాశం.. కంప్రెషన్ రేషియో పై ప్రత్యేక దృష్టి..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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