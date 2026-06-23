/8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘంపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం.. జూన్ 30 చివరి గడువు..!!

8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం కేంద్ర ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల వేతనాలు, భత్యాలను సవరించే దిశగా తన ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. ఉద్యోగ సంఘాలు, సంబంధిత వర్గాలతో సంప్రదింపులు జరిపిన అనంతరం.. అన్ని కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు, ప్రభుత్వ సంస్థల నుండి నేరుగా ఉద్యోగుల గురించిన వివరణాత్మక పరిపాలనా, ఆర్థిక సమాచారాన్ని సేకరించేందుకు ఈ సంఘం ఇప్పుడు ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. దీనికోసం ఒక ప్రత్యేక 8వ వేతనం సంఘం ఆన్లైన్ డేటా పోర్టల్ ప్రారంభించింది. దీనిలో డేటా సెట్ను అప్లోడ్ చేయడానికి చివరి తేదీ జూన్ 30, 2026గా నిర్ణయించింది. ఈ డేటా కమిషన్ కేవలం సూచనలు స్వీకరించే దశను దాటి.. భవిష్యత్తులో కొత్త వేతన నిర్మాణానికి ఆధారమయ్యే సవివరమైన విశ్లేషణలో నిమగ్నమై ఉంటుంది.
ఈ ఆన్లైన్ డేటా పోర్టల్ జస్టిస్ రంజనా దేశాయ్ నేతృత్వంలోని 8వ వేతన సంఘం.. మొత్తం ప్రక్రియను పారదర్శకంగా, వేగవంతంగా చేయడానికి డిజిటల్ మాధ్యమాన్ని స్వీకరించింది. ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా మాత్రమే డేటాను స్వీకరిస్తామని కమిషన్ స్పష్టంగా పేర్కొంది. ఆఫ్లైన్ డేటాను స్వీకరించరు. లక్షలాది డేటాను వేగంగా, దోషరహితంగా సరిపోల్చడమే ఈ డిజిటల్ చొరవ ముఖ్య ఉద్దేశ్యమని పేర్కొంది. ప్రభుత్వంపై ఆర్థిక భారాన్ని మోపే సిఫార్సులు చేసే ఏ వేతన సంఘానికైనా పటిష్టమైన, కచ్చితమైన సమాచారం అవసరం ఉంటుంది. ఉద్యోగ సంఘాలు తమ డిమాండ్లను ఇప్పటికే సమర్పించాయి. కానీ వాటిని నెరవేర్చే ప్రభుత్వ సామర్థ్యాన్ని ఈ సమాచారమే నిర్ధారిస్తుందని కమిషన్ తెలిపింది.
మంత్రిత్వ శాఖల నుండి ఏ సమాచారం కోరింది?
సిబ్బంది,కేడర్ హోదా: మొత్తం ఉద్యోగుల సంఖ్య, మంజూరైన కేడర్ బలం, ప్రస్తుతం ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల వివరాలు.
పింఛను, ఆర్థిక బాధ్యతలు: రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ చేసే ధోరణి, దాని ఫలితంగా ప్రభుత్వంపై పెరుగుతున్న పింఛను బాధ్యతలు.
శాఖల వారీ వ్యయం: భత్యాలు, ప్రస్తుత జీతంపై వ్యక్తిగత మంత్రిత్వ శాఖలు చేసిన వాస్తవ వ్యయం.
సాంకేతికత ప్రభావం: ఆధునిక సాంకేతికత, డిజిటలైజేషన్ ప్రతి విభాగంలో మానవ వనరుల అవసరాలను ఎలా ప్రభావితం చేశాయి?
8వ వేతన సంఘం ప్రయాణంలో 3 ప్రధాన మైలురాళ్ళు:
నవంబర్ 2025లో ఏర్పడినప్పటి నుండి, ఈ కమిషన్ మూడు ప్రధాన దశలలో కనిపించే ఒక నిర్దిష్ట మార్గ ప్రణాళిక ప్రకారం స్థిరంగా ముందుకు సాగుతోంది.
మొదటి దశ (ప్రశ్నావళి): ఫిబ్రవరి 5, మార్చి 31, 2026 మధ్య MyGov పోర్టల్లోని ఆన్లైన్ ప్రశ్నావళి ద్వారా పౌరులు, పరిశోధకులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అధికారుల నుండి ప్రాథమిక సూచనలు సేకరించింది.
రెండవ దశ (విజ్ఞాపన పత్రం సమర్పణ): ఉద్యోగ సంఘాలు, పింఛనుదారుల బృందాలు, రక్షణ సిబ్బంది నుండి వచ్చిన అధికారిక డిమాండ్ల విజ్ఞాపన పత్రాలను 2026 మార్చి 5 నుండి జూన్ 15 మధ్య ఆన్లైన్లో స్వీకరించడం జరిగింది.
దశ 3 (సంస్థాగత డేటా సేకరణ – ప్రస్తుతం): కొత్త పే మ్యాట్రిక్స్ (పే మ్యాట్రిక్స్ సవరణలు) రూపకల్పనకు ఆధారంగా ఉండే వాస్తవ డేటాను ఇప్పుడు ప్రభుత్వ శాఖల నుండి నేరుగా సేకరిస్తున్నారు.
దేశంలోని సుమారు 55 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, సుమారు 69 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు ఇది ఒక ముఖ్యమైన వార్త అని చెప్పాలి. మంత్రిత్వ శాఖల నుండి అందిన ఈ సమాచారం కచ్చితత్వంపైనే, కొత్త వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను ఏ మేరకు పెంచవచ్చో, అలవెన్సులను ఎలా హేతుబద్ధీకరించాలో, కెరీర్ ప్రగతికి ఎలాంటి మార్పులు చేయాలో నిర్ణయిస్తుంది. సమాచారం సేకరించిన తర్వాత, కమిషన్ ఒక సమగ్ర అధ్యయనాన్ని నిర్వహిస్తుంది. ఆ తర్వాత తుది సిఫార్సులతో కూడిన నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పిస్తుంది.
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