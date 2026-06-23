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8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘంపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం.. జూన్ 30 చివరి గడువు..!!

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు జీతభత్యాల పెంపును అమలు చేసేందుకు 8వ వేతన సంఘం మంత్రిత్వ శాఖల నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించే ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. దీనికి జూన్ 30వ తేదీ చివరి గడువుగా నిర్ణయించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 23, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:48 AM IST
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘంపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం.. జూన్ 30 చివరి గడువు..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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8వ వేతన సంఘంపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం.. జూన్ 30 చివరి గడువు..!!
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