/కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 8వ వేతన సంఘంలో యాన్యువల్ ఇంక్రిమెంట్ 3 శాతం నుంచి 6 శాతానికి పెంపు?

8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీత భత్యాలపై వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో భాగంగా వరుస భేటీలు నిర్వహిస్తోంది. దీనిలో భాగంగానే ఉద్యోగుల వార్షిక వేతన పెంపు ఇంక్రిమెంట్ కు సంబంధించిన అంశం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రతి ఏటా వారి బేసిక్ పేపై కేవలం 3శాతం మాత్రమే ఇంక్రిమెంట్ లబిస్తోంది. అయితే పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, మారుతున్న ఆర్థిక పరిస్థితులతో పోల్చినట్లయితే ఈ పెంపు ఏమాత్రం పరిపోదని.. ఉద్యోగ సంఘాలు అసంత్రుప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ప్రైవేట్ రంగానికి భిన్నంగా ప్రభుత్వ రంగంలో కూడా ఈ శాతం చాలా తక్కువగా ఉందని..కాబాటి ప్రతి ఏటా ఇచ్చే ఇంక్రిమెంట్ 5శాతం నుంచి 6శాతం వరకు పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
భారతీయ ప్రతిరక్ష మజ్దూర్ సంఘ్ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ తమ నివేదికలో 3శాతం ఉన్న ఇంక్రిమెంట్ ను నేరుగా 6శాతానికి పెంచాలని ప్రతిపాదించాయి. అదే విధంగా మినిస్టీరియల్ స్టాఫ్ అసోసియేషన్ కూడా ఒకే పదవిలో దీర్ఘకాలం పనిచేసే ఉద్యోగుల ఆదాయం నిలకడగా పెరిగే విధంగా ఏటా 5శాతం ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వాలని కోరింది. ప్రస్తుత విధానంలో ప్రతి ఏటా పెరిగే 3శాతం ఇంక్రిమెంట్ బేసిక్ పేలో కలవడం వల్ల తర్వాత ఏడాది పెంపు ఆ పెరిగిన మొత్తంపై లెక్కిస్తారు. దీని ప్రభావం సుదీర్ఘకాలం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.కాబట్టి శాతాన్ని పెంచడం వల్ల ఉద్యోగులకు ఆర్థికంగా భారీ లబ్ది చేకూరుతుంది.
ఇక కరువు భత్యం, వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ రెండూ కూడా వేర్వేరు ఉద్దేశాలు కలిగినవని.. ఉద్యోగ సంఘాలు స్పష్టం చేశాయి. డీఏ అనేది కేవలం పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా కొనుగోలు శక్తిని కాపాడేందుకు ఉపయోగపడుతుందని..కానీ ఇంక్రిమెంట్ అనేది ఉద్యోగి అనుభవం, సర్వీసు కాలం, నిజమైన ఆదాయ పెరుగుదలకు సంకేతమని వివరించాయి. కాబట్టి కేవలం డీఏ పెంచితే సరిపోదని.. వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ శాతాన్ని కూడా కచ్చితంగా పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు గట్టి పట్టుబడుతున్నాయి. ఈ అంశంతోపాటు ఉద్యోగుల ఇతర కోరికలపై కూడా చర్చించేందుకు 8వ వేతన సంఘం రాబోయే ఆగస్టు 31, సెప్టెంబర్ 1వ తేదీల్లో జైపూర్ లో కీలక సమావేశం నిర్వహించనుంది.
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