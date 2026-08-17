/ ఆధార్ ఉంటే ఫ్రీగా తులం బంగారం..వైరల్ అవుతున్న వార్తలో వాస్తవమేంత..?

Aadhaar Card: ఆధార్ కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఫ్రీగా తులం బంగారం ఇస్తున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వార్త పూర్తిగా ఫేక్ అంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక సమాచార సంస్థ పీఐబీ స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రచారంలో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని తేల్చి చెప్పింది. సాంకేతికతను దుర్వినియోగం చేస్తూ ప్రధానమంత్రి ప్రసంగించిన పాత వీడియోలను ఏఐ లేదా వాయిస్ మార్ఫింగ్ జోడించి ఇలాంటి ఫేస్ న్యూస్ క్రియేట్ చేసినట్లు సైబర్ నిపుణులు, పిఐబీ విశ్లేషణలో తేలింది. ప్రధానమంత్రి కానీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి స్కీమ్ ను ప్రకటించలేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ఇలాంటి ఫేక్ క్లిక్ బైట్ వీడియోలు, లింక్స్ ను నమ్మి ప్రజలు మోసపోకూడదని పీఐబీ హెచ్చరించింది. ఇలాంటి ఫ్రీ స్కీమ్స్ పేరుతో వచ్చే అపరిచిత లింక్స్ పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఆధార్, బ్యాంక్ అకౌంట్, పర్సనల్ డీటెయిల్స్ సైబర్ కేటుగాళ్ల చేతుల్లోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ స్కీమ్స్, సబ్సిడీల గురించి సరైన సమాచారం కోసం కేవలం కేంద్ర,రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అధికారిక పోర్టల్స్ లేదా ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో ప్రకటనలు మాత్రమే ప్రమాణంగా తీసుకోవాలని సూచించారు.
➡️An Instagram page ‘indiamobileyojna’ has shared a digitally altered video of Prime Minister Narendra Modi, claiming that all Aadhaar card holders will be given one tola of gold free of cost#PIBFactCheck:❌This claim is fake
✅ No such announcement has been made by Prime… https://t.co/Xli7jAqxxm
— PIB India (@PIB_India) August 17, 2026
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