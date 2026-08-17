Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • / ఆధార్ ఉంటే ఫ్రీగా తులం బంగారం..వైరల్ అవుతున్న వార్తలో వాస్తవమేంత..?

ఆధార్ ఉంటే ఫ్రీగా తులం బంగారం..వైరల్ అవుతున్న వార్తలో వాస్తవమేంత..?

Aadhaar Free Gold Scheme: ఆధార్ కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఫ్రీగా తులం బంగారం ఇస్తున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వార్త పూర్తిగా ఫేక్ అంటూ  కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక సమాచార సంస్థ పీఐబీ స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రచారంలో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని తేల్చి చెప్పింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 17, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:53 PM IST
ఆధార్ ఉంటే ఫ్రీగా తులం బంగారం..వైరల్ అవుతున్న వార్తలో వాస్తవమేంత..?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Siddipet: రిటైర్మెంట్​ డబ్బుల విషయంలో గొడవ.. భర్తపై రోకలి బండతో దాడి చేసిన భార్య.. ఆ తర్వాత..
2
3
4
5