/ఏరా అబ్బాయి.. మా పిల్లను చేసుకుంటావా?.. అభిజిత్ దీప్కే ఇంటిముందు పెళ్లి సంబంధాల క్యూ..!!

Abhijit Deepke: అభిజిత్ దీప్కే...ఈ పేరు దేశవ్యాప్తంగానే కాదు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ఫేమస్. కాక్రోజ్ జనతా పార్టీ స్థాపించిన అభిజిత్.. దేశంలో నీట్ పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారంపై విద్యార్థులతో కలిసి కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా భారీ ఎత్తున ఉద్యమం నడిపించిన సంగతి తెలిసిందే. విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామాతో కాక్రోజ్ జనతా పార్టీ సైలెంట్ అయ్యింది. కానీ అభిజిత్ దిప్కే పేరు మాత్రం మారుమ్రోగుతోంది. విద్యార్థి ఉద్యమంతో ఒక్కసారిగా పాపులర్ అయిన వ్యక్తి అభిజిత్ ను వివాహం చేసుకునేందుకు ఆయన ఇంటి ముందు అమ్మాయిలు క్యూ కడుతున్నారంట.
దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థి ఉద్యమాలకు ముఖచిత్రంగా నిలిచిన సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కేకు గత 2 సంవత్సరాలుగా వరుసగా పెళ్లి సంబంధాలు వస్తున్నాయని ఆయన తల్లి అనితా దీప్కే తెలిపారు. అయితే ప్రస్తుతం పెళ్లి చేసుకోవాలన్న ఆలోచన తన కుమారుడికి లేదని.. ముందుగా ఆర్థికంగా స్వతంత్రంగా నిలదొక్కుకోవడమే.. అతని లక్ష్యమని చెప్పారు. అనితా దీప్కే మాట్లాడుతూ.. బోస్టన్ లో ఉన్న సమయంలోనే అభిజీత్ తో పెళ్లి విషయం గురించి మాట్లాడామని.. అయితే అతను పెద్దగా స్పందించకుండా చిరునవ్వుతోనే సరిపెట్టాడని తెలిపారు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్లీ ఈ విషయం గురించి మాట్లాడతామన్నారు. తుది నిర్ణయం మాత్రం అభిజిత్ కు వదిలిస్తామని ఆమె పేర్కొన్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా ఇటీవల జరిగిన విద్యార్థి ఆందోళనల ఫలితంగా అభిజీత్కు గుర్తింపు పెరగడంతో, అతనికి మరిన్ని పెళ్లి సంబంధాలు వస్తున్నాయని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. తమ కుమార్తెను పెళ్లి చేసుకోవడానికి అనుమతి కోరుతూ తమకు అనేక ఫోన్ కాల్స్ వచ్చాయని వారు చెప్పారు. అయితే, అభిజీత్ ముందుగా తన కెరీర్, ఆర్థిక స్థిరత్వంపై దృష్టి పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాడని అతని తల్లి పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా, కేంద్ర ప్రభుత్వం తమ కీలక డిమాండ్లలో ఒకదాన్ని అంగీకరించినప్పటికీ, ఉద్యమం ఇంకా ముగియలేదని సీజేపీ నాయకత్వం స్పష్టం చేసింది. విద్యా వ్యవస్థను మెరుగుపరచడానికి తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని అభిజీత్ దీప్కే పేర్కొన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, తమ కుటుంబంలో ఎవరికీ రాజకీయ నేపథ్యం లేదని, తన కుమారుడు ఉద్యమంలో చేరినప్పటి నుండి తాము తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యామని అభిజీత్ తండ్రి భగవాన్రావు దీప్కే అన్నారు. జూన్లో తాము అతడిని అమెరికా నుంచి భారతదేశానికి తిరిగి రావద్దని కూడా కోరామని, అరెస్టు భయంతో అతను కొంతకాలం ఇంటికి దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చిందని ఆయన చెప్పారు. అతనికి శారీరకంగా హాని చేస్తామని బెదిరింపులు కూడా వచ్చాయని ఆయన తెలిపారు.
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