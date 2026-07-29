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ఏరా అబ్బాయి.. మా పిల్లను చేసుకుంటావా?.. అభిజిత్ దీప్కే ఇంటిముందు పెళ్లి సంబంధాల క్యూ..!!

Abhijit Deepke Marriage proposals: దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థి ఉద్యమాలకు ముఖచిత్రంగా నిలిచిన సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కేకు గత 2 సంవత్సరాలుగా వరుసగా పెళ్లి సంబంధాలు వస్తున్నాయని ఆయన తల్లి అనితా దీప్కే తెలిపారు. అయితే ప్రస్తుతం పెళ్లి చేసుకోవాలన్న ఆలోచన తన కుమారుడికి లేదని.. ముందుగా ఆర్థికంగా స్వతంత్రంగా నిలదొక్కుకోవడమే.. అతని లక్ష్యమని చెప్పారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 29, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:23 PM IST
ఏరా అబ్బాయి.. మా పిల్లను చేసుకుంటావా?.. అభిజిత్ దీప్కే ఇంటిముందు పెళ్లి సంబంధాల క్యూ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఏరా అబ్బాయి.. మా పిల్లను చేసుకుంటావా?.. అభిజిత్ దీప్కే ఇంటిముందు పెళ్లి సంబంధాల క్యూ..!!
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