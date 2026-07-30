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ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌గా బాగా చేస్తున్నారు.. ప్రధాని కుర్చీ ఖాళీ చేయండి.. మోదీపై అభిజీత్ దీప్కే సెటైర్లు..!!

Abhijit Dipke: విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు పోస్టు చేయడాన్ని ఎద్దేవా చేస్తూ.. ప్రధాని పదవి నుంచి తప్పుకుని సోషల్ మీడియా ఇన్ ఫ్లుయెన్సర్ గా మారితే బాగుంటుందని సెటైర్లు వేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 30, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:57 AM IST
ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌గా బాగా చేస్తున్నారు.. ప్రధాని కుర్చీ ఖాళీ చేయండి.. మోదీపై అభిజీత్ దీప్కే సెటైర్లు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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