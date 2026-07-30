Abhijit Dipke: సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే.. ప్రధాని మోదీపై వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. నీట్ పేపర్ లీక్ కాంట్రవర్సీపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు జరుగుతున్న వేళ.. విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు పోస్టు చేయడాన్ని ఎద్దేవా చేస్తూ.. ప్రధాని పదవి నుంచి తప్పుకుని సోషల్ మీడియా ఇన్ ఫ్లుయెన్సర్ గా మారితే బాగుంటుందని సెటైర్లు వేశారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా తర్వాత మహారాష్ట్రలోని తన స్వస్థలానికి చేరుకున్న దీప్కే మీడియాతో మాట్లాడారు.
ప్రధాని మోదీ ఇప్పుడు ఇన్ ఫ్లుయెన్సర్ గా మారాలని భావిస్తున్నాను. ఆయన ఆ పనిని చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ప్రధాని కుర్చీని ఖాళీ చేస్తే.. దేశాన్ని నడిపే బాధ్యతను మరో నాయకుడు చూసుకుంటారని ఆయన అన్నారు. ఆందోళన విరమించిన తర్వాత కూడా నిరసనల్లో పాల్గొన్న విద్యార్థులను పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గుర్తించి వేధిస్తున్నాయని అభిజీత్ దీప్కే ఆరోపించారు. సీజేపీ నిరసన విరమించిన తర్వాత ప్రభుత్వాలు విద్యార్థులను వేధిస్తున్నాయి. ఆ వేధింపులు ఆపనట్లయితే.. రానున్న ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వానికి తగిన గుణపాఠం చెబుతామని హెచ్చరించారు. కేవలం కేంద్ర మంత్రి రాజీనామాతో యువతలో ఆగ్రహం చల్లారలేదని..వారి కోపమంతా ప్రభుత్వం పైనే ఉందని స్పష్టం చేశారు.
విద్యార్థులపై వేధింపులు అలాగే కొనసాగినట్లయితే.. ఆందోళనను మళ్లీ ప్రారంభిస్తామని దీప్కే హెచ్చరించారు. నిరసన ముగిసిందని భావించకూడదు.. ఈ విద్యార్థులు టెర్రరిస్టులు కాదు.. ఈ దేశ భవిష్యత్తును ఇలా ఇబ్బంది పెడితే..రేపు మేమే ప్రభుత్వాన్ని మారుస్తామంటూ వ్యాఖ్యానించారు. అవసరం అయితే తదుపరి ఆందోళన చాలా పెద్దెత్తున ఉంటుందన్నారు. ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద విద్యార్థులపై పెల్లెట్ గన్ ఉపయోగించడంపై బాధ్యులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని దీప్కే డిమాండ్ చేశారు. పెల్లెట్ గన్ కాల్పులకు ఆదేశాలు ఇచ్చిన అమిత్ షా అయినా.. మరెవరైనా సరే వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
పేపర్ లీక్ కేసుల కోసం ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేస్తామని మోదీ హామీ ఇచ్చినా.. తొలి విచారణే సీబిఐ న్యాయవాది హాజరవ్వకపోవడంతో వాయిదా పడిందని విమర్శించారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా తర్వాత ఆయన్ను పార్లమెంటులో సన్నానించడంపై బీజేపీని ప్రశ్నించారు. విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే.. ప్రధాన్ ను సన్మానించడానికి బీజేపీకి సిగ్గు అనిపించలేదా అని నిలదీశారు. కాక్రోచ్ పార్టీ నిరసనలపై బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ చేసిన విమర్శలపై స్పందించారు. ఆమెను పార్ట్ టైమ్ రాజకీయ నాయకురాలిగా అభివర్ణించారు దీప్కే. సీరియస్ నాయకుల కామెంట్స్ కే తాను స్పందిస్తాను అన్నారు.
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