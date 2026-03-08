English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • AC Price Hike: భారీగా పెరగనున్న ఏసీ ధరలు? రేట్ల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం ఏంటో తెలుసా?

AC Price Hike: భారీగా పెరగనున్న ఏసీ ధరలు? రేట్ల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం ఏంటో తెలుసా?

Air Conditioner Price Hike: వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందాలని ఏసీ కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు ఇప్పుడు మీకు దిమ్మతిరిగే న్యూస్ వచ్చింది. ఈ సమ్మర్‌లో ఏసీల ధరలు భారీగా పెరగనున్నాయి. ముడి పదార్థాల ధరల పెరుగుదల, రూపాయి విలువ పతనం వంటి కారణాలతో ప్రముఖ కంపెనీలన్నీ ధరల పెంపునకు సిద్ధమయ్యాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 8, 2026, 05:11 PM IST

Trending Photos

CM Revanth reddy: మహిళ దినోత్సవం వేళ రేవంత్ బంపర్ శుభవార్త.. కాలేజీ విద్యార్థినులకు ఫ్రీగా ఈవీ స్కూటీలు.. ఎప్పటి నుంచంటే..?
7
CM Revanth Reddy
CM Revanth reddy: మహిళ దినోత్సవం వేళ రేవంత్ బంపర్ శుభవార్త.. కాలేజీ విద్యార్థినులకు ఫ్రీగా ఈవీ స్కూటీలు.. ఎప్పటి నుంచంటే..?
Lucky Zodiac Signs: మార్చి 8వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి జరగబోయేది ఇదే.. గుర్తుంచుకోండి!
8
Lucky Zodiac Signs
Lucky Zodiac Signs: మార్చి 8వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి జరగబోయేది ఇదే.. గుర్తుంచుకోండి!
T20 World Cup Final: ఇండియా vs న్యూజిలాండ్ టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ టికెట్ ధరలు ఏంటి రా బాబు ఇలా ఉన్నాయి..!
6
India vs New Zealand Final 2026
T20 World Cup Final: ఇండియా vs న్యూజిలాండ్ టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ టికెట్ ధరలు ఏంటి రా బాబు ఇలా ఉన్నాయి..!
EPF Update: EPF ఖాతాదారులకు శుభవార్త.. మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి డబ్బులు..!
5
EPF interest rate 2025-26
EPF Update: EPF ఖాతాదారులకు శుభవార్త.. మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి డబ్బులు..!
AC Price Hike: భారీగా పెరగనున్న ఏసీ ధరలు? రేట్ల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం ఏంటో తెలుసా?

Air Conditioner Price Hike: వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందాలని ఏసీ కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు ఇప్పుడు మీకు దిమ్మతిరిగే న్యూస్ వచ్చింది. ఈ సమ్మర్‌లో ఏసీల ధరలు భారీగా పెరగనున్నాయి. ముడి పదార్థాల ధరల పెరుగుదల, రూపాయి విలువ పతనం వంటి కారణాలతో ప్రముఖ కంపెనీలన్నీ ధరల పెంపునకు సిద్ధమయ్యాయి. తయారీ కంపెనీల ప్రతినిధుల ప్రకారం ధరల పెరుగుదలకు ప్రధానంగా నాలుగు కారణాలు ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఎయిర్ కండీషనర్ తయారీలో కీలకమైన రాగి వంటి లోహాల ధరలు పెరగడం ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది. డాలరుతో పోలిస్తే రూపాయి విలువ తగ్గడంతో విడిభాగాల దిగుమతి ఖరీదైనదిగా మారింది. మరోవైపు పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల వల్ల సముద్ర మార్గాల్లో సరుకు రవాణా ఛార్జీలు పెరగడం ద్వారా ఏసీలు మరింత ప్రియంగా మారనున్నాయి. విద్యుత్ వినియోగానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం తెచ్చిన కొత్త ఇంధన నిబంధనల వల్ల తయారీ ఖర్చు పెరిగింది.

ఏ కంపెనీ ఎంత పెంచుతోంది?
ప్రముఖ కంపెనీలు తమ ఏసీ ధరలను ఏప్రిల్ నుంచి పెంచేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. కంపెనీల వారీగా పెంపు అంచనాలు ఇలా ఉన్నాయి.

కంపెనీ పేరు ధరల పెంపు (అంచనా)
డైకిన్ (Daikin) 12% వరకు
వోల్టాస్ (Voltas) 5 - 15%
బ్లూస్టార్ (Blue Star) 8 - 10% (ఇప్పటికే అమలులోకి వచ్చింది)
హైయర్ (Haier) 5 - 8%
ఎల్‌జీ (LG) 7 - 10% (స్టార్ రేటింగ్‌ను బట్టి)
మిత్సుబిషి (Mitsubishi) 5% వరకు

డీలర్ల వద్ద పాత ధరలకే ఛాన్స్!
బ్లూస్టార్ ఏసీల తయారీ కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బి.త్యాగరాజన్ తెలిపిన ప్రకారం.. కంపెనీలు ధరలు పెంచినప్పటికీ.. డీలర్లు ముందుగానే భారీగా స్టాక్ కొనుగోలు చేశారు. కాబట్టి మార్కెట్లో ఉన్న పాత ఇన్వెంటరీ (స్టాక్) ముగిసే వరకు వినియోగదారులకు పాత ధరలకే ఏసీలు లభించే అవకాశం ఉంది. కొత్త స్టాక్ మార్కెట్లోకి వస్తే మాత్రం పెరిగిన ధరలు భారంగా మారుతాయి.

2026 విక్రయాలపై భారీ అంచనాలు
గతేడాది అకాల వర్షాల వల్ల ఏసీ అమ్మకాలు ఆశించిన స్థాయిలో లేవు. కానీ 2024లో తీవ్రమైన వేడిగాలుల కారణంగా రికార్డు స్థాయిలో విక్రయాలు జరిగాయి. ఈ ఏడాది (2025-26) కూడా ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండొచ్చని వాతావరణ శాఖ అంచనాల నేపథ్యంలో.. ఏసీ అమ్మకాలు 15 శాతం వృద్ధి చెందుతాయని కంపెనీలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ధరల పెంపు ప్రభావం మీ జేబుపై పడకుండా ఉండాలంటే, ఎండలు మరింత ముదరకముందే.. డీలర్ల వద్ద ఉన్న పాత స్టాక్‌ను పరిశీలించి ఏసీ కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమం.

ALso Read: EV Or Hybrid: హైబ్రిడ్ vs ఎలక్ట్రిక్ కార్లు..ఏది మంచిది? కొత్త కారు కొనే ముందు ఇవి తప్పక తెలుసుకోండి!

Also Read: Santner On Indian Fans: టీమ్ఇండియా అభిమానులకు న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ వార్నింగ్! "భారత్ ఫ్యాన్స్‌ను సైలెంట్ చేస్తాం!"

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

AC pricesAir Conditionerair conditioner price updateAC Price Hikeair conditioner price increase

Trending News